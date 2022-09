Dejó la ciudad, se mudó a La Cumbre y cambió de vida: ahora hace gin premium y va a empezar a exportar

Los destilados están viviendo un gran momento, y en particular el gin está ganando adeptos, no solo entre el público consumidor, sino que cada vez se ven más emprendimientos destinados a producir la bebida que sale a competir directamente con etiquetas importadas.

Uno de los proyectos que apunta al mercado premium es Summa, emprendimiento que surgió en La Cumbre, Córdoba , de la mano de dos primos: Benjamín Echevarría y Marcos Reales.

Ambos crecieron juntos en Tigre, provincia de Buenos Aires, y desde chicos fueron muy unidos. Con el tiempo, cada uno siguió su profesión: Echevarría se dedicó a la gastronomía, mientras que Reales hizo carrera en Tenaris. Pero siempre estuvo latente la idea de tener un proyecto en conjunto.

Cuando nació su primer hijo, Echevarría se mudó a La Cumbre buscando un cambio de vida. Reales, por su parte, se había instalado en Escocia. Pero incluso a la distancia, los primos seguían en contacto y proyectando: "Durante su estadía ahí él había descubierto el mundo de las destilerías y le habían llamado mucho la atención. Tanto que me empezó a contagiar a mí el sueño de tener una propia", dice Echevarría en diálogo con APERTURA.

Él ya había comenzado a recorrer un camino propio en el mundo de las bebidas, y de forma autodidacta fabricaba cerveza artesanal y había hecho algunas pruebas con vinos. Era lógico, entonces, que el camino los llevara a emprender juntos. "En la vida sembrás cosas sin querer y después las cosechas", reflexiona sobre la relación con su primo que ahora también es su socio.

Para dar vida a Summa Gin, Reales convocó a un tercer interesado: Francisco Mazzoni, un ex compañero de Tenaris también fanático de los destilados que aportó el capital. La inversión inicial fue de u$s 50.000 en 2020. "Él no tenía el tiempo, pero si el capital. Y nosotros aportamos nuestro tiempo y nuestras ganas. Compramos un alambique y comenzamos a hacer las primeras pruebas", continúa Echevarría.

Con Reales ya de vuelta en la Argentina, definieron hacer un gin con identidad de La Cumbre. "Queríamos transmitir desde dónde lo hacíamos. Que fuera un gin con fuerza, personalidad, equilibrado y fácil de tomar. Y, sobre todo, de mucha calidad".

Marcos Reales y Benjamín Echevarría, los fundadores .

Empezaron con lotes de 1000 botellas, y salieron a vender apostando por el boca en boca: "Fue muy rápido porque el feedback fue muy bueno", dice el socio del proyecto que se vende a lo largo del país, y que en La Cumbre es furor entre los turistas que se lo llevan como producto típico de la zona.

Además, tienen fuerte presencia en Buenos Aires y crecieron gracias a acuerdos con dos distribuidoras grandes: Umami y Souverain.

Ahora la producción es de 3000 botellas mensuales y el mes que viene partirá su primer lote de exportación con destino a Paraguay. La idea es seguir con otros países de la región: el próximo será Uruguay. "Nos gusta esto de salir de un lugar tan chico como La Cumbre y poder llegar a lugares tal vez eran impensados", aporta Echevarría.

Hoy tienen dos variedades de gin hecho con agua de vertiente: el clásico dry style y otro con frambuesas orgánicas que provienen de una plantación vecina a la destilería. "Estamos realmente en un entorno natural y lo hacemos con esa energía. Nos importa transmitir eso, que estamos rodeados de bosques, de sierras y ríos y eso influye en nuestro producto. Ese es nuestro diferencial".

El mes que viene saldrá al mercado un vermú propio hecho con botánicos, flores y hierbas de las sierras con vino mendocino. "Todavía queda mucho camino por recorrer y la idea es llegar a cada vez más gente", concluye Echevarría.