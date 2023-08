El famoso chef que quebró con su cadena y ahora apuesta por el segmento premium

El chef británico Jamie Oliver ahora apuesta por el segmento de comensales de lujo. A más de cuatro años del colapso y bancarrota de su cadena Jamie's Italian, con deudas por más de 85 millones de libras, anunció la apertura de un nuevo restaurante en Londres, pero que dejará de lado el modelo de negocio que se desmoronó en 2019 .

"Vamos a ser muy estratégicos y específicos sobre lo que haremos en el espacio gastronómico del Reino Unido", aseguró Kevin Styles, CEO de Jamie Oliver Group. El holding engloba también su negocio de venta de libros, su escuela de cocina en Londres y los programas de TV que protagoniza el chef .

El negocio que se desmoronó

En mayo de 2019, Oliver declaró la bancarrota de su cadena de casual dining en el mercado británico. Jamie's Italian había abierto sus puertas en 2008 en Oxford y una década más tarde había crecido hasta tener 25 restaurantes. Pero el aumento de la competencia y la caída en las ventas empezaron a generarle problemas económicos a la marca.

Después de 11 años en el mercado, la cadena Jamie's Italian cayó en bancarrota en 2019.

El propio Oliver inyectó alrededor de 26 millones de libras de su propio bolsillo para intentar salvar el negocio. Incluso tuvo conversaciones con el fondo de inversión alemán Aurelius por una posible venta. Sin embargo, esto no fue suficiente y la auditora y consultora KPMG se hizo cargo de la administración en nombre de los acreedores .

Todas las sucursales de Jamie's Italian cerraron sus puertas y cerca de 1000 personas perdieron su trabajo. Al mismo tiempo, Oliver continuó con su negocio fuera del Reino Unido. Este vertical operaba 70 restaurantes en el mundo a través de franquicias para utilizar el nombre del chef británico.

Regreso de lujo

Recientemente Oliver anunció su regreso al mundo gastronómico en Londres con un local administrado por su propio grupo. Se llamará Jamie Oliver Catherine Street y prevén que corte cinta en noviembre próximo en Covent Garden, Londres. Pero este lugar será muy distinto de su anterior aventura en el negocio de la comida casual.

El chef británico Jamie Oliver apostará por el segmento de lujo con su regreso al mundo gastronómico.

"El mercado medio, el sector de comida casual, ha recibido un impacto significativo en términos de competencia, de alquileres, de ingresos, de energía. Ha sido una tormenta perfecta, pero no solo para Jamie's Italian, sino para muchos negocios", indicó Styles, en diálogo con Financial Times. Y agregó: "No estamos tratando de crear una cadena de 30 o 40 sucursales". Esta vez, el emprendimiento apuntará al segmento de ingresos altos .

La inflación y la desaceleración de la economía golpearon a los consumidores de ingresos medios y el sector de comida casual sintió el efecto. De marzo de 2022 al mismo mes de este año, el número de restaurantes de casual dining cayó un 4,2%, el doble que el segmento de pubs.