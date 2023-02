La corpo se acerca a las startups: qué empresas están buscando proyectos para invertir

La unión hace la fuerza. En distintas situaciones se ha apelado a esta idea para explicar el éxito de muchas alianzas estratégicas. También podría extenderse su uso al Corporate Venture Capital (CVC), una herramienta para la innovación en el mundo de los negocios que desde hace unos años se abre paso a través de la vinculación de empresas consolidadas con emprendedores que aportan su talento.

Las compañías se entregan a un minucioso proceso de scouting para detectar a las startups que resultan claves para diseñar propuestas renovadoras. Cada vez son más las empresas y los emprendedores que obtienen beneficios de estos convenios.

Un aspecto fundamental para que el CVC haya florecido con rapidez tiene relación directa con la pandemia de Covid-19 y la obligada transformación digital de las empresas. Esto aceleró los tiempos y puso sobre la mesa la necesidad de apelar al conocimiento de quienes ya habían recorrido ese camino.

"Cervecería y Maltería Quilmes fue una de las primeras compañías en Argentina en incorporar corporate venturing en su estrategia de innovación y creación de valor. En 2016 creamos Eklos, que se dedica a acelerar nuestra transformación digital conectándonos con el ecosistema emprendedor y, junto a este, desarrollar nuevos negocios y soluciones de base tecnológica potenciando una cultura de trabajo ágil", explica Owen Dempsey, director de Tecnología de la firma.

La cervecería suma una cuestión que permite entender mejor de qué se trata el CVC: "Tenemos mucho para aprender de la flexibilidad y agilidad de las startups. Por eso trabajamos en conjunto para integrar conocimiento y tecnología externa que contribuya a nuestros esfuerzos de innovación. Sabemos que no tenemos todas las respuestas para los desafíos del negocio y estamos convencidos de que trabajando junto a startups podemos potenciarnos mutuamente".

A diferencia de otras compañías, Globant es nativa digital. Los procesos de digitalización son parte de su ADN, por lo que la búsqueda interna de la innovación no fue necesaria. En su caso, el CVC vino diseñado en Globant Ventures, su fondo corporativo. "En sus comienzos en 2018 el enfoque estaba más centralizado en startups en estadios iniciales, acompañándolos con mentorías y capacitaciones. Con el paso del tiempo entendimos que podíamos agregar mayor valor en aquellos emprendimientos más maduros capaces de sumarse a la propuesta comercial de Globant a sus clientes", explica Gustavo Martello, Managing Partner de Globant Ventures.

Clorinda Mántaras, Managing Partner de Sancor Seguros Ventures.

En Interbanking, por su parte, cuentan con un área exclusiva de nuevos negocios para incorporar distintos servicios con otras empresas, e investigación y desarrollo. "Realizamos un scouting de empresas que nos ayuden a mejorar nuestra propuesta de valor. A través de diversos research, entendemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos con alianzas con distintas empresas, para impulsar y proyectar el desarrollo de las mismas y a la vez ampliar y mejorar las propuestas y soluciones que brindamos a nuestros clientes, que son más de 200.000 empresas y 300.000 usuarios del país", afirma Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer (CCO) de la empresa.

Mientras que Clorinda Mántaras, Managing Partner de Sancor Seguros Ventures aporta un aspecto clave: "La digitalización forzada que trajo la pandemia aceleró ciertas discusiones corporativas sobre corporate venturing. Hoy vemos que cada vez más empresas, a nivel local, regional y global, están haciendo programas de innovación corporativa y que muchas terminan lanzando su propio fondo, donde Sancor Seguros puede compartir su experiencia de haber construido distintos brazos de inversión en estos últimos años".

La transformación del negocio es vital para las empresas. En ese sentido, Sebastián Spena, líder de Desarrollo Estratégico y Nuevos Negocios en Galicia, cuenta que Galicia Ventures nació como el proyecto de corporate venturing que busca acelerar la transformación del negocio core a través de una plataforma de innovación abierta y un fondo.

Spena va más allá y narra la naturaleza del cambio impulsado. Dice que el primer punto es la búsqueda de las mejores inversiones posibles, pero al mismo tiempo advierte que se encuentran "trabajando en un esquema de pilotos desde la plataforma abierta, que desde el core del negocio se enfoca principalmente en solucionar los dolores actuales de negocio o de proceso".

El mercado

La unión entre empresas, que ya tenían un largo recorrido en el mundo de los negocios, y los emprendedores con los desarrollos tecnológicos que estas persiguen le dio forma a un mercado que aún busca su identidad.

