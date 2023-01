Grupos locales compraron 17 multis que se fueron del país en 2022: cuáles fueron los deals más importantes

Durante 2022 se registraron 84 transacciones de M&A por un valor de u$s 3700 millones, según pudo registrar PwC Argentina a partir de estimaciones en base a acuerdos anunciados y datos de DealWatch, S&P Capital IQ, Mergermarket y de elaboración propia. Mientras tanto, para 2023 proyectan un año de alta volatilidad e incertidumbre.

"A pesar de un escenario internacional adverso y un segundo semestre con volatilidad macroeconómica a nivel local, el volumen operado es el mayor desde el año 2019 y el monto es el mayor desde 2018. Sin embargo, no se alcanzó el promedio histórico de Argentina de 100 transacciones por año", comentó Juan Tripier, senior mánager de la práctica de Deals de PwC Argentina, en un comunicado.

Un dato interesante es que los compradores extranjeros volvieron a ser protagonistas. Durante el 2022, las transacciones realizadas por estos representaron el 58% del volumen total, volviendo así a la tendencia que se observaba en 2019 y años anteriores, según consignó el equipo de la práctica de Deals de PwC Argentina en el informe de M&A "Cierre de 2022 y Perspectivas 2023".

A diferencia de lo que ocurre a nivel global, hubo una baja presencia de jugadores financieros/ private equity (quienes disponen de más de u$s 2000 billones para invertir- `dry powder´). "Identificamos menos de cinco transacciones en las que un operador financiero fue comprador, lo cual está relacionado a la falta de previsibilidad económica a mediano y largo que tiene el país. Actualmente en Argentina los compradores son mayormente de "tipo estratégico" - jugadores que ya operan en el mismo mercado o sector del target", detalló Juan Procaccini, socio de PwC Argentina, a cargo de la práctica de Deals, a través de un comunicado.

El deal entre la china Gangeng Lithium y el Grupo Pluspetrol fue uno de los más relevantes del 2022.

Por otra parte, el informe destaca que la tendencia de salida de multinacionales continúa, aunque a un ritmo menor. Durante el año hubo al menos 17 transacciones en las que un grupo multinacional vende toda o una parte de su operación en Argentina. Este valor es levemente inferior al de 2021, con 19 transacciones.

En 2022 también hubo tickets más altos, ya que se registraron al menos siete transacciones por montos superiores a los u$s 100 millones, que no ocurría desde el año 2018, y existieron dos transacciones en las que el ticket estuvo en el rango de los u$s 1000 millones: el deal entre Gangeng Lithium y el grupo Pluspetrol; y el deal entre Technisys y SoFi.

Algunas de las transacciones más destacadas del año 2022 incluyeron:

Adquisición por parte de SoFi Technologies Inc . de la desarrolladora argentina de software con foco en el sector bancario Technisys, por un monto de u$s 1100 millones. Esta fue la operación más importante del año. (Tecnología - Feb 22).

. de la desarrolladora argentina de software con foco en el sector bancario por un monto de u$s 1100 millones. Esta fue la operación más importante del año. (Tecnología - Feb 22). Venta por parte del grupo Pluspetrol de Lithea , dueño de dos proyectos de litio en etapa de desarrollo-factibilidad, al gigante chino de litio Gangfeng , por un valor estimado de u$s 962 millones. Firmas del sector continúan buscando asegurar recursos de litio en vistas al crecimiento de la demanda del mineral para el uso en vehículos eléctricos y otros dispositivos (Minería -Jul 22).

de , dueño de dos proyectos de litio en etapa de desarrollo-factibilidad, al gigante chino de litio , por un valor estimado de u$s 962 millones. Firmas del sector continúan buscando asegurar recursos de litio en vistas al crecimiento de la demanda del mineral para el uso en vehículos eléctricos y otros dispositivos (Minería -Jul 22). El grupo suizo Glencore adquirió una participación del 18,75% del proyecto minero de cobre y oro ubicado en Catamarca (MARA) , por un valor de u$s 124,9 millones más ciertos pagos variables. El vendedor fue Newmont Corp . Glencore ya era accionista de MARA y con esta transacción incrementa su participación en el proyecto. (Minería - Sep 22).

adquirió una participación del 18,75% del proyecto minero de cobre y oro ubicado en Catamarca , por un valor de u$s 124,9 millones más ciertos pagos variables. El vendedor fue . Glencore ya era accionista de MARA y con esta transacción incrementa su participación en el proyecto. (Minería - Sep 22). Pampa Energía realizó dos adquisiciones en el segmento de energías renovables. La primera fue la compra de Vientos de Arauco Renovable SAU , operador del Parque Eólico Arauco II (capacidad 100 MW) - el vendedor fue la provincia de La Rioja . La otra fue la adquisición del 50% que no poseía de Greenwind , operador del Parque Eólico Ing. Mario Cebreiro (capacidad 100 MW). (Energías Renovables - Dic 22 y Ago 22).

realizó dos adquisiciones en el segmento de energías renovables. La primera fue la compra de , operador del (capacidad 100 MW) - el vendedor fue la . La otra fue la adquisición del 50% que no poseía de , operador (capacidad 100 MW). (Energías Renovables - Dic 22 y Ago 22). El grupo panameño Regency Group adquirió las operaciones de Nike Inc . en Argentina y Uruguay. Regency ya era distribuidor de la marca Nike en varios países de Latinoamérica, y con esta transacción sumó las operaciones de estos países. (Retail - Jun 22).

adquirió las operaciones de . en Argentina y Uruguay. ya era distribuidor de la marca Nike en varios países de Latinoamérica, y con esta transacción sumó las operaciones de estos países. (Retail - Jun 22). Geopagos , compañía de infraestructura tecnológica de pagos, recibió una ronda de capital de u$s 35 millones, liderada por el fondo de private equity Riverwood Capital . (Tecnología - Ago 22).

, compañía de infraestructura tecnológica de pagos, recibió una ronda de capital de u$s 35 millones, liderada por el fondo de private equity . (Tecnología - Ago 22). La Familia Bartolomé, accionista de Don Mario, adquirió Liag Argentina, que posee más de 60.000 hectáreas de producción agrícola y ganadera en el país. El vendedor fue una familia australiana. (Agronegocios - Sep 22).

Por otro lado, el fundraising y las operaciones de Venture Capital continuaron activos, pero con montos más bajos. Durante el año se registraron al menos 40 operaciones (menos de 30 en 2021), por un valor total de aproximadamente u$s 250 millones. No se registraron rondas por tickets por arriba de u$s 100 millones, lo cual sí se había visto en 2021 - el valor promedio del ticket de ronda en 2022 fue de u$s 10 millones en comparación con casi u$s 20 millones en 2021 (sin incluir las transacciones de Ualá, Satellogic y Tiendanube que, en conjunto, captaron más de u$s 1000 millones ese año). Esto responde a la coyuntura internacional que ha hecho que las transacciones de Venture Capital tengan una de sus peores caídas de las últimas dos décadas.