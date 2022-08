El consejo de este inversor experto para sobrevivir a la ola de despidos de las startups

La digitalización fue el tema dominante en el panorama del capital emprendedor de América latina en 2021, con empresas tecnológicas que impulsaron el interés y la inversión de capital a un nuevo récord de US$ 29.400 millones, según datos de la Asociación de Inversiones de Capital Privado de América latina (Lavca por sus siglas en inglés).

Pero el florecer de los unicornios y las valuaciones récord que inundaron las noticias el año pasado ahora se encuentran con un panorama diferente. El mercado parece estar atravesando un momento en el que bajó la efervescencia y, en cambio, muchas empresas incluso son protagonistas de despidos y cierres.

Para intentar entender este fenómeno APERTURA habló con Luis Valdich, managing director de Citi Ventures, el fondo de capital emprendedor comandado por el banco, y uno de los nombres más reconocidos del sector.

Oriundo de Bolivia pero basado en Nueva York, es responsable de las inversiones que el Citi ejecuta en fintech a nivel mundial. Antes supo dirigir el grupo de Inversiones Estratégicas de JPMorgan durante casi 8 años, fue director en Softbank y consultor en McKinsey.

Luis Valdich, managing director de Citi Ventures.

¿Qué análisis hace de la situación actual de las startups, que han tenidos sus idas vueltas en estos meses?

Mi visión general del Venture Capital y quizás más a nivel global es positiva, pero claramente hay una corrección que está tomando lugar. Hubo un grado de exuberancia especialmente el año pasado que claramente se está sintiendo. Pero, fundamentalmente, tengo mucho optimismo a nivel global y en América latina porque las razones fundamentales que estuvieron empujando el gran flujo de capital no van a cambiar. La gran cantidad de éxitos operativos que están teniendo las empresas como la cantidad de usuarios, la eficiencia que están trayendo al mercado, cómo están expandiendo las oportunidades para individuos o pequeñas empresas a tener acceso a productos financieros que antes no podían tener, o la mayor eficiencia para corporativos...todo eso no va a cambiar. Y América latina en muchas de esas categorías es un gran receptor y lo adopta.

Al final del día lo que me preocuparía sería empezar a ver indicaciones, que no las he visto, de que hay un menor interés de los consumidores o empresas de hacer cosas más innovadoras. Pero eso no lo veo. Entonces sí, las valuaciones se van a ajustar, pero hay mucho capital que va a seguir viniendo a la región y nosotros estamos invirtiendo activamente.

¿Estaban esperando que se diera este ajuste?

Había mucha exuberancia y quizás algunos fondos sí fueron tomados por sorpresa, hay un poco de todo. Algunos tal vez no tengan la oportunidad de continuar invirtiendo muy activamente. Eso depende y varía. Pero como aspecto positivo, muchos de los fondos más establecidos han levantado otros fondos mucho más grandes y tienen mucho capital todavía para invertir. Osea que aunque no creo que este año vaya a ser comparable al año pasado en ninguna geografía, sí creo que va a continuar habiendo mucha inversión en capital de riesgo en toda América latina.

Se llegó a hablar de burbuja, ¿cree que era un término exagerado?

Yo diría que no es adecuado en el sentido que una burbuja no tiene nada de sustancia y en cuanto la pinchas explota y no queda nada. Yo trabajaba para Softbank en el año 2000, mi primer rol en Venture Capital, y en esa época sí había burbujas. Había empresas que incluso salieron a la bolsa que no tenían sustancia. Ahora creo que hay muchas empresas con sustancia y sí es cierto que había algunas que levantaron dinero a 100 veces las ventas anualizadas, pero en el fondo había sustancia. Era exuberante y muchos múltiplos eran demasiado altos para lo que había, eso ahora está cambiando.

Estamos viendo muchos despidos, ¿los preocupa?

Hay despidos en muchas industrias y eso creo que tiene que ver con que al final del día los fundadores de empresas y CEOs actúan mucho de acuerdo a incentivos y si el incentivo es que por crecer más rápido vas a tener una valuación mucho más alta y vas a tener mucho más dinero. Hasta hace poco los incentivos fueron para crecer a todo costo y había tanto dinero y los múltiplos eran tan grandes que hacía sentido. Ahora, con algunos fondos quizás sin poder continuar invirtiendo activamente, todo está cambiando. Ahora es importante tener un camino hacia la rentabilidad, tener por lo menos 18 a 24 meses de cash, todo eso hace que los founders cambien lo que estaban haciendo y hagan despidos para poder manejarse dentro de esos términos y estar más adecuados a los tiempos de hoy.

En ese contexto, ¿qué aconseja a las compañías?

El mensaje que damos a nuestras compañías es que se aseguren de tener idealmente 24 meses de capital para estar preparados para lo que pueda venir, porque puede venir una recesión u otros temas coyunturales que van a ser importantes. Y enfocarse lo más posible en ser rentables, pero también crear valor. Hay empresas que quizás están muy tempranas para poder pensar en una rentabilidad con los fondos que tienen sin hacer algo demasiado drástico que destruiría valor, entonces deben tratar de encontrar un equilibrio. Pero lo más importante es tener estos 24 meses y si no se los puede tener, entonces levantar fondos próximamente.

¿Cada cuanto tiempo es aconsejable levantar capital?

Eso tiene que ver con cuáles son las necesidades. Justamente por la exuberancia del año pasado muchas de las empresas de nuestro portafolio levantaron tanto dinero que estuvieron mucho tiempo sin necesidad de levantar. Ahora muchas de esas no tienen que volver a levantar ni hacer despidos, nada más tienen que calibrar cuál es la mejor manera de usar los fondos: quizás es hacer adquisiciones o consolidarse en una industria. Ellos tienen ese privilegio. En cambio, las que tienen menos meses de cash pueden cortar costos para extender el runway o levantar fondos.