Los unicornios en peligro de extinción: pronostican un desplome en su valor y nuevas amenazas

El actual contexto mundial se ha visto influenciado por altos niveles de inflación y una política monetaria más ortodoxa, lo cual está generando una volatilidad que afecta la percepción de los inversores, sobre todo hacia acciones de compañías en crecimiento, tendencia que podría poner en riesgo la supervivencia de los unicornios, de acuerdo con la publicación Global Top 100 Unicorns de PwC.

Según el informe, a septiembre de 2022, el valor agregado de los unicornios que integran el Top 100 aumentó un 36% (US$ 440 millones) respecto a marzo de 2021, aunque se estima que la tendencia para el segundo trimestre de 2022 sea a la baja . Esta tendencia se debió principalmente a que, entre el año pasado y principios del presente año, las compañías públicas y privadas registraron un crecimiento de su valuación debido, en gran parte, a las políticas económicas expansivas aplicadas por los estados tras la pandemia.

"Creemos que este escenario supone un nuevo desafío que los unicornios deberán enfrentar, ya que se espera que las cotizaciones de las empresas tengan objetivos más modestos, por lo que aquellas que no tengan modelos de negocio fuertes y sólidos podrían tener dificultades. Por esta razón, será de vital importancia considerar si el tamaño de la organización y sus aspiraciones corporativas son las correctas dentro del nuevo panorama, a fin de maximizar los rendimientos de las inversiones líquidas y lo recaudado en las rondas de inversión", comentó en un comunicado Eduardo Loiacono, socio de PwC Argentina de la práctica de Capital Markets.

La publicación detalla además que los indicadores de mercado vieron récords históricos y las rondas de inversión de empresas privadas llegaron a sus límites. Sin embargo, a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania, la perspectiva de la macroeconomía global se deterioró y los indicadores empezaron a caer, como así también la predisposición de los inversores de participar en las rondas de inversión y OPIs de los denominados unicornios.

"La inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias a nivel global continúan provocando condiciones de valoración volátiles y pesan en la toma de decisiones de los inversores, sobre todo en lo que respecta a los valores de crecimiento y ello supondrá un reto para los unicornios. Aun así, seguimos siendo optimistas en cuanto al crecimiento potencial del número y la escala de los unicornios, dada su alineación con las llamadas "megatendencias", como el cambio climático y la digitalización, que sustentan su continuo atractivo para los inversores públicos y privados", agrega Martín Barbafina socio de PwC Argentina líder de la práctica de Capital Markets.

Se prevé que los caminos hacia la rentabilidad y la generación de dinero seguirán ganando peso en las decisiones de inversiones hacia los unicornios, equilibrándose con los factores más "tradicionales" como el crecimiento de dividendos y el tamaño potencial de mercado.

Cuánto valen los unicornios

Una muestra de la importante expansión del valor de los unicornios que integran el "top 100" es que el valor agregado de estas empresas -a septiembre de 2022- es de u$s 1668 mil millones comparado a los u$s 1228 mil millones de marzo de 2021 lo que se traduce en un aumento del 36%. Pero no solo aumentaron su valor, sino también en cantidad, ya que pasaron de 563 a 1191, lo que denota un incremento del 90%.

Otro de los aspectos a destacar, es que hoy en día hay 44 "Decacornios" (con un valor estimado de US$10.000M), comparado con 26 en marzo de 2021 y 2 "Hectocornios" (con un valor estimado de US$100.000M).