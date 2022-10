Se inspiraron en una serie y crearon el primer club de tiro con hacha del país, pero el Gobierno no se los deja usar

Durante la Edad de Piedra aparecieron las primeras hachas fabricadas con rocas y sin mango . Luego evolucionaron hasta convertirse en el arma popularizada por los vikingos y la herramienta utilizada por los leñadores. Ahora, el lanzamiento de este objeto se transformó en un fenómeno deportivo en Norteamérica con campeonatos mundiales y cientos de espacios recreativos en los Estados Unidos y Canadá. Y esta actividad ya está presente en Argentina. Ruy Ignacio Autuori Silvero y Agustín Chacón abrieron Piénsate Bravo, el primer club de tiro con hacha certificado del país con un local de 500m2 en Belgrano que incluye bar y tapas.

En la tercera temporada de la serie The Good Fight, la abogada Diane Lockhart va a un bar de tiro con hacha para aliviar el estrés. Autuori Silvero, también dedicado al mundo de las leyes, vio ese episodio y decidió investigar más. Encontró que no era un caso aislado, sino que se trataba de una disciplina deportiva que había cobrado fuerza durante los últimos 15 años. "Tenía ganas de emprender algo que me saque de la rutina, algo que me de vida" , cuenta. Así fue que le propuso a Chacón, su amigo del colegio primario y médico anestesiólogo de profesión, asociarse para abrir su propio local.

Invirtieron u$s 200.000 para remodelar una cancha de squash y paddle en Belgrano.

Pero como buen abogado sabía que la idea tenía que estar acompañada de evidencia. Buscó videos de la Liga Mundial de Tiro con Hacha (WATL, por sus siglas en inglés), vio capacitaciones y, por supuesto, hizo las pruebas correspondientes. "Fui a visitar a mi hermana que vive en Bariloche y ahí hice algunos tiros con un hacha a un objetivo de madera para ver si era viable ", recuerda. Con Chacón una vez subido al barco, llegó al momento de diseñar el plan.

El club

Al principio la idea era tener un espacio de 250m2 con un espacio de tiro y una barra de cocktails. Sin embargo, encontraron un lugar que modificó su proyecto: un antiguo club con canchas de squash y paddle. Después de ocho meses de obra y u$s 200.000 de inversión inicial abrieron Piénsate Bravo (inspirado en una frase del poema Piu Avanti, de Almafuerte) en junio pasado.

Conseguir las hachas fue un trabajo aparte. "No podíamos importar las profesionales desde Estados Unidos, entonces logramos que un artesano que hace objetos para ferias medievales nos las hiciera ", detalla. Antes, intentaron usar hachas industriales pero el mango se rompía fácil ante los tiros mal realizados.

El club es el único en Argentina asociado a la Liga Mundial de Tiro con Hacha.

Al ingresar al local lo primero que se ve es el área de tiro que cuenta con cuatro objetivos. La idea, cuenta su fundador, era que los clientes reservaran turnos de al menos 30 minutos para jugar, acompañados por un instructor. Luego podían pasar al bar que cuenta con 150 lugares sumando el patio al aire libre y el living indoor. " Sabíamos que nos íbamos a topar con un inconveniente a futuro y por eso nos gustó el espacio del bar como para tener un respaldo por si la actividad no podía continuar", afirma.

Ni aún vencido

El inconveniente llegó dos semanas después de abrir. Una inspección del Gobierno de la Ciudad clausuró el tiro con hacha por no haber una regulación de la actividad. "Estamos en trámite de rehabilitarla. No hay nomenclatura que se asemeje y no me la quieren asimilar por analogía a ninguna otra", señala su dueño. Y reclama: " Había un bar que tenía tiro un arco y flecha. Si ese lugar estaba habilitado, ¿por qué a mí me lo van a prohibir?".

El bar cuenta con espacio para 150 personas y planean ampliarlo a 210 con un nuevo deck.

La WATL cuenta con más de 300 afiliados, en su mayoría en América del norte. En Sudamérica cuenta con tres miembros: Territorio Hacha, de Venezuela; Viking Axes, de Brasil; y Piénsate Bravo.

El bar continúa funcionando, aunque su fundador se lamenta haber perdido, por el momento, su principal diferencial. "Habíamos tenido buen rebote en redes pero los seguidores quieren venir por la experiencia completa de tirar el hacha y tomar algo. Bares hay en todos lados", menciona. Ahora están a la espera de recibir la habilitación para construir un deck en la vereda que sumará 60 cubiertos.