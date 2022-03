Adoptó dos niños ucranianos y la inspiraron a crear un negocio que hoy está en 10.000 tiendas

Más de 10.400 kilómetros separan a la ciudad de San Diego, California, con Ucrania. Sin embargo, Danielle Dietz-LiVolsi empezó a moverse con rapidez apenas se enteró de la invasión rusa. Habló con varias compañías de logística para saber cómo hacerle llegar suministros a los niños que se encuentran y refugios y orfanatos en suelo ucraniano. Su vida se encuentra estrechamente ligada a este país y también lo está su historia emprendedora .

Durante más de una década no dejó de pensar en algo que había visto en la televisión. En los 90 observó en detalle lo que sucedía en los orfanatos en Rumania en un episodio de 20/20 y eso la cambió. "Me afectó de verdad" , contó, en diálogo con Inc. Dietz-LiVolsi trabajaba en el área comercial de una estación de radio en San Diego, pero su nuevo objetivo era adoptar a un niño rumano.

No obstante, se encontró con el obstáculo de las estrictas leyes del país que no permitían las adopciones internacionales. Fue así que junto a su marido viajaron a Ucrania y adoptaron a dos niños en un lapso de dos años.

"Cuando conocí a nuestro primer hijo, Gregory (que entonces tenía 3 años y medio) en 2002, él tenía un extremo déficit de vitaminas . Además, era muy quisquilloso con la comida y no le gustaba ningún tipo de textura o ningún alimento que tuviera que masticar. Esto era el resultado de su dieta, que estaba basada principalmente en sopas y papillas", recordó la empresaria en una entrevista con SD Voyager.

El nacimiento de un negocio

Tras varios intentos de encontrar algo que le guste a ambos niños, Dietz-LiVolsi se dio cuenta que lo único que amaban era la mantequilla de maní. Entonces, para darles una dieta más densa en nutrientes, ella preparó un mix de nueces y semillas que inmediatamente se convirtió en su producto favorito.

"Le encantó y pensé, ¿por qué no hay una mantequilla de nueces y semillas en el mercado?". De esta manera, en 2008, nació NuttZo, su emprendimiento que hoy está presente en más de 10.000 tiendas de los Estados Unidos y Canadá .

Dietz-LiVolsi utilizó su expertise de ventas y marketing para dar a conocer su marca y rápidamente logró formar parte de las góndolas de cadenas de la talla de Whole Foods, Costco y Walmart. Si bien el proyecto solo cuenta con ocho empleados en la actualidad, la emprendedora está en pleno proceso de internacionalización de NuttZo.

Más allá de su nave insignia, la mantequilla plant-based hecha con maní, castañas de cajú, almendras, avellanadas, semillas de lino y de girasol, la etiqueta también presentó su tahini, barras de cereal y variantes keto y con chocolate.

Al mismo tiempo del nacimiento de NuttZo, Dietz-LiVolsi abrió una ONG llamada Project Left Behind, que financia hogares y oportunidades educativas para niños necesitados del mundo a través de donaciones. Si bien funcionan como dos instituciones separadas, los empleados de su proyecto con fines de lucro actúan como voluntarios en la ONG y los potes de NuttZo hacen mención al trabajo de Project Left Behind.

La situación actual en Ucrania movilizó a Dietz-LiVolsi, sin embargo asegura haberse encontrado con barreras para ayudar a los orfanatos del país. "Me preocupan los niños que están ahí porque no están pudiendo salir", remarcó.