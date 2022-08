Del fútbol a la pastelería francesa: el ex jugador que invirtió casi u$s 2 M para traer una cadena de panaderías

Renato Civelli cambió el verde césped de las canchas de fútbol por las mesas y vitrinas repletas de croissants, éclair y pain au chococolat. Dejó de codearse en el área grande para cabecear y ahora habla con los bancos para importar la harina y manteca que necesita su negocio. Desde fines de 2019, el exdefensor de Banfield, Gimnasia de La Plata y San Lorenzo es dueño de la franquicia francesa de panaderías Gontran Cherrier en Argentina en la que ya invirtió u$s 1,8 millones y acumula tres aperturas en el último año.

"No extraño el fútbol. Hoy vivo más tranquilo", asegura y señala que prefiere que lo nombren como "panadero" y no como "empresario". "Mi carrera me enseñó mucho de responsabilidad, el respeto, la abnegación. Sobre todo aprendí sobre toma de decisiones y manejo de personas", enumera. El proyecto tomó forma en noviembre de 2018, sin embargo, su desembarco en el negocio de los panificados había tenido un primer intento que no prosperó.

Le bajaron el pulgar

Entre 2015 y 2017 el defensor central defendió los colores del Lille, equipo situado al norte de Francia. Durante aquella época, cuenta, acostumbraba a comprar algunos productos en Paul, una cadena de panaderías popular. Y se le ocurrió exportar la marca a la Argentina .

"Hablé con la empresa y me pidieron varias cosas, desde estudio de mercado hasta business plan. Pasé por varias etapas y hasta me mandaron a Luxemburgo a una reunión", recuerda. Incluso un grupo de representantes de la firma llegó a visitar Buenos Aires y estaba todo dado para el desembarco, pero alguien bajó el pulgar. " La embajada no dio el visto bueno - cuenta Civelli - . Creían que era un problema más que una solución por el tema de giro de divisas, importaciones y exportaciones".

Actualmente Gontran Cherrier tiene 4 locales en Buenos Aires y prontó abrirá el quinto.

Un tiempo después, un conocido le comentó que el panadero Gontran Cherrier, dueño de la cadena que lleva su apellido, estaba interesado en plantar bandera en Sudamérica. Civelli consiguió una reunión con el CEO de la compañía fundada en 2010 y el fútbol, esta vez, le jugó a su favor. "El tipo era de Cannes y me conocía porque jugué en el Niza. En diciembre de 2018 firmamos el contrato y un año después abrimos la primera sucursal con centro de producción", detalla. Ese primer local de 400 metros cuadrados ubicado en Palermo es el flagship de la marca en Buenos Aires.

Pensar en el segundo tiempo

Nació en Pehuajó y a los 17 años se mudó a Buenos Aires para terminar el colegio secundario y, al mismo tiempo, entrenarse en las divisiones inferiores de Banfield. Luego empezó a estudiar Administración de Empresas en la UBA como una "red de contención en caso de que el fútbol no funcionara". Pero el fútbol funcionó. Disputó 115 partidos con la camiseta del Taladro, donde llegó a ser capitán; y jugó más de siete años en el fútbol francés, entre Olympique de Marsella, Lille y Niza . A mediados de 2021 se retiró tras un breve paso por Huracán.

"Hace mucho me planteé qué hacer después del retiro. Siempre hice cosas mínimas, por ejemplo, en Niza invertí en una empresa de internet que vendía multimarca para hombres. Iba bien y entré con mi hermano Luciano (N.d.R: también exfutbolista) como inversores", cuenta. No obstante, el negocio no funcionó. "Eso me enseñó que el día que invirtiera de nuevo, quería estar a cargo yo. Si me equivoco, quiero equivocarme yo", explica.

Plan de negocios

Para iniciar el negocio importaron las maquinas desde Francia y, remarca, que la harina y la manteca también se traen desde allá por requerimientos de casa matriz. Además de las típicas delicias dulces de la pastelería francesa , en el menú se pueden encontrar otras opciones clásicas como la sopa de cebolla, la pissaladiére, socca, quiche y bœuf bourguignon .

Las croissant son una de sus especialidades

Unos meses después la pandemia, como a varios emprendedores, los hizo recalcular, pero lograron mantenerse en pie. En septiembre de 2021 abrieron el segundo local (Belgrano R) y en febrero y junio de este año cortaron cinta en el Mercado de los Carruajes y la Alianza Francesa. Estas cuatro sucursales demandaron una inversión de u$s 1,8 millones. Para fines de agosto, comenta Civelli, abrirán las puertas de su quinto local ; un espacio de 400m2 en Recoleta (Guido y Presidente Roberto Ortiz).

Según el emprendedor, el plan es seguir invirtiendo las ganancias para que la marca crezca. "Lo veo como un proyecto de vida a largo plazo" , apunta Civelli. Por eso, menciona, eligió como socios a su hermano y a Marcelino Herrera Vegas, un amigo pehuajense. "No me gustaba del fútbol eso de compartir trabajo con gente con la que no tenía buena relación, así que quise armar un equipo con gente amiga". Con la apertura de Recoleta, Gontran Cherrier alcanzará los 160 empleados en el país.

Actualmente, el exdefensor no proyecta que la compañía se expanda por fuera de Buenos Aires. Todavía hay espacio para crecer en el mercado porteño, explica. El próximo paso será abrir un nuevo centro de producción para sumar locales en zona Norte. "Pero eso recién lo vamos a evaluar en 2024", concluye.