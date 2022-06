Dos hermanos argentinos que amaban los juegos de mesa crearon este negocio millonario

Si pudieras dedicarte a hacer lo que más te gusta, ¿qué harías? Las posibilidades son infinitas y no hay límites, pero Candelaria Mantilla lo tenía muy en claro: juegos de mesa. Así fue como, después de trabajar 36 horas seguidas, se juntó con su hermano Agustín y empezaron a armar su emprendimiento. Hoy Maldón cuenta con más de 36 títulos, exporta a Chile, Perú y Colombia y también trabaja con empresas.

Candelaria estudió Publicidad y se desempeñaba en una agencia cuando tuvo la idea de armar su propio proyecto, en tanto, Agustín estudiaba Economía y trabajaba en una compañía telefónica. Los juegos de mesa formaban parte de su cultura familiar con sus padres y el resto de sus hermanos. Los Mantilla eran conocidos por participar en campeonatos de Backgammon, Canasta, y 10.000, entre otros, e incluso Candelaria solía organizar torneos en su casa.

Candelaria y Agustín Mantilla, fundadores de Maldón. Crédito: Télam

Por eso, el rubro no era algo desconocido para ambos, aunque no tenían experiencia administrando un emprendimiento. Después de pensar y pensar qué juego les gustaría jugar a ellos surgió la idea de El Erudito, un juego de preguntas y respuestas en el que no gana el que más sabe sino el que mejor razona. La semilla se plantó en 2006 y el título salió oficialmente al mercado en diciembre de 2008, sin embargo, el desarrollo no fue sencillo.

Ensamblar 24x7

Pensaron la dinámica, armaron las reglas, diseñaron las fichas y consiguieron que el dibujante Liniers, amigo de Agustín, ilustrara su creación. La imprenta quería cobrarles $ 10 para ensamblar la tirada inicial de 2000 juegos (para la cual invirtieron $ 100.000), así que decidieron hacerlo ellos mismos. Se turnaron y, junto a un grupo de amigos, lograron distribuir las más de 2 millones de tarjetas y armar todas las cajas.

El Erudito fue la primera creación de la empresa y el más popular en su portfolio

Los Mantilla creían que su producto tenía un valor estético, más allá de lo lúdico. Por eso primero fueron a las librerías para ofrecerlo y a los dos meses habían vendido todos. Para 2009 ya habían recuperado su inversión inicial y al año siguiente lanzaron su segundo título El Melómano - ilustrado por Tute.

La pasión hecha negocio

"Nunca creí que iba a ser un negocio. Lo hicimos por placer y descubrimos un nicho. Pensá que la mayoría jugamos los mismos juegos hace 20 años. No hay recambio ni desarrollo local y lo que se vende acá es copia de afuera", aseguró Candelaria Mantilla, en diálogo con El Cronista en 2012.

Hoy cuentan con 36 juegos de distintos perfiles , desde estrategia hasta familiares y de cultura general. Cada uno, señalan, lleva alrededor de seis meses de trabajo , principalmente por la creación de las reglas particulares. Durante la pandemia también innovaron con otras propuestas como versiones digitales de sus títulos existentes, producciones gráficas para jugar por videollamada y un desafío de reconocer a distintas celebridades con barbijo.

Desde hace algunos años Maldón exporta algunas de sus creaciones a Chile, Perú y Colombia y, además, trabaja con ilustradores locales para creaciones que se adapten a la idiosincrasia de cada país. Otra de las unidades de negocio de la empresa son los juegos corporativos. Algunos de sus clientes en esta pata fueron Gillette, YPF, Ford y el Banco Central.