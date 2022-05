Le decían que se vestía como payaso y hoy factura millones con sus pantalones pijama para salir

Le dijeron que nadie usaría un pantalón pijama para salir a la calle y él les demostró que estaban equivocados. Augusto Mustafa fundó Elepants , la marca que se volvió conocida por su diseño cuadrillé y ahora tiene más productos en su portfolio. Este año el emprendimiento cumple 10 años y continúa su crecimiento. De una inversión inicial de $ 10.000 a facturar cientos de millones en ventas.

El mandato era seguir con el negocio familiar. Su padre, Alberto, había fundado MCW Argentina, una firma de marketing estratégico. Al terminar el colegio, Mustafa empezó a estudiar Ciencias Económicas con esta idea en mente, pero a los seis meses la abandonó. Luego siguió con Publicidad, sin embargo a los 21 años decidió dejar todo para dedicarse full time a su emprendimiento. Este no había nacido de la noche a la mañana, sino que se había gestado a fuego lento.

La génesis del producto se inició en 2008 cuando, con 16 años, viajó con su familia a los Estados Unidos. "Era muy chico y me impactó descubrir que allá la gente se vestía como quería y nadie criticaba, juzgaba, burlaba, ni miraba siquiera", recordó en diálogo con Clase Ejecutiva en 2017. " Me había copado con los diseños de los pantalones pijama - agregó -, entonces me compró un montón: a rayas, estampados, de colores".

De look a emprendimiento

"Payaso", le decían algunos. Mustafa utilizaba sus flamantes pantalones cuadrillé para ir a todos lados, desde boliches hasta pospartidos y cualquier evento social que tuviera. Pero, así como había haters de su nuevo look, también encontraba gente que lo elogiaba . En un momento, los comentarios positivos empezaron a superar a los negativos y ese fue el instante en el que decidió lanzar su propia marca.

Augusto Mustafa fundó Elepants en 2012 con el lanzamiento de sus pantalones pijama cuadrillé

Con $ 10.000 que tenía ahorrados fue a Once con su mamá y compró telas. Muchas telas y de todos los colores. Se los llevó a una costurera y en octubre de 2012 tenía entre sus manos los primeros 200 pantalones . No obstante, antes de eso ya había comenzado a generar ruido. Aun sin ningún modelo producido, él iba a todos lados y comentaba que tenía una marca "canchera". Una vez que recibió su diseño no se lo sacó durante semanas para poder mostrarlo.

Montó un showroom en su casa y su rutina parecía no tener fin. Del taller a la facultad, de ahí a la empresa familiar y a la tarde se ocupaba de la marca. Incluso se llevó 80 pantalones a unas vacaciones con sus amigos para venderlos en la playa.

Boom millennial

Su reinterpretación del pantalón pijama como vestuario urbano se convirtió en furor entre los millennials y las ventas en redes sociales crecían todos los meses. En particular, Elepants tomó impulso cuando, en 2013, algunos de los actores de la serie juvenil "Aliados" usaron sus diseños. A su vez, en esa época conoció a quien se convertiría en su socio, Fermín Laborde , y ambos invirtieron $ 100.000 para llevar a la marca a la siguiente etapa.

La marca ya se expandió a otros países de la región. Además sumó buzos, camperas y trajes de baño.

Abrieron una oficina propia en 2014 y dos años más tarde ampliaron su estructura con dos depósitos y más metros cuadrados de trabajo. En poco tiempo la firma pasó a contar con tiendas exclusivas, franquicias y cientos de locales multimarca dentro de su red.

"Armé un equipo de especialistas con el que empezamos un largo proceso de desarrollo de producto para asegurar la continuidad de la marca, porque la moda del pantalón pijama se está diluyendo", apuntó Mustafa. Al diseño insignia de Elepants le sumaron otros productos, como camperas, buzos, camisas y trajes de baño, entre otros.

Recientemente, el emprendedor anunció un nuevo proyecto en el que comenzó a trabajar: Evolutiva. Si bien aún no brindó más detalles al respecto, se trata de un emprendimiento de soluciones espaciales modulares. En tanto, Elepants sigue su rumbo.