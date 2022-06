Esta argentina tiene 28 años y levantó u$s 30 millones para financiar a las mejores startups: qué busca

Bianca Sassoon tuvo la suerte de encontrar su pasión siendo muy joven. Hoy es la managing partner de 17Sigma, el fondo de Venture Capital que maneja junto a Pierpaolo Barbieri, el emprendedor fundador de la fintech Ualá, y que hizo su anuncio formal en sociedad en abril de este año.

El vehículo de US$ 30 millones está respaldado por inversores de talla global como General Catalyst, Marcelo Claure, Kevin Ryan, 166 2nd, Niall Ferguson, Paulo Passoni, Sebastián Mejia, Alan Howard, Isaac Lee, Diego Dayenoff y Monashees Partners, y tendrá como foco ayudar a emprendedores con capital en rondas presemilla y semilla.

Economista de la Universidad Torcuato Di Tella, luego de recibida entró a trabajar en una banca de inversión boutique creada por un ex JP Morgan con sede en Perú, una experiencia que la llevó a viajar mucho por la región. Luego, aterrizó en las oficinas del fondo Kaszek, creado por los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy. Allí su responsabilidad estaba en lo que se conocía como "rest of Latin America", es decir, todas las empresas de América latina hispanoparlante, ya que el gran foco estaba puesto en Brasil.

De a poco, eso se fue dando vuelta y los emprendimientos del "resto" comenzaron a pisar cada vez más fuerte, a la par que los grandes inversores del mundo empezaron a ver con mayor interés la región. De hecho, el año pasado se registraron picos históricos de inversión para América latina, US$ 29.400 millones en capital privado, de los cuales el 54 por ciento corresponde a Venture Capital, según datos de LAVCA.

Pero Sassoon notaba que todavía faltaba capital para apoyar a las startups que estaban en fases embrionarias y que debían prepararse para atravesar el tan temido "valle de la muerte" que deja en el camino a casi un 60 por ciento de los que se animan a emprender. En una cena le contó su inquietud a Barbieri, un amigo que además de haber fundado un unicornio también se dedicaba a invertir en nuevas empresas con el sombrero de ángel, y juntos encararon el fondo que ya apoya formalmente a 12 emprendimientos de la región.

Tienen inversores súper relevantes detrás, ¿cómo fue el proceso de fundraising?

Somos muy afortunados de tener ese calibre de inversores y todo el equipo lo sabe. En este caso fue un fondo por invitación. Pier quiso devolverles la oportunidad de invertir a los inversionistas de Ualá, porque, obviamente, parte de lo que es Ualá es gracias a ellos y obviamente nos aporta un gran valor tener esos nombres y son nuestra pared cuando tenemos una duda y demás. Y tuvimos una súper buena respuesta de todos. Siendo un primer fondo queremos generar un historial de buenas inversiones y estamos muy agradecidos de quienes nos apoyaron. Lo gracioso es que nuestros emprendedores no saben más de los inversores que lo que publicamos en la prensa. Porque nuestro valor agregado no queremos que vaya por el lado de qué contacto te podemos hacer, sino que nuestro valor agregado es 100 por ciento manos adentro de las compañías donde invertimos. Desde liderazgo, formación de equipos, reclutamiento, pitching, producto: es realmente 360. Si mi trabajo es hacerte la intro porque conozco a Marcelo Claure o a cualquiera de estos fondos, me retiro. Porque no haría nada...

Pierpaolo Barbieri, el emprendedor fundador de la fintech Ualá y cocreador de 17Sigma junto a Bianca Sassoon.

Te tocó estar en Kaszek cuando levantaban sus fondos y ahora te tocó a vos levantar este. ¿Es un momento distinto para levantar capital? ¿Es cada vez más fácil?

Son dos tipos de inversores totalmente distintas. Tal vez sí fue un año de disponibilidad de capital más fácil, pero en el caso de fondos más grandes generalmente los cheques vienen de fondos de pensiones, de fondos de endowments, realmente son cheques más institucionales. En nuestro caso, vinieron o de individuos o de los fondos de esos individuos que hicieron sus excepciones por relación o porque querían meterse más en América latina y nosotros éramos sus ojos para early stage en la región. Para ser su semillero para después invertir en otros estadios. Estuve viendo ahora muchos casos de fondos que están levantando que creo que donde están teniendo más problema es en cerrar con las instituciones grandes, que antes no pasaba. Habiendo dicho eso, entiendo que estar levantando un fondo alto ahora debe ser difícil, pero levantar un fondo para pre seed y seed, en el que no necesitás un monto extremadamente alto, no.

