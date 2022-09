Cris Morena busca talentos: de qué se trata "Otro Mundo", su nuevo proyecto

A lo largo de su fértil carrera, Cris Morena formó y vio crecer a cientos de talentos que despegaron de la mano de sus grandes éxitos. Desde Chiquititas hasta Casi Ángeles o Rebelde Way, de esos títulos salieron algunos de los artistas más reconocidos de su generación. Ahora, la emprendedora fundó Otro Mundo, un espacio para encontrar y desarrollar a las próximas grandes estrellas, con el sello que la caracteriza.

En una exfábrica en Martínez de más de 2800 m2 montó este espacio dedicado al arte, diseño y la innovación. Con salas de teatro, estudios de grabación, laboratorio de ideas, escenarios, espacios de cocreación y salas de ensayo, niños y jóvenes tienen a disposición todo lo necesario para transitar su camino artístico.

Cris Morena sueña con modificar el concepto actual de aprendizaje.

En esta "usina de proyectos" es posible actuar, bailar, cantar, escribir, producir, grabar, diseñar y crear. Para esto cuentan con una amplia disponibilidad de talleres, seminarios y masterclasses a cargo de los referentes más importantes de la industria.

La oferta de talleres es amplia y variada: desde "La aventura del artista", una propuesta de aprendizaje para chicos de entre 8 y 17 años, hasta "El camino del artista", pensada para jóvenes de 18 a 25, y otros cursos como danza, actuación, seminarios de guion y experiencias inspiradas en grandes éxitos como Chiquititas y Floricienta.

Semillero de artistas

Hace 30 años que Cris Morena sueña con modificar de alguna manera el actual concepto de aprendizaje. Durante su carrera hizo su aporte a través de sus series, canciones y puestas teatrales que recorrieron el mundo creando un semillero de artistas a los que fue moldeando y formando para consolidar elencos fuertes y que estuvieran preparados para entrar en el momento justo a protagonizar o acompañar a otros artistas. "Por fin llegó el momento de preguntarme hace un tiempo, ya hace 4 o 5 años, cómo me quiero ver dentro de 20 años y me quería ver rodeada de niños y jóvenes", dijo en la presentación de la alianza que cerró junto a Banco Macro en el teatro ViveRo.

Otro Mundo, el nuevo proyecto de Cris Morena, tiene clases de baile, canto, actuación y otras disciplinas.

La puesta en marcha de este proyecto comenzó unos meses antes de la llegada de la pandemia, y la cuarentena atrasó la obra por cuatro meses. Pero cuando la aventura se retomó, enseguida fue un éxito por la calidad de la idea y por la firma de Cris Morena: de hecho, hace más de un año que los cupos para la academia están agotados.

Para hacer realidad la grilla de clases, Morena convocó a un dream team multidisciplinario que incluye expertos en neurociencia, educación y psicología, con la idea de mezclar lo lúdico en las clases y formar un ADN propio con su impronta creativa.

"Es un ADN de libertad porque yo creo que el valor más grande y último que tiene que tener un ser humano es la libertad y el amor. No hay otra cosa para estar o sentirse feliz. Este es un espacio donde se aprende a ser, se aprende a aprender, a convivir, se aprende a emprender", describió su creadora.

Pensar en grande

Además de una mente creativa, Cris Morena es una mente emprendedora. Montó uno de los universos artísticos más importantes del país: decenas de programas exitosos se exportaron a todo el mundo y generó trabajo para cientos de talentos que luego emprendieron sus propios proyectos, replicando la esencia de trabajo de ese semillero. "Para pensar en grande tenemos que tener mucho coraje, mucha perseverancia, mucha intuición, mucha, mucha pasión. Somos los que soñamos así que tenemos que pensar en grande para soñar en grande", definió.

Esa idea va de la mano con la alianza que cerró con el Banco Macro. "El 2022 es un año lleno de oportunidades, donde estamos desarrollando nuestro propósito que Argentina piense en grande, piense en Macro, y esta alianza con Otro Mundo es una forma de lograrlo. Tenemos la convicción de desafiarnos en forma permanente, buscando un banco cercano a las comunidades, potente, ágil y eficiente", aseguró Brian Anthony, gerente de Bancas Comerciales de Banco Macro.

Cris Morena y Brian Anthony, Gerente de Bancas Comerciales de Banco Macro.

La alianza entre Banco Macro y Otro Mundo fue presentada el miércoles 10 de agosto en el Teatro ViveRo, donde invitados especiales, clientes, y artistas disfrutaron de un recital acústico, una charla aspiracional a cargo de Cris Morena, una coreografía, un show de stand up, y sorteos.

Una nueva mirada

Con este proyecto, Cris Morena da vuelta varios supuestos, entre ellos, el concepto de fracaso: "Nos podemos equivocar por supuesto que nos podemos equivocar, podemos caernos, pero también como pensamos en grande y soñamos en grande, nos levantamos, estamos ahí donde todos abandonan y seguimos adelante con nuestra pasión a puro corazón y cabeza".

Según su visión, a todo lo que se le pone mente y pasión nunca puede salir mal: "No vamos a tener fracasos, vamos a tener algunas duras batallas. Tenemos que saber elegir qué batallas dar, pero no vamos a tener fracasos porque vamos a poner todo el cuerpo y el alma en lo que hacemos y eso se los confirmo yo que no he tenido fracasos profesionales, que no quiere decir que no haya tenido mis temas emocionales, pero di muchas batallas y esas batallas peleé como un San Miguel Arcángel con todos mis arcángeles y con todas mis fuerzas".

Otro Mundo también plantea una nueva definición de aprendizaje, pero con una mirada integral para la formación de los artistas. "Banco Macro y nosotros estamos preocupados y ocupados en los jóvenes, en acompañarlos en ese crecimiento que implica manejar el dinero del artista, por ejemplo, que le cuesta tanto, son nuestros grandes aliados hoy".

Esta nota se publicó originalmente en el número 345 de revista Apertura.