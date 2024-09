A pesar de la caída del consumo, los alfajores resisten a las crisis

Es la golosina nacional por excelencia y, por ende, la más consumida por los argentinos. Aunque su versión tradicional incluye chocolate, galletita y dulce de leche, cada día hay en el mercado nuevas versiones que gozan prácticamente del mismo prestigio que la original. Tanto que en 2024 el mercado de los alfajores está dándole batalla a la recesión y hasta muestra signos de crecimiento.

" En 2023 se vendieron más de 1,8 millones de alfajores diarios en la Argentina, lo que implica 670 millones de unidades en el año, unos 14 alfajores por argentino . Es importante mencionar que los kilos de alfajores que consumimos los argentinos están en su máximo histórico debido un cambio en la forma de consumir alfajores post pandemia", explica Miguel Dillon, gerente de Negocios de Bagley Argentina.

A la hora de hablar de alfajores, es importante entender que la categoría no sólo está muy arraigada en nuestras costumbres, sino que además cuenta con un diferencial: su accesibilidad.

"Con esta premisa y sumado a las ofertas que la industria viene realizando para mantener la ecuación de conveniencia de los alfajores, este segmento viene resistiendo a la caída de consumo que experimentan otras categorías", asegura Dillon.

En este sentido, el experto indica que los hábitos de consumo cambiaron con la irrupción de la pandemia: "Hasta 2019 la tendencia indicaba que cada día más argentinos elegían una opción económica y más pequeña a través de la compra múltiple. En ese entonces, hubo una creciente demanda por alfajores de alrededor de 30 gramos y funcionaba muy bien la oferta de estos productos".

Ahora bien, desde la pandemia y a nivel mundial, "viene creciendo la demanda de productos en la que se prioriza el placer y el sabor. En el caso de alfajores, surgen opciones con más dulce de leche, con más chocolate, entre otros. En este contexto, se incrementó la demanda de alfajores triples y de los premium", sostiene el ejecutivo de Bagley.

Miguel Dillon, gerente de Negocios de Bagley.

Para tener idea del fenómeno, este año fue viral el alfajor creado por Havanna para homenajear los 150 años de Mar del Plata, ciudad natal de la empresa. Con chocolate al 70%, un relleno cremoso y cristales de sal marina, esta versión conquistó paladares y hasta redes, haciendo que cada uno que lo probara se "sintiera obligado" a dar su parecer y compartirlo en sus redes.

Chocolate y dulce de leche

Según datos aportados por Mondelez, firma que produce los alfajores Milka, Terrabusi y Oreo, "los argentinos consumen cerca de 2 kilos de chocolates por persona por año, y la mitad de eso en forma de alfajor, cifra que se asemeja considerablemente al promedio de consumo en América Latina".

" En los últimos años el mercado de los alfajores tuvo una evolución positiva creciendo a tasas del 4 por ciento anual de forma sostenida ", resalta Federico Andino, director de Marketing de Mondelez Argentina.

Esto no significa que la categoría haya escapado completamente del contexto macroeconómico actual. " El poder de compra de los consumidores está muy erosionado y el consumo masivo en general está sufriendo una contracción de volumen incluso en las categorías más imprescindibles . Los alfajores experimentan una contracción parcialmente atenuada por el hecho de requerir un desembolso relativamente bajo y ser un potencial sustituto de otros ‘gustitos' que el bolsillo actual ya no permite, pero que el consumidor aún sigue necesitando y que con el alfajor todavía puede satisfacer", analiza Andino.

Si se analiza el mercado de esta golosina en términos absolutos, se nota un crecimiento. "Si comparamos 2023 versus 2019, el mercado aumentó casi un 30 por ciento y un 26 por ciento en términos de consumo per cápita. Esto es el equivalente a consumir casi 20 alfajores por persona por año", describe el director de la firma productora de Milka.

Los más pedidos

Desde Mondelez, Andino señala que "los argentinos prefieren tanto alfajores simples como triples siendo que el consumo se reparte en partes iguales, aunque los momentos de consumo pueden diferir, así como la necesidad que ese consumidor busca satisfacer".

