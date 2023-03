Cómo hizo Wanda Nara para entrar con sus cosméticos a EE.UU.: la fórmula para conquistar ese mercado

Carlos Bisio es un abogado argentino que inició su carrera asesorando a empresas en su camino exportador. Gran parte de sus clientes tenían como visión plantar bandera en los Estados Unidos, por lo que Bisio decidió formarse en temas de compliance y capacitarse cada vez más sobre las regulaciones específicas de ese país hasta que en 2017 armó las valijas junto a su esposa y se estableció en Miami. Allí fundaron Fast Forward, la firma que brinda asesoramiento a empresas latinoamericanas para comenzar a comercializar sus productos en los Estados Unidos.

Por el tamaño de mercado en el que nacen, los emprendimientos argentinos enseguida piensan en exportar. Y Estados Unidos es uno de los objetivos. Bisio dice que tiene variedad de clientes -tiene una cartera de más de 3000-, tanto de tamaño como de industria. En alimentos, por ejemplo, colaboró con el desembarco de los jugos Baggio y de los panificados Noly. Sin embargo, explica que una categoría que está creciendo vertiginosamente es la de cosmética y cuidado personal. En este rubro menciona a las firmas The Glow Factor y Caviahue Cosmeticos, y, la más llamativa, Wanda Nara Cosmetics.

El puerto de Long Beach en California sufrió grandes demoras durante la pandemia.

El de la firma de cosméticos de Nara funciona como caso testigo del recorrido que hacen muchas compañías en su camino hacia el mercado estadounidense. "Wanda Nara empezó por Miami. Ella solo vende a través de tienda online. La mayoría empieza así porque, para ese tipo de productos es lo mejor, sobre todo por la competencia que hay en ese rubro. Hay mucha pelea en ese segmento. Y vende, además, a través de la web de Amazon. Aconsejamos que vayan por más de un canal: que no se queden solo con un Shopiofy, sino que vayan con los grandes retailers que tienen más exposición", explica Bisio.

Miami es, justamente, la puerta de entrada para gran parte de estas empresas, especialmente para aquellas que arriban vía aérea con productos pequeños. Pero Bisio también destaca a Nueva Jersey y California como otras vías de entrada. "Sin embargo, el puerto de Long Beach de California se vio muy desalentado luego de la pandemia, por las demoras que tuvieron. Como hay mucha exportación desde México, creció mucho Laredo, el cruce fronterizo por Texas", agrega el fundador de la compañía que tiene oficinas, además, en México y está próximo a abrir en Colombia y España.

Carlos Bisio, a cargo de Fast Forward.

La pregunta del millón es: ¿Cuánto cuesta exportar a Estados Unidos? Bisio dice que los presupuestos pueden variar entre los US$ 1000 y US$ 5000, con un ticket promedio de US$ 2500. "Todo depende del tipo de producto que se quiera exportar. Hay varias cuestiones técnicas", resume.

En cuanto a los tiempos, si bien Bisio menciona que se trata de un mercado altamente regulado, sí destaca que los procesos se resuelven más rápido que en Argentina. Un desembarco tradicional se puede lograr en un período de entre 60 o 90 días. Sin embargo, para quienes decidan contratar servicios como los que ofrece la firma de Bisio, los tiempos se pueden acortar para lograrlo en un período de entre 15 y 30 días.

Para quien decida embarcarse en la tarea de comercializar sus productos en Estados Unidos, hay ciertos desafíos a considerar. "La barrera idiomática es grande, si bien todo el mundo puede hacerse entender, el gobierno te pide que designes un representante en los Estados Unidos y no les interesa hablar con la empresa. En eso es medio elitista. Ellos quieren hablar con los encargados del registro", explica Bisio.

Luego, en cuanto a seguridad alimentaria por ejemplo, menciona que hay regulaciones del Senasa que son equivalentes a los estándares de la FDA. "Pero te piden que haya personal capacitado y que se encargue de los lineamientos que ponen. En alimentos son muy estrictos. Lo mismo en cosmética. Las formulaciones son muy importantes", concluye.