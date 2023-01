Trabajar en vacaciones: los argentinos son los que más aprovechan la posibilidad de seguir activos desde la playa

Los argentinos son los que más aprovechan la posibilidad de trabajar lejos de su casa y, así, prolongar sus vacaciones en una combinación que ya tiene nombre en inglés: workation, y que en español podría traducirse como 'trabacaciones'. El dato surge de una encuesta entre 200 compañías en siete países de la región.

El relevamiento indicó que en el 70% de las compañías argentinas los colaboradores hacen uso de este beneficio. Asimismo, detalló que cada vez son más las empresas que ofrecen esta posibilidad.

Trabajar desde cualquier lugar

Danone es una de las empresas que tras la pandemia incorporó la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Si la elección es hacerlo dentro de la Argentina no hay límite en la cantidad de tiempo. En cambio, si se opta por trabajar fuera del país, el máximo es de tres meses al año, por cuestiones legales.

"La política se llama Working from Anywhere y surgió a partir de observar la experiencia de nuestros colaboradores. No es algo que hayamos planteado desde una mesa de trabajo, sino que tomamos algo que se había dado naturalmente durante la cuarentena", contó Martín Chávez, director de Recursos Humanos del negocio de Aguas de Danone Argentina.

Para poder acceder al beneficio se tienen que cumplir algunas condiciones. En primer lugar y básico, que el tipo de tarea permita el trabajo remoto. En segundo, que el jefe lo autorice y, por último, que el empleado cumpla con los objetivos fijados y esté presente en las reuniones que le correspondan.

La incorporación de esta política fue bien recibida, especialmente entre los más jóvenes, señaló Chávez. Y, además, funcionó como una buena manera de retener talento.

Trabajar desde lejos

"Tenemos el caso de una colaboradora que se fue de vacaciones a Europa. Estuvo los 15 días que tenía de licencia y luego se quedó trabajando otras dos semanas. Con la diferencia horaria se pudo organizar para pasear por la mañana y trabajar por la tarde. En otro momento, esa persona tal vez se habría ido de la compañía", agregó y contó que él mismo hará uso del beneficio en las próximas semanas, cuando, después de sus vacaciones, se quede unos días más trabajando desde el lugar de verano mientras está más tiempo con su familia.

Chávez explicó que apenas el 10% de los que en teoría podrían acceder al beneficio, efectivamente lo usan. Sin embargo, sostuvo que el solo hecho que exista la posibilidad da mucha sensación de libertad.

Santiago Thompson Masón trabajó desde Qatar durante reciente Mundial de fútbol

Durante el Mundial de Qatar, Globant -que fue patrocinador del campeonato- les hizo la siguiente oferta a sus empleados: cualquiera que tuviera pasajes para el país asiático podría acceder a las entradas de cortesía que la empresa tenía para cualquiera de los 64 partidos que disputados. Santiago Thompson Masón, PR & Communications Manager para Latinoamérica de Globant, fue uno de los que pudo disfrutar del beneficio.

Sueño mundial

"Tuve la oportunidad de trabajar en diversas acciones que se dieron en Qatar y a lo largo de toda América latina, que es mi scope de trabajo, en relación a este evento único. Para mí fue una experiencia única donde no solo pude vivir una experiencia profesional increíble trabajando con gente de todo el mundo, sino que pude cumplir uno de mis grandes sueños y volverme a mi país siendo Campeón del Mundo", contó.

La tecnológica lanzó hace unos años el modelo Globant Anywhere, que permite trabajar desde cualquier país del mundo hasta tres meses al año. Esto le permitió a la empresa contratar personal en cualquier punto del país, sin necesidad de que estén en una de las ciudades donde la compañía tiene presencia física.

Efecto pandemia

"Este es un formato de trabajo que quedó luego de la pandemia y que cada vez tiene más fuerza entre los paquetes de beneficios. Las compañías vieron que el trabajo remoto no afectaba la productividad y eso abrió la puerta a múltiples opciones que antes ni siquiera estaban en el radar"; dice Luciana Psenda, encargada de Marketing de CouponStar, la empresa que hizo el estudio.

La encuesta reveló, además que los encargados de Recursos Humanos creen que las cualidades más importantes que un colaborador tiene que tener para sacar provecho al máximo de las workations: tienen que ser ordenados, responsables y tener inteligencia emocional.