A esto, Dillon suma que "el clásico e imbatible es el alfajor ‘negro' de dulce de leche. Los alfajores ‘duros' o con rellenos tipo mousse como el alfajor bon o bon, los ‘tipo artesanal' con mucho dulce y chocolate y los alfajores abundantes como Mini Torta Aguila".



Ahora bien, esto no implica que las marcas no tengan puesto el foco en innovar. "Con el aporte de la innovación logramos un crecimiento no sólo en kilos vendidos, sino también en participación de mercado", aporta Dillon con números.

Y agrega: "Como dijimos, en triples, nuestra marca estrella es el Mini Torta Águila . Y en simples, este año venimos haciendo una apuesta fuerte a los alfajores premium con tres grandes lanzamientos. Con la marca Cofler, presentamos el Cofler Block con chocolate y maní y Cofler Mousse. Con Águila, lanzamos nuestra versión dorada, una propuesta con abundante dulce de leche y chocolate semiamargo ", detalla el gerente de Bagley.

Federico Andino, director de Marketing de Mondelez.

"La innovación y la escucha activa sobre nuestro consumidor es nuestro foco de trabajo diario, innovando y presentando más y mejores opciones para satisfacer sus gustos y preferencias. Queremos expandir y potenciar líneas de productos con variantes de las marcas más queridas en diversas categorías", afirma Andino.

Por ejemplo, Mondelez Argentina está presentando los mini alfajores Shot . "Este lanzamiento se relaciona plenamente con nuestro propósito de Empoderar a las personas a snackear correctamente y acompañar", cuenta el director.

Junto a un café

Para los argentinos los alfajores son la compañía ideal para los momentos de relax, y por eso su combinación perfecta suele estar dada por un café, y algunos otros lo hacen con una gaseosa. Es así que las cadenas de cafeterías tienen su propia línea de alfajores.

"Desde 2023 y en lo que va del año Café Martínez vende un promedio de 70 mil unidades mensuales de alfajores grandes, una categoría que crece año tras año. Se vende un promedio de 150K de alfajores, minis y conitos. El consumo se va moviendo acorde a las diferentes tipos de temporadas", detalla Andrea Medina, gerente de Producto de Café Martínez.

Esta especialista aclara que "durante el primer semestre el consumo se vio mermado pero de a poco se está recuperando. Para poder afrontar con esto hemos realizado diferentes promociones y acciones como los desayunos cafennials (amantes del café, sin importar la edad). En cuanto al alfajor, al ser un producto competitivo no hemos notado modificaciones en su consumo".

Café Martínez comercializa cuatro variedades de alfajores grandes: 70% de chocolate, de crocante merengue italiano, de maicena y de mousse. También cuenta con dos variedades de mini: chocolate y chocolate blanco .

"El más elegido por nuestros clientes es el alfajor de chocolate con 70% cacao (ganador de la Medalla de Plata en la categoría Mejor Chocolate Negro en el Mundial del Alfajor 2022), seguido del de mousse", resalta Medina.

Y para demostrar que el mercado de los alfajores todavía tiene potencial, acaba de entrar un nuevo jugador. Se trata de Lucciano's, marca conocida por sus helados, que ahora despliega calidad con este producto que entra en el segmento gourmet.

"Con este nuevo lanzamiento, estamos reinventando un producto de consumo masivo. Tradicionalmente, este tipo de productos ha utilizado baños de chocolate en lugar de una auténtica cobertura de alta calidad, como el chocolate belga que utilizamos. Nuestro objetivo es elevar el estándar del mercado, ofreciendo una experiencia superior a los consumidores mediante el uso de ingredientes de primera categoría , estableciéndonos como un nuevo referente de calidad en el sector", dicen desde la marca.

El éxito los viene acompañando, en parte por la avidez de los argentinos por probar cada nueva propuesta, pero también por ser un alfajor que responde a la premisa de "darse un lujo".