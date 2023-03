Bizarrap, Galperin y Migoya, las estrellas del "emprendepalooza" 2023: más de 8000 chicos se juntaron para escucharlos

Por primera vez, Marcos Galperin y Martín Migoya no fueron los más aplaudidos en un evento de emprendedores. Esta vez, sentados en el público había 8000 chicos y chicas de 5to año de colegios secundarios (públicos, en su mayoría). La excusa fue la primera edición de la Experiencia Endeavor Sub20, y entre los oradores estaban también nombres como Francisco Postiglione o Frankkaster, el streamer y fundador del equipo de esports 9Z, y el plato fuerte de la jornada: Bizarrap, quien lógicamente se llevó todas las palmas del encuentro.

La cita se dio esta mañana en el estadio Luna Park, donde Endeavor -la organización que nuclea y apoya emprendedores- se enfrentó a lo que fue, tal vez, su evento más ambicioso. Luego de años llevando adelante encuentros para emprendedores a lo largo del país, esta vez el objetivo estaba en captar al público más joven e inspirarlos en su futuro recorrido profesional.

Pero el desafío era grande. El encargado de abrir la jornada fue el propio Galperin, quien se prestó para una entrevista a cargo de Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, un canal con amplia llegada a este público. Pero esta vez, en la sala eran varios los que se enteraban que ese señor del escenario vestido de buzo y zapatillas era el fundador de Mercado Libre, la empresa más grande del país y que seguramente estaba instalada en todos sus teléfonos.



Marcos Galperin fue el encargado de abrir la Experiencia Endeavor Sub20.

Galperin empezó la charla hablando de su experiencia personal: contó que cuando estaba por terminar el colegio tenía claro que quería ir a estudiar a los Estados Unidos. Y lo consiguió: su casa de estudios fue Stanford, donde pudo asistir a charlas dadas por el propio Steve Jobs. Hoy, con un outfit similar al relajado conjunto de polera negra y jeans con el que el fundador de Apple daba sus presentaciones, él era el encargado de despertar la llama de negocios en ese enorme grupo de chicos a punto de recibirse.

"El éxito está atado al esfuerzo", sentenció el emprendedor que hizo un repaso de sus inicios, su paso por el mundo del deporte (fue jugador de rugby) y las lecciones aprendidas. Además, habló de las luces y sombras del camino emprendedor: "La pasé mal por mucho tiempo. Los principios de Mercado Libre fueron muy difíciles. Hubo un momento en el que con la crisis financiera parecía que nos íbamos a quedar sin capital. Todas las mañanas pensaba que nos íbamos a quedar sin dinero, pero también vi que la gente me apoyaba incluso si nos iba mal. Mucha de esa gente sigue hasta el día de hoy".

Entre los consejos estuvo, también, su mirada sobre cómo lidiar con la frustración: "La pasión es lo que te da la resiliencia para reponerte de todas las frustraciones que van surgiendo. Tal vez es más fácil ser empleado de algún lado, porque es extremadamente difícil ser emprendedor en América latina donde además de todos los inconvenientes de hacer algo nuevo tiene también los inconvenientes de los vaivenes económicos y políticos".

Debajo del escenario, con asientos reservados en las primeras filas, había una lista de emprendedores de renombre que escuchaban con atención: desde Guibert Englebienne, cofundador de Globant y actual presidente de Endeavor Argentina, hasta Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y activo miembro de la red de emprendedores.

Tomás Machuca, creador de la empresa que hace canilleras a base de residuos plásticos Fenikks.

Luego, la jornada dio paso a una serie de charlas breves con emprendedores jóvenes: Frankkaster, con su negocio de eSports, Ariana Onega, fundadora de Emprentienda, Guadalupe Murga, científica creadora de Sylvarum, y Tomás Machuca, creador de la empresa que hace canilleras a base de residuos plásticos, Fenikks. Este último, un rosarino proveniente del barrio República de la Sexta de 21 años que emprendió con apenas 17, conectó de manera especial con la audiencia que luego en las charlas del pasillo lo nombraron como el caso con el que sentían real cercanía e identificación. "Empecé haciendo canilleras con el plástico de un tacho de pintura que había en el patio de mi casa", relató.

Las lecciones para emprendedores de Bizarrap

Promediando el mediodía, el público pedía por Bizarrap. Gonzalo Conde, el productor musical argentino que llegó a ser número uno de rankings globales gracias a colaboraciones con artistas como el español Quevedo o Shakira, fue recibido por una ovación que casi no dejó hablar a Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, encargado de moderar la charla.

Con su clásica gorra y anteojos de sol, Bizarrap se corrió un poco de las clásicas respuestas que puede dar un artista para hablar de su visión de negocios y dio clase de emprendedurismo. "Yo dejaba de hacer cosas como salir a bailar para quedarme toda la noche produciendo", relató y explicó cómo con el tiempo aprendió a lidiar con las críticas. "Al principio me molestaban. Hoy no leo las críticas que son destructivas, pero tomo todo lo que me dicen y después sigo mi instinto".

Casi 8000 alumnos de 5to año asistieron al Luna Park.

Al lado, Migoya se mostró casi como un amigo. De hecho, comentó que comparte la pasión por la música -el CEO tiene su propia banda, Sonic Diamonds- y recordó que ambos presenciaron juntos la final de la Copa del Mundo en Qatar. "¡Cómo lloramos ese día!", acotó Bizarrap.

La relación se afianzó en el último año y medio, en el que el productor estuvo trabajando de cerca con Globant en el lanzamiento de Bizapp, su nueva aplicación que se anunciará oficialmente la próxima semana e incluirá juegos y trivias del artista.