¿Cómo ves hoy a la región? ¿Ya no somos más "lo que no es Brasil"?

Por suerte ya no más. Brasil sigue teniendo un peso importantísimo, creo que eso sigue pasando. El tamaño de mercado de Brasil es enorme. Pero no tenemos que dejar de lado mercados. Ya parece trillado, pero México tiene una población de 130 millones de personas y no es nada menor. Colombia tiene una población muy similar a la Argentina y un contexto emprendedor muy fuerte... La mayor parte del mundo ya lo está viendo como spanish speaking versus Brasil, y las balanzas están 50 y 50. Hoy ya tenés fondos que están plenamente dedicados al mercado hispanohablante, como antes tenías los de solo Brasil. Nosotros en 17Sigma hacemos toda América latina incluyendo Brasil. Obviamente por temas de que lideré América latina me muevo más como pez en el agua, y generalmente hacemos Brasil junto a algún socio, pero ya tenemos hoy cuatro inversiones en Brasil. Y muy contentos con ellos.

Sassoon es economista de la UTDT y antes de 17 Sigma pasó por el fondo Kaszek Ventures.

¿En qué países o industrias ves más oportunidades?

Somos agnósticos de industria y de país. Eso creo que nos enriquece y al menos nos divierte más. Ver una multiplicidad de industrias nos da una visión más global. Ayer hablaba con una compañía de la industria farmacéutica, tal vez yo no sea la más experta, pero si terminamos haciendo una debida diligencia seguramente vamos a llamar a un advisor más técnico y nos tengamos que arremangar, pero eso nos hace más holísticos. Obviamente nos llegan más oportunidades fintech, pero según los números de LAVCA el 41 por ciento de las inversiones del Q1 de este año fue a fintech y eso siempre va a ser así. Creo que nuestro portfolio también refleja eso pero porque es natural, es lo que todavía hace falta construir. Pero también tenemos compañías de agtech, en edtech, foodtech, insuretech, healthtech...

Es una cuestión de actitud

Si no ven diferencias de oportunidades en las industrias, ¿entonces el diferencial pasa por el emprendedor? ¿Qué tiene que tener un equipo para que te llame la atención?

Exactamente. Lo que pasa en semilla y presemilla es que al no tener mucho desarrollado, lo más importante es el equipo emprendedor y el mercado al que van a ir. ¿Por qué? Porque si tengo un equipo increíble pero está yendo tras una solución con un tamaño de mercado pequeño, o, como se dice en la jerga, un «nice to have», al menos a nosotros no nos entusiasma. Creemos que todavía hay muchos pilares para construir en América latina. Por ejemplo: Ualá nace porque el 70 por ciento de la población de la Argentina estaba sub bancarizada. Sincero, la compañía en la que invertimos en México, porque el 90 por ciento de los mexicanos no tienen una aseguradora de salud.

Entonces, yendo ahora sí al equipo, además de la solución, buscamos que tengan pasión, resiliencia, y tenga una conexión con lo que está haciendo, o founder market fit. Eso es que tenga una historia de por qué empezó con lo que está haciendo. Porque de ahí también nace la pasión y la resiliencia. Son los que realmente tienen un porqué y no lo está haciendo de forma oportunista. Y generalmente eso te das cuenta realmente conociendo a los equipos. Mucho de nuestro tiempo lo usamos en conversaciones para conocer a los emprendedores.

"Todavía hay muchos pilares para construir en América latina"

¿Cuáles son los temas en donde ustedes trabajan más? ¿Cómo hacer que los emprendedores salgan airosos del valle de la muerte?

Es muy ad-hoc de la compañía y del equipo. Hay muchos equipos que a veces están flojos en la parte técnica y tienen que formar equipo. Otras veces son muy técnicos y necesitan apoyo estratégico. Ahora nos está pasando con una compañía en la que uno de los socios está haciendo de CFO interino de la compañía porque literalmente su CEO no lo tiene. En estos estadios es, más que nada, construcción de equipo, construcción de producto con mucho prueba y error, y contactos de proveedores, de información legal... pero por eso es que es muy ad-hoc.

