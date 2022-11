Eligen a las 50 startups más prometedoras y hay una argentina en la lista: es la única de América latina

En el mundo de las startups surgen nuevas promesas constantemente. Así es que puede resultar difícil diferenciar cuáles son las que tienen una verdadera chance de destacarse y convertirse en la próxima gran compañía.

The Information, uno de los medios más seguidos por los inversores en Silicon Valley, seleccionó 50 startups que tienen el potencial de ser los negocios más valiosos en sus categorías en función de sus ingresos actuales, modelo de negocios y perspectivas de crecimiento.

En esa lista, que contó con compañías de todo el mundo, hubo solo una firma latinoamericana seleccionada: la argentina Pomelo, que se destacó en la categoría "Fintech".

Para construir la lista, los reporteros del medio consultaron fuentes de la industria y recopilaron información financiera no revelada previamente. Limitaron la lista a las nuevas empresas que habían recaudado menos de u$s 100 millones en fondos o que comenzaron a operar en los últimos dos años. Excluyeron empresas que ya son "unicornios" o que valen más de u$s 1000 millones en los papeles.

Pomelo se destacó en la categoría "Fintech". "Si bien las nuevas empresas de servicios financieros centradas en el consumidor enfrentan desafíos de crecimiento en medio de una recesión económica, las nuevas empresas que desarrollan software o servicios para otras empresas parecen resistir mucho mejor", analizó la publicación. Y continuó: "Estas nuevas empresas ayudan a las empresas a ofrecer servicios que se han convertido en apuestas, como verificar las identidades de los clientes, otorgar préstamos a los clientes, emitir tarjetas de crédito y detectar fraudes".

Sobre Pomelo, que vende software de servicios financieros que ayuda a la mayoría de las empresas de tecnología financiera y cripto en América latina a lanzar cuentas virtuales y tarjetas de crédito y prepago, dijeron que la eligieron porque "con solo un año, ya ha conquistado rápidamente a grandes clientes, incluidos Rappi y Bitso".

Los fundadores son los argentinos Gastón Irigoyen, Hernán Corral y Juan Fantoni, y ya emplean a 300 empleados.

Con una facturación anual de u$s 10 millones, se destacaron por su capacidad para levantar capital incluso en un contexto difícil para el ecosistema del Venture Capital como el actual. Ya llevan recaudados u$s 60 millones y a las rondas se sumaron fondos de la talla de Index Ventures, Insight Partners, Tiger Global Management o Monashees.

"El CEO de Pomelo, Gaston Irigoyen, fue anteriormente CEO del neobanco más grande de Argentina, Naranja X, y comenzó su carrera en Google. En Naranja X, Irigoyen formó un equipo de 275 personas y lanzó productos que incluyen una billetera digital y una cuenta bancaria. En Pomelo, está desarrollando servicios como la emisión de tarjetas de crédito corporativas y el procesamiento de pagos para empresas latinoamericanas, similares al software y los servicios que Marqeta, que cotiza en bolsa, ofrece a las empresas de habla inglesa", describió la publicación.

Y explicó: "Pomelo gana dinero tomando alrededor del 30% de la pequeña tarifa de intercambio que sus clientes hacen cada vez que sus clientes hacen compras con tarjeta. Pomelo también cobra una tarifa mínima mensual. Comenzó a cobrar a los clientes en octubre pasado y se ha triplicado de 100 a 300 empleados el año pasado".