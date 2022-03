Se hizo millonaria a los 30 vendiendo joyas: empezó con 5 collares que publicó en redes y fueron un éxito

Una mujer inglesa está celebrando seis años en el negocio de los accesorios después de lanzar una marca de joyería con solo cinco artículos que la volvió millonaria.

Charlotte Donoghue, de 31 años, creó Say It With Diamonds en junio de 2016 con cinco collares y desde entonces su negocio se ha convertido en una empresa que factura millones, según informó el medio local Liverpool Echo.

Hace seis años, las redes sociales y el marketing de influencers no se utilizaban como ahora, pero Donoghue estaba decidida a sobresalir de la competencia, por lo que llevó sus cinco diseños de prueba a Instagram y Facebook.

En cuestión de horas, Say It With Diamonds tenía 10 pedidos de los collares con iniciales más vendidos de la marca que todavía tienen una gran demanda en la actualidad.

Al reinvertir en el negocio y las acciones, Donoghue continuó comprando más y más piezas de lujo que hicieron que la marca siguiera creciendo.



La empresaria, oriunda de la localidad de Aintree, dijo a Liverpool Echo: "Desde el principio, nos hemos centrado en productos de la más alta calidad. Hemos probado y evaluado diferentes proveedores para obtener la mejor joyería de lujo posible. De la mano de esto, el servicio al cliente ha estado a la vanguardia de nuestro negocio y brindar el mejor servicio es absolutamente clave para nosotros".

"Como todas las empresas, al principio tuvimos algunos problemas, pero lo que realmente importaba era nuestro enfoque para esas situaciones. Nuestra primera queja fue sobre un collar con inicial de diamantes completo y le reembolsamos al cliente la totalidad y retiramos los otros que se habían vendido. Como los habíamos entregado en mano, visitábamos cada casa para recoger los collares y lo tomamos como una lección aprendida, siempre pagando más por productos de mayor calidad. Después de todo, obtienes lo que pagas", reflexionó la emprendedora.

Hoy la marca tiene una gran variedad de productos de lujo, tanto para varones, mujeres y niños. Sus productos más característicos son los collares de letras con diamantes y cuestan hasta 2250 libras.

"Comenzamos como teníamos la intención de continuar y este calibre de servicio es lo que nos ayudaría mucho a crear una compañía de un millón de libras solo dos años después. Entendemos que nuestros clientes están comprando artículos especiales o regalos preciosos y estamos aquí para hacer que esa experiencia sea memorable y lo mejor posible", dijo.

Habiendo trabajado desde casa para poner en marcha el negocio, en enero de 2017, Donoghue y su pequeño equipo encontraron su primera oficina, equipada con paredes con estampado de leopardo, dos escritorios y dos sillas negras con respaldo alto y alas. Donoghue agregó: "Era nuestro lugar feliz y donde realmente nos enfocamos en diversificarnos en áreas en las que queríamos enfocarnos; joyas de novia, compromiso y anillos. Fuimos muy afortunados de conocer a algunas personas encantadoras que cayeron directamente en nuestras manos".