Vivir en el Gran Buenos Aires sale hasta un 28% menos que en Capital

Mudarse al Gran Buenos Aires puede redundar en encontrar precios hasta un 28% más ecnomómicos que dentro de los límites de la ciudad. El promedio del metro cuadrado en las zonas sur y oeste se ubica en u$s 1815 contra los u$s 2518 de la Capital. En cambio, si la opción es irse hacia el norte de la General Paz, la diferencia en los valores de los inmuebles es sensiblemente menor, con un promedio de u$s 2429.

Las razones que esgrimen los operadores inmobiliarios son conocidas: la mayor oferta de terrenos y propiedades contra la saturación porteña, las distancias y algunos puntos pendientes en ciertas zonas del gran Buenos Aires en cuanto a infraestructura de servicios y, en ocasiones, la cuestión de la seguridad, suelen enumerar.

"Tanto en la zona norte como en el Oeste y el Sur, las cotizaciones han disminuido un 0,3% con respecto al mes anterior. Sin embargo, el comportamiento de las áreas geográficas fue distinto a lo largo del año. Mientras en el sur y el oeste se acumula una baja del 1,8%, en la zona norte las propiedades aún mantienen un incremento acumulado del 0,1%", indica un informe elaborado por el sitio de búsqueda de inmuebles ZonaProp.

Así, para adquirir un departamento promedio de dos ambientes y 50 metros cuadrados en el sur y el oeste del conurbano es necesario destinar, en promedio, u$s 90.000. En tanto que para un departamento de 3 ambientes y 70 metros cuadrados hay que desembolsar u$s 120.000.

En el norte, en tanto, un dos ambientes promedio se ofrece en u$s 121.000 y un tres ambientes llega a los u$s 170.000.

Al analizar por municipios, los más económicos son Esteban Echeverría (u$s 1269 por metro), Avellaneda (u$s 1563) y La Matanza (u$s 1586). En cambio los más caros son Vicente López (u$s 2950), San Isidro (u$s 2749) y San Fernando (u$s 2708).

Para evitar un freno en la actividad, crece el canje de terrenos para desarrollos inmobiliarios Frente a la caída de la actividad , los dueños de los terrenos disponibles para construir comenzaron a ofrecerles a los desarrolladores lotes a cambio de unidades terminadas. Así, el dinero disponible puede usarse para la obra y bajan las necesidades de financiamiento en el momento de lanzar un proyecto.

Los barrios de mayor cotización de en las zonas oeste y sur se encuentran en los municipios de Quilmes, Almirante Brown y Lomas de Zamora, y los precios varían en un rango que va desde los u$s 2363 en Adrogué, u$s 2654 en Greenville Polo Resort y u$s 2735 el metro cuadrado en Nuevo Quilmes. Los más económicos son Glew (u$s 978), Dock Sud (u$s 803) y Venado I (u$s 581).

A la hora de hablar de precios de alquiler en estas zonas, un departamento promedio de dos ambientes y 50 metros se alquila por $ 11.646 por mes, mientras que uno de 3 ambientes y 70 metros se alquila por $ 15.480.

En el norte, en tanto, los barrios más caros son Marinas del Sol (u$s 4439), Pilar Golf (u$s 4285) y Vicente López (u$s 3966). En tanto, La Angélica (u$s 1186), La Cañada de Pilar (u$s 1130) y Billinghurst (u$s 1099) son los más económicos.

En esa zona, el alquiler de un departamento promedio de dos ambientes ronda los $ 14.464, mientras que uno de 3 ambientes se ubica en $ 19.230.