Recibieron u$s 3 M y crearon una premezcla para hacer comida vegana: quieren vendérselo a las alimenticias

Cesar Belloso es un histórico dentro del negocio agropecuario. Fue uno de los socios fundadores de Don Mario Semillas y también formó parte del grupo inicial que le dio vida a Bioceres. Sin embargo, su hijo, Agustín, se dedicó al derecho . Estudio abogacía en la UBA y al volver de un MBA en la Universidad de Cambridge empezó a hablar con su padre sobre la posibilidad de invertir en algún negocio que nucleara sus dos intereses: el campo y la producción sustentable .

En el camino analizaron varios segmentos y se cruzaron con el ingeniero químico Guillermo Lentini y con Gonzalo Segovia, un veterinario con experiencia ejecutiva en la industria de los ingredientes alimenticios. Este último les propuso la idea incursionar en el segmento de las proteínas vegetales al ver la demanda en alza de productos a base de plantas. Así fue que en 2018 nació Tomorrow Foods, enfocada en investigar y desarrollar soluciones plant based para la industria de alimentos y bebidas .

"Queríamos cambiar el paradigma del modelo agroexportador por uno de agregado de valor en origen con tecnología propia", comenta Agustín Belloso, CEO de la firma.

Agustín Belloso, CEO de Tomorrow Foods

En una primera etapa los socios invirtieron para empezar a desarrollar los prototipos con legumbres (arveja amarilla, garbanzo y poroto mungo). Para esto se asociaron a productores locales para obtener la materia prima, esta luego se muele, se aísla la proteína al 90 por ciento y se prepara la premezcla. Basta agregarle agua o aceite y con ese premix se pueden hacer desde medallones hasta bebidas y análogos animales.

En 2019 obtuvieron una inversión semilla por parte del fondo Grid Exponential y realizaron un convenio con el INTI para armar un laboratorio. El gran salto se dio a mediados de 2021 con la inyección de US$ 3,2 millones , que le permitió inaugurar un centro de I+D en José León Suárez. "La planta industrial nos va a permitir escalar y tener kilos de esos aislados proteicos para aplicarlos y llevarlos a la industria", detalla.

¿En qué etapa está actualmente el proyecto?

Hoy estamos en proceso de captación de clientes para los premix secos que les van a permitir hacer productos plant based mucho más fácil. El año pasado lo que hicimos fue validar nuestro premix desarrollando productos finales para el canal food service y gastronómico. Ahí trabajamos con 25 clientes, como las cadenas Pibä, Bierhaus y Gourmeat.

¿La idea es que después ese vertical conviva con el alimenticio?

No, food service fue un primer paso, pero la idea a futuro es el negocio de alimentos y bebidas. La visión está en el premix, no en el producto final porque es una operación B2B y la idea no es desarrollarnos como marca sino como un servicio para las empresas, cocreando productos.

¿Empezaron a analizar la posibilidad de exportar?

Hicimos unas primeras exportaciones a Uruguay y Perú. Hoy el 80 por ciento del foco pasa por la Argentina, pero estamos explorando esas oportunidades . En Chile y Brasil ya estamos activamente desarrollando clientes para entender a la industria y al consumidor.

En cifras

Fundación: 2018

Inversión inicial: u$s 240.000

Facturación (2023): u$s 1 millón

Cantidad de empleados: 18

La versión original de esta nota se publicó en el número 344 de revista Apertura.