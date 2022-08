El modelo emprendedor para crecer lento pero seguro: por qué es un buen momento para elegirlo

¿Levantar capital y crecer con el pie en el acelerador o mantener la empresa cerrada a los inversores y avanzar un poco más lento? Esta es la típica pregunta que se hacen los emprendedores y de esa decisión puede depender el futuro de la compañía.

En cualquier caso, ninguna opción es mala o buena per se, sino que cada startup debe encontrar el modelo que mejor le cuadre según sus objetivos. Sin embargo, en coyunturas como la actual (un momento en el que bajó la espuma tras el estallido de inversiones vividas en 2021) una empresa que tenga sus finanzas ordenadas y el ejercicio de reinvertir sus ingresos en lugar de salir a buscar capital externo puede jugar con una ventaja. A esto en el mundo emprendedor se lo conoce como bootstrapping y es un modelo elegido sobre todo por aquellos fundadores a los que les gusta tener ciertos beneficios como libertad creativa, crecer a menor escala y menor riesgo, poner el foco en los productos y, sobre todo, no ceder equity.

"En el contexto actual los fondos buscan startups que tengan modelos sustentables. Esto obliga a los emprendedores a pensarlos desde el día cero", menciona Ian Teperman, head de Producto y cofundador de Seeds. Para eso, el emprendedor menciona 3 puntos claves:

Es muy importante entender que para subsistir y seguir creciendo con pocos recursos hay que armar un producto/servicio en donde los usuarios estén dispuestos a pagar por eso y que haya menos gastos y más ingresos. Los emprendedores están obligados a ser más creativo y a saber priorizar. Una startup invertida gasta muchos recursos para probar algo y busca menos alternativas. En las startups bootstrapping hay que probar por el camino más simple. Es muy importante estar muy bien focalizado. En Seeds cuando empezamos, al ser pocos nos enfocamos en entender qué estábamos vendiendo, cómo llegábamos a los clientes y cómo atraíamos al talento. Nuestro foco estaba en ser muy buenos en eso. Dejamos de lado los procesos de escala y en un primer momento no incluimos a la tecnología. Salimos a validar la propuesta. Una vez que eso creció nos enfocamos en procesos que optimicen la gestión operativa.

Al crecer de con el método de bootstrapping todo lo relacionado al desarrollo de producto y generación de conciencia del producto es más lento. Esto puede no encajar con algunas estrategias, pero para otras puede llevar a buen puerto. "Si estás en un mercado go to market del estilo de empresas como Rappi, para posicionarse antes que tu competidor, puede que no sea la mejor estrategia.Viendo el vaso medio lleno te obliga a enfocarte, hacer las cosas bien y cuando vas creciendo estás sobre una base más sólida porque conoces muy bien el negocio y lo haces para que siempre sea rentable", pone Teperman sobre la mesa.

Algo así pasó en el caso de las emprendedoras creadoras de la academia de programación MindHub: "No somos el prototipo de emprendedoras. Somos tres mujeres que pasamos mas de 20 años en una gran corporación y que nos retiramos con posiciones de liderazgo y responsabilidad. En ese sentido no nos resultó tan natural entregar parte del mando de nuestra empresa. Claro que tenemos mentores a los que consultamos asiduamente y que generosamente nos brindan sus puntos de vista, pero es muy distinto a tener una silla en un board y tener que priorizar resultados a corto plazo sobre una visión de empresa", menciona Vanesa Taiah, cofundadora de la firma.

Pero, ¿cómo lo implementan las startups? Una buena opción, mencionan desde MindHub, es moverse con una mentalidad ágil. "Comenzamos con un aporte pequeño de nuestro lado y armando alianzas con empresas que nos permitieron salir a operar algo más caro pero rápidamente y sin una gran inversión. A medida que los resultados aparecieron fuimos reinvirtiéndolos e internalizando distintos procesos y desarrollando más activos propios. Creo que aplicar una metodología Lean y controlar mucho el P&L son factores clave para esto", agrega Taiah.

Para Teperman, por su parte, apostar por esta modalidad no implica necesariamente ir más lento: "No creo que estemos creciendo lento, al contrario, creo que el crecimiento de Seeds es muy rápido. Probablemente con inversión lo hubiéramos hecho de otra manera, no sé si más rápido. Cuando tenés recursos para gastar es más fácil confundirse o perder el foco. El foco de Seeds es armar la mejor comunidad de talento de América latina y conectar al talento con empresas de primer nivel", aporta.

Lo bueno es dejar siempre abierta la puerta a nuevas posibilidades: "No sé si hay una receta que aplique al 100 por ciento de los casos. Aunque hay algo que en indudable: siempre se puede salir a buscar inversión, pero no es tan fácil hacer el camino inverso. Sin dudas estar invertidos tiene otro sinfín de beneficios, pero es lo que nos funcionó hasta el momento. Hoy somos una startup consolidada, con una valuación basada en resultados concretos y quizás ahora sea el momento de evaluarlo", considera Taiah.

La mentalidad de bootstrapping radica en seguir con la dinámica de prueba y error. En ese sentido, para Teperman significa tener una justificación para hacer todo y saber priorizar dónde van los esfuerzos, lo que los posiciona en el lugar correcto para los próximos pasos. "Levantar capital está en nuestros planes. Creemos que hay fondos de inversión que pueden ser socios estratégicos para posicionarnos en América latina y el mundo. En este momento Seeds es una plataforma bien posicionada con un modelo que funciona y es sustentable. Entendimos qué es lo que hay que hacer para escalar x10 y es un buen momento para entablar conversaciones con fondos para cumplir el sueño de ser la mejor comunidad de talento on-demand de América latina para el mundo", concluye.