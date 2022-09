¿Pueden aparecer nuevos unicornios argentinos?: qué va a pasar tras la caída de las inversiones

La Argentina históricamente se enorgulleció de ser cuna de unicornios, con sus cuatro referentes -MercadoLibre, Globant, OLX y Despegar-. Por mucho tiempo, la lista se mantuvo estable en 4 empresas valuadas en más de US$ 1000 millones (la característica que tiene que tener una compañía para alcanzar esta categoría), hasta que en 2019 la firma de ciberceguridad Auth0 se unió luego de cerrar una ronda de inversión de US$ 103 millones.

Tras un 2020 silencioso, en 2021 esa lista multiplicó su tamaño con la incorporación de seis nuevas startups: Vercel, Aleph Holding, Mural, Bitfarms, Ualá y, por último, Tiendanube que concretó la ronda de inversión privada más importante en una compañía nacional luego del anuncio de su serie E de US$ 500 millones.

Por esos días, las valuaciones de las compañías se dispararon, el capital fluía y las noticias de nuevos unicornios se superaban semana a semana. Tal era la efervescencia que los inversores debían apurarse a concretar sus desembolsos porque cualquier cosa podía pasar entre una charla y otra. En la Argentina, las inversiones en capital semilla y emprendedor cerraron el año con un récord de US$ 1137,2 millones, según reportó Arcap. Para poner en contexto, en 2019 (un buen año para el sector) ese número había cerrado en US$ 403,3 millones.

Pero todo lo que sube tiene que bajar. En el sector sabían que se trataba de una anomalía, y que no faltaba mucho tiempo para que los números se estabilizaran. Incluso, algunos más escépticos hablaban de burbuja, un término que los expertos luego descartaron: "Yo diría que no es adecuado en el sentido que una burbuja no tiene nada de sustancia y en cuanto la pinchas explota y no queda nada. En el año 2000 sí había burbujas, empresas que incluso salieron a la bolsa que no tenían sustancia. Ahora sí es cierto que algunas levantaron dinero a 100 veces las ventas anualizadas, pero en el fondo hay sustancia", aclaró Luis Valdich, managing director de Citi Ventures, en una nota con APERTURA del mes pasado.

Y aunque se sabía que la efervescencia iba a pasar, con el contexto de crisis internacional los inversores se preguntaban cuál iba a ser el impacto real. Un estudio nuevo de Arcap presentado la semana pasada reveló que el efecto fue menos grave de lo esperado. "No fue tan terrible como se diagnosticaba, y sí puede ser un aspecto positivo que no veamos una retracción tan grande en la inversión porque lo que estamos viendo es un impacto de retracción de capitales por un tema coyuntural, de liquidez de mercado, de baja tasa de interés de referencia, pero los inversores no estamos viendo grandes problemas en los fundamentals. Latinoamérica es una región desatendida que tiene mucho despliegue de tecnología con lo cual la infraestructura está, pero hay un gap muy grande de soluciones digitales para resolver problemas estructurales de la región. Entonces esta crisis eventualmente va a pasar, no sabemos cuándo, pero sí hay problemas que los emprendedores resuelven que van a seguir existiendo", analiza Lorena Suárez, managing partner del fondo Alaya y presidenta de Arcap.

Para Suárez -y para el resto del arco inversor local-, el panorama sigue siendo optimista porque todavía hay mucho por hacer a nivel regional: el Covid aceleró la digitalización tanto de empresas como de consumidores, entonces eso alentó todavía más la oportunidad para este perfil de emprendedores. Y pese a todo el crecimiento visto en los últimos años de inversión de Venture Capital, la región sigue estando subinvertida. Para tener un número de referencia: en América latina se invierten US$ 7 per cápita cuando en Estados Unidos o Israel se invierten entre US$ 200 y US$ 400.

Pero la gran pregunta es, ¿seguiremos viendo unicornios?

Qué pasará con los unicornios en Argentina

Con valuaciones ya acomodadas, queda preguntarse si seguirán apareciendo nuevos unicornios made in Argentina. "Vamos a ver menos cantidad. También lo que vemos es que los que fueron unicornios el año anterior van a ser más conservadores y e intentarán estirar el capital para esperar una mayor estabilidad de mercado y seguir creciendo. Quizás va a haber menos cantidad de lo que vimos en 2021, porque también veíamos empresas muy jóvenes que levantaban mucho volumen de capital, pero vamos a seguir viendo igual. Vemos que los emprendedores hacen bien las cosas entonces vamos a seguir invirtiendo. Incluso algunos inversores internacionales van a estar comunicando fondos nuevos para la región", augura Suárez y menciona que en este segundo semestre podrían aparecer esos nuevos nombres.

"Estos últimos 3 años fueron una anomalía. Ahora estamos volviendo al ritmo de crecimiento tradicional que va a seguir. Y las inversiones en early stage siguen apareciendo entonces tenés una renovación constante del deal flow", menciona, por su parte, Mariano Amartino, director de Microsoft for startups para América, quien coincide en que los unicornios van a seguir en agenda.

En conclusión, se están viendo correcciones en las valuaciones, pero los problemas estructurales de la región todavía existen y hay emprendedores que están trabajando para solucionarlos. Además, Suárez menciona que hay una nueva generación de emprendedores y lo importante no es la valuación, sino que los unicornios fueron emprendedores que en sus países de origen armaron empresas, tienen experiencia ejecutando y escalando empresas y muchos de ellos invierten en nuevos emprendedores a la vez que muchos exempleados ahora empiezan a emprender. Hay mucha más experiencia que en años anteriores.