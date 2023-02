Dos amigos crearon una empresa para invertir en el pase del próximo Enzo Fernández: cómo funciona

El pase de Enzo Fernández convulsionó al mundo del fútbol local. No solo por los 121 millones de euros que pagó el Chelsea, sino también por los 24 millones que recibirá River por el porcentaje que aún tenía. Incluso antes de ganar el Mundial, los jugadores argentinos ya protagonizaban el mercado de pagos, desde los 57 millones de euros que desembolsó el Manchester United por Lisandro Martínez hasta los 35 millones del Atlético Madrid para quedarse con Rodrigo de Paul. Estos movimientos beneficiaron con creces a los clubes que los formaron y también despiertan ideas de nuevos emprendimientos.

Dos argentinos fundaron Win Investments, una compañía que permite comprar participaciones crediticias sobre el dinero que percibirán los equipos formadores de los jugadores al ser transferidos a un nuevo equipo. Por un lado, los clubes recaudan parte de ese dinero de manera anticipada a modo de financiamiento, mientras que las personas invierten desde 1 euro y ganan dinero en caso de que haya una transferencia por sobre el valor de mercado.

"Estuvimos estudiando el mercado del fútbol y otras diez disciplinas deportivas a nivel mundial y descubrimos que había falencias compartidas, como falta de visibilidad y de financiamiento", comenta Valentín Jaremtchuk, cofundador de la firma junto a Gonzalo Busnadiego.

Con su transferencia al Chelsea, Enzo Fernández se convirtió en el pase argentino más caro de la historia

Ambos son oriundos de Comodoro Rivadavia, pero se conocieron en Buenos Aires en 2013 y al año siguiente crearon su primer emprendimiento relacionado con el mundo del fútbol, Click Pass Goal. La firma se dedicaba a conectar a jugadores libres con representantes y, asegura, llegaron a contar con más de 50.000 perfiles. Más tarde pasaron a hacer recorridos virtuales para los clubes y hace dos años se convirtió en el lugar donde empezó a gestarse su nuevo proyecto.

La solidaridad es la clave

La idea de Win Investments se apoya sobre el mecanismo de solidaridad. Se trata de una regla introducida por la FIFA en 2001 por la cual, ante cada transferencia, el 5% del monto total del pase se reparte entre los clubes que formaron a ese jugador entre los 12 y 23 años. Por cada año calendario entre los 12 y 15 le corresponde un 0,25% de compensación; en tanto esa cifra se eleva a un 0,5% entre los 16 y 23 años.

"Nosotros firmamos contratos comerciales con los clubes y fraccionamos hasta un 70% de ese mecanismo de solidaridad. Entonces los clubes recaudan de manera anticipada ese dinero que a veces tarda mucho tiempo en cobrar y la gente invierte", indica el emprendedor. Y agrega: "La gente compra a riesgos porque la transferencia puede darse o no. Si sucede el evento, cuando el club cobra el mecanismo de solidaridad tiene que devolver una parte a los accionistas".

El usuario invierte sobre el próximo pase del jugador que puede darse o no.

Según el último reporte FIFA de transferencias globales, dentro del fútbol masculino se dieron 20.209 pases en 2022 de las cuales 8 de cada 10 no involucraron ningún tipo de fee. No obstante, fue un año de montos récord con u$s 6500 millones, un 33% más que en 2021. El informe detalla que, en total, se pagaron u$s 73,1 millones por el mecanismo de solidaridad por 439 transferencias internacionales. Y se elevaron más de 1700 reclamos a la casa madre del fútbol por esta cláusula.

Dónde está el negocio

El modelo de negocio de la compañía está en el mercado secundario. Dentro de su plataforma, los inversores pueden comprar y vender sus partes. A cambio, Win cobra un 8% a cada inversor cuando compra sus tokens, un 0,6% ante cada movimiento en el mercado secundario y un 2% si quiere retirar su dinero. "La inversión es a riesgo, pero se puede ganar en ese mercado secundario. Si el jugador mete tres goles ese fin de semana y se especula con que puede darse una venta , el precio podría subir", comenta Jaremtchuk.

Pero la inversión no es de por vida, sino que se termina una vez que se concreta el pase. Luego, vuelve a establecerse un valor de mercado del jugador y regresa a la plataforma con otro precio, en caso de que el club quiera seguir formando parte del sistema. "Esto hace que los clubes puedan entrar con jugadores que no están en el plantel, por ejemplo Argentinos Juniors con Alexis Mac Allister, River Plate con Julián Álvarez o Boca Juniors con Leandro Paredes", puntualiza.

La compañía empezó con una inversión inicial de 130.000 euros y hoy cuenta con 23 empleados. Si bien tiene base operativa en la Argentina, la sociedad está conformada en España . "La CNV hasta hoy no tiene oferta pública para hacer marketing de un producto tokenizable y España sí, pero estamos en conversaciones con ellos y el Banco Central", asegura.

¿Cuándo se podrá invertir?

El lanzamiento oficial de la plataforma se realizará a fines de febrero con los primeros cinco jugadores, todos ellos formados por la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia. Se trata de jugadores que tienen contrato profesional, que ya protagonizaron al menos un pase y cuya valuación se establece con parámetros FIFA y datos del sitio especializado Transfermarkt.

Valentín Jaremtchuk y Gonzalo Busnadiego, fundadores de Win Investments

Según Jaremtchuk, se podrá invertir desde 1 euro, aunque se paga en pesos, y con un tope de hasta 5000 euros por usuario. "Ya cerramos acuerdos con tres clubes de Chile: Audax Italiano, San Luis y Unión La Calera", destaca. Y promete que pronto contarán también con un semillero de cracks en Argentina.

No obstante, los emprendedores proyectan ampliar el portfolio de productos de la compañía. "Los próximos productos que tenemos pensados van a ser directamente para que puedan usarlos los jugadores", afirma. No descartan también aventurarse en otros deportes.