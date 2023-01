Desplome en el financiamiento para emprendedores: los fondos corporativos cayeron en 2022, pero siguen activos

La distancia entre las corporaciones y los emprendedores parece achicarse cada vez más gracias a que, de ambos lados, llegaron a un punto en común: las grandes empresas los necesitan para ser más innovadoras, y las startups a su vez también, para conseguir validaciones y, sobre todo, nuevos ingresos.

Esto que parece tan obvio no siempre fue así. Lo que ahora tiene el título de innovación abierta y se desarrolla muchas veces a través del Corporate Venture Capital (CVC), es un fenómeno que tomó impulso en los últimos años y que se aceleró, como tantos otros verticales relacionados a la tecnología, gracias a la pandemia.

Sin embargo, un 2022 más frío en lo que respecta al capital emprendedor también impactó en los fondos corporativos. Según el informe State of CVC 2022 de CB Insights, la actividad de capital de riesgo corporativo global se desaceleró a lo largo del año, y cayó un 43% a nivel global desde el máximo histórico de 2021.

A pesar de ser el segundo año más fuerte registrado, la financiación global respaldada por CVC cayó un 43 % año tras año, de u$s 173.800 millones en 2021 a u$s 98.900 millones en 2022. La financiación trimestral disminuyó constantemente a lo largo de 2022 a medida que se redujo el tamaño de las rondas.

El recuento de deals con participación de CVC se mantuvo casi plano año contra año, impulsado en parte por un récord de 1494 acuerdos de CVC en el primer trimestre de 2022.

Otro aspecto que destaca el informe es que con los inversionistas enfocándose más en acuerdos más pequeños, la participación en acuerdos de CVC en etapa inicial saltó 7 puntos porcentuales año contra año al 62%, un máximo de 5 años.

La financiación de mega rondas de más de u$s 100 millones con participación de CVC se desplomó año contra año, de u$s 108.700 millones en 2021 a u$s 43.300 millones en 2022. Esta caída representó el 87 % de la disminución total en toda la financiación respaldada por CVC en 2022.

Estados Unidos experimentó una caída interanual del 46 % en la financiación de CVC, de u$s 94.300 millones en 2021 a u$s 51.300 millones en 2022. Sin embargo, el país siguió siendo el líder mundial en financiación respaldada por CVC.

Europa registró 903 acuerdos con participación de CVC en 2022, un máximo de 5 años para el continente.

Qué es el CVC

La innovación en los negocios ya no es solo una tendencia. En el mundo de hoy, se instaló como una necesidad estratégica para cualquier empresa que pretenda mantener sus ventajas competitivas a largo plazo.

En este marco, Corporate Venturing (CV) puede definirse como cualquier esfuerzo por parte de una empresa para crear nuevas iniciativas emprendedoras, según define el informe Corporate Venturing - Desafíos y oportunidades en Argentina, de EY. Cuando las empresas financian emprendimientos se habla de Corporate Venture Capital (CVC).

Estas prácticas generan beneficios tanto para las empresas como para los emprendedores. Del lado de las grandes compañías, los beneficios pueden venir por el enriquecimiento de la propuesta de valor para los clientes, la mejora en los procesos internos y externos y el contagio de una "cultura ágil" al resto de la organización. Generalmente buscan start-ups en etapas "seed" y "early stage" y en Argentina los montos de inversión inicial oscilan entre u$s 50.000 y u$s 1 millón. Apuntan a generar un aporte al core del negocio de la empresa.

Del lado de los emprendedores, estas prácticas buscan apoyo económico para sus proyectos en los primeros años de ejecución. También apuntan a crear una relación comercial con las empresas. Suele pasar que la empresa socia se involucra profundamente y esto les da acceso al primer gran cliente y la posibilidad de maximizar relaciones comerciales a través de él. Además, les brinda una red de mentores con visiones y expertise diferentes.