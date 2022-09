Estos abogados de Silicon Valley aterrizaron en la región y miran a las startups argentinas: qué desafíos tienen

Gunderson Dettmer, la firma de abogados de Silicon Valley enfocada en capital de riesgo y financiación de startups, anunció su desembarco en América latina.

Su nueva oficina emplazada en la ciudad de San Pablo, Brasil, será el centro de la firma para su práctica en América latina, con foco también en Argentina, y estará liderada por los socios corporativos: Brian Hutchings, Adan Muller y Christel Moreno.

Se trata de la apertura de la primera oficina en la región y la tercera fuera de los Estados Unidos por parte de Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP, firma que lleva más de 15 años trabajando en el ecosistema emprendedor y de VC de América latina. Solo desde 2017 hasta la fecha, el estudio manejó más de 600 financiamientos transfronterizos de capital de riesgo y crecimiento en América latina, tanto para empresas como para inversores.

Gunderson Dettmer ha representado a empresas de América latina en transacciones de fusiones y adquisiciones por más de US$ 3800 millones desde 2014, incluida la adquisición de 99 Taxis por parte de Didi en 2018, la adquisición de Vivareal por parte de OLX Brasil en 2020, la adquisición de Cornershop por Uber en 2020 y la adquisición de Technisys por SoFi en 2022.

La apertura de la oficina regional en San Pablo servirá de incentivo para dedicar más tiempo a sus clientes de América latina. Hoy es cada vez más común que los emprendedores argentinos construyan proyectos regionales, por lo que desde el estudio están atentos a estos casos.

Su core es asesorar en rondas de financiamiento. Pero también brindan asesoría general. En la Argentina, están trabajando con muchas compañías del ecosistema fintech como Pomelo o Menta. También ven un gran potencial en proyectos de web3 y blockchain. "Estamos en una fase no muy clara en temas de regulación y modelos de negocio. Lo mismo que se vivía en los inicios de Internet. Estamos en esa fase y sabemos que Argentina tiene pioneros en el tema y se van a construir muchas startups. Lo mismo con empresas de agtech o incluso ambos temas combinados", dice Dan Green, co-líder de la práctica de América latina focalizada en el ecosistema emprendedor de países de habla hispana, en diálogo con APERTURA.

Dan Green, co-líder de la práctica de América latina focalizada en el ecosistema emprendedor de países de habla hispana.

Green asegura con entusiasmo que ve buenas oportunidades de negocios por la combinación de talento y creatividad que caracteriza a los argentinos. "Hay una base de emprendimientos que va mucho más allá del gobierno de turno. Y el argentino piensa en grande en términos generales. Hacer el salto de Argentina a México, por ejemplo, o a Estados Unidos es muy común. Y eso produce redes de contacto en otros países. Tengo mucho optimismo en cuanto a la nueva actividad que estamos viendo en Argentina y aunque estamos en un año más difícil para levantar capital (comparado a lo histórico del año pasado) todavía hay movimiento. Vamos a ver cada vez más actividad, con altibajos, pero con una actividad importante", señala.

Según Green, en este juego hay que ser capaz de adaptarse. "Seguramente los mejores van a ser los que puedan pivotear si van surgiendo nuevas regulaciones. En un mercado como el de la web3 tenés que tener esa conversación. Lo bueno del emprendedor en términos generales es que está abierto a los cambios y lo maneja diariamente. Los emprendedores están acostumbrados a un cierto nivel de caos sano", plantea.

Los temas de regulación en este tipo de empresas pueden inferir directamente en los modelos de negocios de compañías como las fintech. Sobre esas situaciones en Argentina el experto opina: " Los reguladores en general son conservadores. No son famosos por asumir riesgos, sino por cerrar puertas. Tenemos el ejemplo del regulador brasilero de fintech, que abrió un sandbox, un lugar para experimentación. Creo que la Argentina hoy no lo tiene, pocos países lo tienen, pero si tuvieran esa predisposición sería fantástico".

Según Green, todavía no llegó ese momento: "Hoy este gobierno tiene otras prioridades. Creo que necesitan un cierto momento políticamente oportuno. Esa conversación a veces es forzada por el mismo mercado que empuja y empuja. Creo que vamos a experimentar eso con la web3 y el regulador va a tener que aceptar nuevos modelos aunque sea incómodo para ellos. Pero Argentina tiene un talento autónomo y no he visto reglas que puedan ser realmente adversas para los emprendedores".

El capital en la región

El año pasado la región vivió un momento histórico en cuanto al financiamiento emprendedor. En la Argentina, las inversiones en capital semilla y emprendedor cerraron el año con un récord de US$ 1137,2 millones, según reportó Arcap. Para poner en contexto, en 2019 (un buen año para el sector) ese número había cerrado en US$ 403,3 millones. Pero luego de esa anomalía, el 2022 empezó a mostrar una estabilización en las valuaciones y el nivel de transacciones se desaceleró.