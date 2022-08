Le dicen "el Messi del handball" y armó una empresa de juegos de mesa: los vende en Europa y Argentina

Todos le dicen "Chino", pero en Francia llegaron a mencionarlo como "el Messi del handball". Diego Simonet es una de las figuras de la selección argentina, con varios torneos y medallas en su espalda, y desde hace más de una década se destaca en el torneo francés, uno de los más importantes a nivel mundial.

Sin embargo, el armador central tiene otra faceta. En 2020 creó DS4Games , un emprendimiento a través del cual vende los juegos de mesa de su propia creación en Europa y que el año pasado llegaron a la Argentina.

"No estaba pensado para salir a venderlo ni nada. A mí siempre me gustaron los juegos de mesa, cambiarle las reglas e inventar nuevos con mis amigos y cuando surgió la idea de armar algo en 2018 primero lo pensé como algo para hacer con mi familia ", cuenta Simonet.

Un hobby que crece

En Francia descubrió los juegos cooperativos, en los que no se compiten sino que todos los jugadores unen fuerzas para llegar al resultado final. Con esa premisa decidió darle un enfoque nacional y educativo, entonces eligió como temática la historia de la creación de la bandera argentina. "Primero descargué imágenes de internet y fui probando la mecánica del juego. En un momento pensé: ‘Esto no puede quedar acá'. Así que le pagué a un ilustrador para que diseñe las tarjetas y trabajamos para buscar datos de esa época", detalla.

En 1812 los jugadores deben reconstruir la historia de la creación de la bandera a través de tarjetas

Junto a su pareja, Sol Dillon, que es diseñadora, y el ilustrador Facundo Rodríguez le dieron forma a 1812 y el feedback lo motivó a seguir adelante con su proyecto. "La gente a la que se lo presentaba me incentivaba a que lo sacara al mercado, incluso fui a reuniones con autores de juegos de mesa y me decían que no me lo quede para mí solo", recuerda.

El clan del handball

Simonet, de 32 años, forma parte de una familia muy vinculada al handball . Sus padres, Luis y Alicia, son exjugadores y el mismo camino siguieron sus hermanos Sebastián (36 años) y Pablo (30) . Los tres Simonet coincidieron con la camiseta albiceleste y formaron parte del plantel que obtuvo el 11° puesto en el Mundial de Egipto en 2021, el mejor resultado histórico para la Argentina.

Con 18 años el Chino tuvo su primera experiencia internacional en Brasil tras formarse en SAG Villa Ballester. Luego pasó por España y en 2011 llegó al US Ivry, de París. Ahí también descubrió otro hobby que transformaría en emprendimiento: la pintura al óleo . "Hicimos varias pinturas con mi novia, participamos de exposiciones y vendimos más de 50 cuadros", cuenta el armador central.

De la idea a la fábrica

De la idea original hasta la industrialización del juego pasaron casi dos años. Armó la sociedad DS4Games y mandó su idea a AGRpriority, una empresa española que se encargaría de fabricarlo. Empezó a venderlo en Francia a través de una tienda virtual, en jugueterías locales y comercios argentinos en Europa a un valor de 25 euros cada uno.

A mediados de 2022 Simonet lanzó su segundo juego: los secretos de la torre Eiffel

"Me metí en un mundo que no tiene nada que ver con lo mío así que tuve que aprender todo, más que nada lo que es el proceso de creación de un juego. Investigué sobre edición, fabricación, diseño y costos para que sea rentable ", asegura. En cada viaje en tren, micro y avión aprovechaba para buscar datos y dedicarse a su emprendimiento.

El 1812 recién llegó al país a mediados de 2021 después llegar a un acuerdo con Neptune Games para que lo edite en Argentina. En junio de este año presentó su segundo juego Los secretos de la torre Eiffel que ya forma parte de su saga "Historias secretas". Entre ambos títulos ya vendió 1000 unidades en Europa y otras 1000 en el mercado argentino.

No obstante, Simonet todavía no lo ve como un proyecto al que dedicarse full time, sino que lo toma como un hobby. "Si quisiera vivir de esto tendría que llevarlo a ferias, contactarme con distribuidores y hoy no tengo tiempo", confiesa. Y concluye: "Cada año se abren puertas nuevas y no se qué voy a hacer mañana, pero no tengo miedo de trabajar, emprender y hacer negocios nuevos".