"América latina todavía está dando sus primeros pasos. Si comparamos solo con Brasil, donde contamos más de 60 fondos de CVC, en América latina de habla hispana ese número no llega ni a la mitad . En términos de valores, solo representan el 2,5 por ciento del total invertido en la región en 2021", indica Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Kamay Ventures, fondo que nació en 2019 de la mano de Coca-Cola Latinoamérica y el Grupo Arcor.

Ruggeri avizora auspiciosas perspectivas en una actividad que se multiplicó por cinco, con más de 183 inversiones y más de US$ 700 millones invertidos. "Las empresas empiezan a ver el valor del CVC a partir del mayor compromiso de largo plazo que se logra, el mayor atractivo para la atracción de talento y la capacidad de generar impacto real en sus propias operaciones a partir del trabajo estrecho con los ecosistemas emprendedores que ahora actúan como socios", agrega.

"El contexto de incertidumbre financiera global hará que se ralentice la cantidad de deals y los montos de inversión venture capital, pero lo positivo es que quedarán en análisis las startups con equipos maduros, métricas saludables y una real propuesta de valor, que son características que los CVC valoran más. Creemos que las empresas que miren más allá del contexto actual, animándose a innovar e invertir con startups, estarán construyendo ventajas competitivas para el futuro", aporta Mántaras, de Sancor Seguros.

Owen Dempsey, director de Tecnología de Cervecería y Maltería Quilmes, a cargo de Eklos.

Desde Quilmes consideran que el mercado actual del corporate venturing en Argentina está alcanzando un nuevo estado de madurez e iniciando una transformación basada en años de experiencias y aprendizajes: "Muchas compañías que iniciaron actividades de corporate venturing realizando sus primeros hackatones o concursos de ideas, hoy se animan a transitar nuevos modelos como CVC o hubs de innovación con mayor foco en impacto de negocio e implementación".

Y aunque coinciden con la mirada de Sancor Seguros en la ralentización de las inversiones, están convencidos de que "el modelo permanece sólido y se prepara para posicionarse como una estrategia defensiva y ofensiva clave ante una coyuntura global desafiante".

Spena, de Galicia, analiza el mercado como una oportunidad tanto para las empresas corporativas como para los emprendedores. "El rol de los corporativos ha ido creciendo y mejorando a lo largo de los años, especialmente dada la aparición de nuevos players y el entendimiento de parte de los incumbentes de que este camino tiene mucho valor, pero hay que transitarlo con paciencia", explica. Y respecto de los otros actores del CVC, completa: "En los últimos años cada vez más startups se animan a colaborar o ser invertidas por corporativos pensando bajo una lógica de cooperación y no solo de competencia".

Al mismo tiempo, distingue una modificación de las reglas de juego: "Con la caída de la actividad del último año, los corporativos han logrado ocupar un espacio un poco mayor, producto del retroceso en el mismo espacio que han tenido los jugadores tradicionales como fondos de VC".

La relación con las startups

El CVC impone una relación que, a simple vista, no tiene una equivalencia de fuerzas. Por esta razón se establece un delicado equilibrio en el que los corporativos y los emprendedores establecen un escenario en el que la pretensión de tener el control por parte del miembro más poderoso de esta sociedad debe ceder terreno ante los beneficios de una apertura que le permita sacar mayor rédito de los conocimientos de las startups en un campo para ellos inexplorado.

"Realizamos scouting proactivo durante todo el año, ya sea de manera directa o a través de nuestros aliados institucionales de toda LATAM y también, eventualmente llevamos a cabo llamados o convocatorias como el que tenemos actualmente abierto con el apoyo de la Agencia Innovar y Emprender del Gobierno de la provincia de Córdoba. A partir del contacto con los emprendedores, profundizamos el conocimiento del equipo y la solución que están construyendo, mantenemos entrevistas, realizamos investigaciones de mercado, generamos workshops con las áreas de negocio y/o iniciamos un proceso inversor", relata Mántaras.

Al respecto, aclara que para que los procesos de corporate venturing fluyan es necesario contar con una organización previamente preparada y con un framework de innovación corporativa validado que faciliten las dinámicas de los startups con la corporación.

Ruggeri, de Kamay Ventures, indica que cuando invierten en una startup le ofrecen la oportunidad de trabajar con empresas de primera línea brindándole un gran ecosistema de testeo, así como la posibilidad de conocer los desafíos de expandirse a gran escala: "Las corporaciones necesitan de soluciones transformadoras para seguir compitiendo en sus respectivos mercados, con nuevos productos y servicios, así como nuevas maneras de relacionarse con sus ecosistemas. Las startups pueden tener muy buenas soluciones, pero necesitan aliados que los ayuden a escalarlas. Es en ese momento donde la experiencia de hacer negocios a escala internacional cobra una importancia vital".

El resultado, explica, es un proceso en el que se benefician las dos partes: las empresas reciben propuestas innovadoras y los emprendimientos la posibilidad de hacer crecer su negocio de forma exponencial.

Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Kamay Ventures.

En Globant Ventures toman el acompañamiento de cada startup de manera personalizada. "Dependiendo del estadio y la necesidad planificamos las acciones con cada startup. Si están desembarcando en algún país los ayudamos contactándolos con clientes y conectores que tenemos en caso de que Globant tenga presencia allí", sostiene Martello.

El cuidado de la relación entre las partes es fundamental. "El equipo de Galicia Ventures es el nexo entre la corporación y las startups, y tratamos de que esa relación sea lo más amena y ágil posible para ambas partes. Sin embargo, en general el ecosistema Galicia es muy abierto a interactuar con cualquier jugador, con lo cual, hay integración. Al mismo tiempo, cuidamos en todo momento que las relaciones se den en el mejor marco posible", explica Spena.

Un punto importante está dado por el perfil de emprendedores requerido por las corporaciones. Existen características generales que todos buscan: apasionados, dispuestos a enfrentar problemas estructurales que requieren soluciones creativas y sumen visiones superadoras para el negocio de cada empresa.

Los negocios del futuro

Agtech, healthech, insurtech, blockchain, inteligencia artificial, IoT, ecommerce, logística, combustibles, industria pesada, retail... el universo en el que se mueve el CVC es infinito y durante este año las empresas tienen prevista la ampliación de sus negocios.

"Durante la primera mitad de 2023 estaremos ejecutando un programa de aceleración para startups que estén buscando escalabilidad regional y una eventual inversión, con mentorías individuales, workshops con referentes, charlas inspiracionales de startups consagradas y pitcheos antes fondos VC internacionales", cuenta Mántaras, de Sancor Seguros, firma que invierte tickets que van desde los US$ 250.000 hasta los US$ 500.000.

Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer (CCO) de Interbanking.

También se plantean continuar profundizando la agenda de relacionamiento con otros VC internacionales, ecosistemas de innovación como Israel y Europa y organizaciones globales que están liderando temas de insurtech, fintech, agtech y digital health para invertir en línea con las últimas tendencias de cada sector.

Kamay Ventures, que maneja un ticket promedio de US$ 300.000 y financia startups desde la etapa seed hasta preserie A, se propone cerrar el año con 10 o 12 inversiones. "En el mediano y largo plazo seguiremos promoviendo la innovación abierta y propiciando el surgimiento de nuevos emprendimientos tecnológicos en toda América latina. Esta visión permite a las empresas mirar fuera de la caja, encontrando nuevas soluciones que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental dentro de los procesos productivos en la región desde nuevas perspectivas no exploradas hasta el momento", menciona.

Globant Ventures invierte tickets entre US$ 500.000 y US$ 1 millón y actualmente tiene 18 inversiones por un monto de US$ 13 millones. "Apuntamos a llegar a México, Estados Unidos y por qué no a Europa. Seguimos invirtiendo desde nuestro Fondo de impacto Be Kind Tech Fund, que tiene como objetivo acompañar startups que tengan en su misión mitigar los efectos nocivos de la tecnología", indica Martello.

"Corporate venturing es un modelo estratégico elegido por la compañía a nivel global y todas las áreas de innovación abierta del mundo trabajan sinérgicamente para potenciarse y crear valor trascendiendo las fronteras. Por esto, seguimos trabajando en nuevos programas que nos permitan generar oportunidades de internacionalización e inversión para aquellas startups que se encuentran realizando pilotos exitosos", asegura Dempsey, de Quilmes.

Del lado de Interbanking, que recientemente adquirió la plataforma Cobranzas.com y busca alianzas para mejorar el ecosistema de los pagos de sueldos a través de la integración tecnológica, Böttcher dice que para 2023 tienen muchos proyectos en los que buscan sinergias, entre los cuales se destacan dos. Por un lado, incorporar operaciones con CVU para sus clientes. Y para eso se están asociando a diversas fintech. Y por el otro, ven una gran oportunidad en todo lo que tiene que ver con interconexión, a través de API´s. "La mayoría de nuestros clientes operan con gran diversidad de ERP´s y nos están pidiendo soluciones de integración con los mismos. Y somos una empresa que escucha a sus clientes".

Por último, en Galicia mantienen la estrategia de invertir tickets entre US$ 50.000 y US$ 500.000 y en estadios que van desde pre-seed hasta series A. De acuerdo con Spena, este año los encontrará "en el corto o mediano plazo con más jugadores corporativos que ingresarán a recorrer este camino". Todo apunta a que el CVC llegó para quedarse y que para hacer negocios exitosos es preciso comprender que la unión hace la fuerza.

Esta nota se publicó originalmente en el número 349 de revista Apertura.