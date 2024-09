Empezó como una blanquería en Once y ahora abrió su primer local de productos de lujo

Duvet Home, la marca argentina que comercializa productos de lujo para el hogar, abrió su primer local en la Ciudad de Buenos Aires. Con una inversión de más de 300.000 dólares, la empresa cuenta ahora con una tienda física en Corrientes al 1700, un espacio de 1500 metros cuadrados en lo que antes era la casa central de Musimundo.

De familia armenia, Armen Karapetian decidió fundar Duvet Home gracias a un préstamo que le dio su padre de más de 100.000 dólares a tasa cero -y que saldó a los dos años de haber comenzado el negocio-. Y lo que empezó en 2013 como una blanquería que funcionaba en Once, hoy se transformó en un negocio que cuenta con más de 2.500 productos de amplia gama, incluyendo bazar, decoración y gourmet .

Cuando se dieron cuenta de que los clientes preferían productos premium, empezaron a enfocar el negocio hacia otro lado y profesionalizar la compañía. Así pasaron de un modelo 100% orientado al comercio electrónico, a una estrategia omnicanal.



Armen Karapertian, CEO y fundador de Duvet Home.

"En la empresa tenemos una premisa: primero construimos una relación comercial y después hacemos negocios sobre esa relación. Con esa premisa tratamos de construir no proveedores, sino alianzas", detalló Armen Karapetian, CEO y fundador de Duvet Home.

Karapetian explicó, además, que su interés no está en expandir el negocio de franquicias, sino enfocarse en la experiencia del cliente: "Para mi el cliente es el centro".



Mientras que la tienda física representa un 30% de sus ventas, el 70% se da a través de su tienda online .

María Valeria Boyatjian, gerenta de marketing de Duvet Home.

"Nuestra estrategia de expansión no es abrir locales, sino incorporar categorías de productos para que la gente pueda encontrar en un solo lugar todo lo que necesita para la casa", señaló María Valeria Boyatjian, gerenta de marketing de Duvet Home. A pesar de que no planean abrir más locales en Buenos Aires, sí están apuntando a algunas provincias de Argentina como Córdoba donde no se encuentra este tipo de negocio.

En ese sentido, están explorando nuevas categorías de productos y servicios, incluyendo iluminación, una línea infantil y un canal mayorista para hotelería. "Nuestra prioridad es la calidad; eso no lo negociamos, porque sabemos que quienes se van por precio, luego regresan por la calidad", agregó.

Ahora buscan "profesionalizar el negocio", como comentó Boyatjian. Dentro de este plan estratégico, está también el de la expansión regional: analizan en el mediano plazo instalar el negocio en Uruguay y Chile.