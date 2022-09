El argentino que vendió su empresa, creó una nueva en EE.UU. y levantó u$s 40 M: qué negocio encontró

A los 20 años ya se había graduado en Administración de Empresas y trabajó en empresas de primera línea, como P&G y McKinsey. Después se sumó como número uno a una empresa de social gaming que en tres años pasó de tener 40 millones de usuarios mensuales a desaparecer. Luego de ese traspié fundó su propio emprendimiento, recibió rondas por millones de dólares y lo vendió.

Ahora, con 41 años, Matías Recchia tiene la cabeza puesta en su nueva compañía. Con base en Nueva York ya levantó más de u$s 40 millones y planea cambiar el mercado del real estate comercial estadounidense.

En agosto de 2019, la empresa de herramientas Stanley Black & Decker adquirió la operación argentina de IguanaFix, la plataforma que une a profesionales que ofrecían servicios para mantenimiento del hogar. Desde ese momento Recchia abandonó el día a día del emprendimiento que había fundado en 2013 y pasó a ocupar solo una silla en el directorio. Entonces recibió un llamado desde Harvard, donde habia realizado un MBA, para que se sumara como "entrepreneur in residence" con el objetivo de guiar a los estudiantes en los primeros pasos de sus startups y, al mismo tiempo, investigar oportunidades de proyectos.

"Fue un mal momento personal, pero un buen momento para estar enfocado trabajando", asegura. La pandemia lo sorprendió ya asentado en los Estados Unidos y se dedicó a hacer research. Ahí también conoció a Sebastián Wilner, un exGoogle y D.E. Shaw que se encontraba finalizando su maestría en negocios. "Habíamos visto que el mundo del mercado de propiedades es el activo más grande que hay, pero se sigue transaccionando como hace 200 años. Había muchos unicornios del lado de las propiedades residenciales, entonces vimos una oportunidad de armar algo así en el mercado comercial ", señala.

Sebastián Wilner y Matías Recchia, fundadores de Keyway

Pero primero, añade, había que sumergirse a fondo en esa industria. Durante ocho meses él y Wilner entrevistaron a brokers, fondos, empresas del rubro y dueños de propiedades para entender el negocio. Una vez que entendieron el mercado, lanzaron Keyway . Se trata de una compañía que arma portfolios de inversión en propiedades comerciales para family office o inversores institucionales .

A la caza de propiedades

El modelo es el siguiente: primero se sientan con los inversores para entender qué tipo de activos buscan y qué rendimiento esperan, luego arman un fondo y con eso la firma mapea propiedades. El último paso consiste en comprar esos inmuebles y, en la mayoría de los casos, hacerles un contrato de sale-leaseback por entre 12 a 20 años. A fines de 2021 levantaron u$s 15 millones de capital semilla, en una ronda liderada por Canvas Ventures, y realizaron su primera transacción.

"Digitalizamos gran parte del proceso y eso nos permite reducir un 70% los tiempos y en un 50% los costos de fees", destaca. Al principio se abocaron a propiedades médicas pequeñas, como veterinarias, centros de urgencia o de cirugía, con operaciones promedio de u$s 3 millones . Ahora, indica, están empezando a analizar el mercado de las viviendas multifamiliares, en particular en Texas . "Esa área recibió muchos headquarters de empresas en este nuevo mundo posCOVID", explica el cofundador y CEO de Keyway.

Sin embargo, todavía faltaba cerrar un capítulo. El unicornio brasileño MadeiraMadeira compró la filial de su país de IguanaFix en abril 2022, y a partir de ese momento, Recchia abandonó la empresa por completo.

"Es como tu bebé...es complicado. Pero estoy contento con la transacción", comenta. Y ahonda: " El COVID le pegó mucho a las empresas en el sector de servicios y hubo momentos difíciles, de reestructuración . Estoy contento con el resultado final porque cuando sos emprendedor mucho tiempo te das cuenta que se caen cosas en el camino y tenés que golpear 200 puertas, pero después terminas encontrando un fit bueno para la empresa. Creo que IguanaFix puede crecer mucho más dentro de MadeiraMadeira que como una empresa independiente".

Potencial a la vista

En marzo de 2022 recibió u$s 70 millones en debt financing y tres meses después levantó u$s 25 millones en una serie A liderada por el fondo Camber Creek. Hasta hoy la compañía lleva u$s 75 millones transaccionados en operaciones y espera duplicar esta cifra para fin de año.

Keyway adquirió este centro de diálisis en LaGrange, Georgia, por u$s 2,6 millones

El modelo, apunta Recchia, se basa en cobrarles una comisión a los inversores para los cuales ellos compran las propiedades . "Hoy no somos rentables a nivel compañía, pero sí a nivel unit economics. A escala vamos a ser rentables y vamos camino a eso", afirma.