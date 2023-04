Sigue la crisis de financiamiento a startups y América latina es la más afectada: cuáles son las únicas industrias que sobreviven

El ecosistema de Venture Capital global continuó enfriándose en el primer trimestre de 2023, y el financiamiento cayó un 13 % respecto al mismo trimestre del año pasado.

Según datos recientemente publicados por CB Insights, la financiación de startups globales sigue cayendo en el primer trimestre de 2023, y cada región importante ve una caída de dos dígitos en la financiación en el primer trimestre de 2023, excepto los Estados Unidos.

Además, la tasa de natalidad de unicornios está en su nivel más bajo en 6 años, con solo 13 unicornios emergiendo en el primer trimestre de 2023.

Así, el relevamiento mostró que el capital emprendedor a nivel global alcanzó los u$s 58.600 millones en el primer trimestre de 2023 , una caída del 13 % trimestre contra trimestre (QoQ). Esta es una tasa de disminución más lenta en comparación con el cuarto trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2022, que registraron caídas del 18 % y el 31 %, respectivamente.

Sin embargo, la enorme ronda de u$s 6500 millones de la fintech Stripe representó el 11 % de la financiación total del trimestre. Excluyendo la ronda de Stripe, el nivel de financiación global mostraría una caída del 22%, lo que sugiere que el ritmo subyacente de la desaceleración de la empresa no está disminuyendo.

La actividad de los acuerdos también se desplomó, por cuarto trimestre consecutivo. Se cerraron 7024 deals en el primer trimestre de 2023, una disminución del 12 % con respecto al trimestre anterior y la cifra más baja desde el segundo trimestre de 2020.

Impacto por región

En cuanto a la discriminación por región, casi todas vieron caídas intertrimestrales de dos dígitos en la financiación en el primer trimestre del año. América latina experimentó la mayor caída intertrimestral en la financiación con un 54 % . En Asia, la financiación cayó un 27 % hasta los u$s 12.500 millones, mientras que la financiación para las empresas con sede en Europa cayó un 12 % y tocó los u$s 10.400 millones.

Por el contrario, la financiación de las empresas en los Estados Unidos fue más estable en el primer trimestre de 2023, donde cayó solo un 1 % intertrimestral a u$s 32.500 millones. Sin embargo, sin la ronda excepcional de u$s 6500 millones de Stripe, EE. UU. habría experimentado una disminución de la financiación del 21 %, lo que indica que ninguna región es inmune a la desaceleración del venture capital que se vive en el mundo.

Todas las regiones principales también vieron caer su recuento de acuerdos en el primer trimestre de 2023. Las nuevas empresas con sede en EE. UU. representaron el 36 % de todos los acuerdos en lo que va del año, la mayor parte de cualquier región, seguidas de Asia con el 34 %.

Menos unicornios

El primer trimestre de 2023 vio el nacimiento de solo 13 unicornios (empresas valoradas en más de u$s 1000 millones), una caída intertrimestral del 32 % y el nivel trimestral más bajo en 6 años.

Si bien cada vez es más raro que las nuevas empresas alcancen el estado de unicornio, las empresas de IA parecen tener más posibilidades que la mayoría: 4 de los 13 nuevos unicornios eran desarrolladores de IA: Anthropic (un desarrollador de modelos de IA con sede en EE. UU. y equipo de investigación valuada en u$s 4400 millones), Adept (una startup con sede en EE. UU. que entrena a la IA para usar software empresarial valuada en u$s 1000 millones), Character.ai (un desarrollador de chatbot de IA con sede en EE. UU. Valuado en u$s 1000 millones) y DeepL (un traductor de idiomas impulsado por IA con sede en Alemania, también valuado en u$s 1000 millones).

Si bien los nacimientos de unicornios experimentaron fuertes caídas en la mayoría de las regiones principales en el primer trimestre de 2023, los nuevos unicornios en los EE. UU. se mantuvieron estables en el trimestre anterior en 8. Mientras tanto, los nacimientos de unicornios en Europa se redujeron en un 85 % a solo 1 en el primer trimestre de 2023. Asia vio 2 nuevos unicornios, una caída del 33% intertrimestral.