¿La coyuntura argentina les pega?

Sí, no tengo dudas. La Argentina siempre tiene su parte macroeconómica difícil, pero es también lo que hace que los emprendedores argentinos sean más resilientes. Eso me encanta de mirar compañías argentinas. Ya cuando hablás con un emprendedor argentino sabes que hay cosas que de base no lo van a movilizar cuando se tenga que expandir a otros países. Entonces sí, por supuesto afecta tener una operación en la Argentina, pero creo que, sin embargo, a diferencia de cosas que tengan que ver con la economía real, sí están un poco más distantes porque tienen la posibilidad de exportar sus servicios. Por eso 17Sigma, Ualá y un montón de compañías eligen tener sus headquarters a pesar de muchas cosas, porque creemos en el desarrollo de la Argentina y su talento.

¿Nos tenemos que agarrar al talento para que las compañías no se vayan?

Es que hay talento. Si algo bueno dejó la pandemia fue la aceleración de la globalización y mis compañías mexicanas, por ejemplo, reclutan talento en la Argentina. Hay gran talento.

Una nueva visión del VC

¿Esta posibilidad se traslada también al trabajo de los VCs?

Sí, es mucho más fácil poder invertir y conocer compañías. Mucho más fácil también pensar que eventualmente podemos tener talentos basados en otros países.

Hoy podés hacer un due diligence por Zoom...

¡Los hacemos! Cuando viajo es más para visitar a las compañías en las que ya invertimos. En estos estadios los due diligence se mueven rápido y no hacemos a tiempo a ir. Todos los fondos ya se manejan en la virtualidad, si no se vuelve imposible. Ahora también hay fondos que cruzan fronteras, por ejemplo algunos brasileros que invierten sin tener oficinas porque pueden hacerlo remoto.

¿Antes de la pandemia se podía pensar en invertir en una empresa sin antes haberte sentado a tomar un café en persona con el emprendedor?

Es una buena pregunta... no. Antes si no podíamos volar los invitábamos a nuestras oficinas. Hacíamos todo virtual y cuando estábamos 80 por ciento seguros los invitábamos. Al menos en cheques más grandes. Hoy cuento con presupuestos más chicos, hoy no tendría sentido viajar para cada compañía.

"Nos llegan más oportunidades fintech y eso siempre va a ser así porque es natural, es lo que todavía hace falta construir"

¿Cómo es ser mujer en el mundo inversor? Todavía cuesta encontrarlas, aunque cada vez hay más...

Es un honor. Soy la primera mujer que lidera al 100 por ciento un fondo de Venture Capital. Y para ser honesta también estoy un poco enojada con esta realidad. Porque después ves por ahí otras mujeres siendo partners, pero alrededor tienen otros cinco que son hombres. Obviamente es muy importante la diversidad en las posiciones de liderazgo porque eso incentiva que se invierta más en emprendimientos liderados por mujeres. Eso es súper importante, no por el hecho de que hay mujeres, sino porque realmente la multiplicidad de opiniones aporta a la mesa. No tengo duda de eso, y lo vi mil veces. Hoy el 40 por ciento de nuestras inversiones tienen cofundadoras mujeres y eso no fue adrede pero me da mucha felicidad. Pero lo que más me concierne es que la mayoría de los emprendedores son hombres y eso es todavía resultado de la brecha de género y de las barreras tanto conscientes como inconscientes y del poco lugar que encontraban las mujeres para penetrar el ecosistema emprendedor que ha sido tradicionalmente masculino.

¿Eso podría explicar por qué no tenemos ningún unicornio argentino liderado por mujeres?

También. Los unicornios, que hablan de una era más tradicional, no tienen ni una cofundadora mujer, ninguno. Creo que en un futuro no muy lejano podemos llegar a tener la primera. Por suerte cada vez hay más mujeres que desafían el sistema y asumen roles clave de liderazgo. Sin duda todavía hay prejuicios de género pero las barreras más desafiantes van más allá de eso y tenemos que seguir trabajando por la inclusión y considerar perfiles cada vez más variados, en todo sentido. Cargo con eso y es una misión que me encanta.

Esta nota se publicó originalmente en el número 342 de revista Apertura.