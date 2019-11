Vaca Muerta, ladrillos vivos

Otra vez Vaca Muerta, un tema recurrente en las páginas de los diarios ya que este año la localidad fue (es) uno de los pocos escenarios de la Argentina propicios para hacer negocios. El Real Estate no resultó, por cierto, la excepción: fue allí, en Neuquén, donde el mercado inmobiliario registró un buen nivel actividad en lo que va de 2019.

Al boom de la industria energética se suma una particularidad: en Vaca Muerta prácticamente todo está por hacerse. Estas dos variables, cruzadas, son las que conforman el escenario próspero y pujante. ¿El contexto? Añelo, el pueblo más cercano a los yacimientos en explotación, pasó de tener 2.500 habitantes en 2012 a 8.000 en la actualidad y más de 500 empresas, de servicios y proveedoras de materiales, activan la cadena productiva.

Situada exactamente a 100 kilómetros de Neuquén capital, Añelo es el centro urbano de referencia del yacimiento energético. "Se convirtió en la base operativa de Vaca Muerta", señala Marcelo Buyo, gerente de Inversiones y planificación de desarrollo de Grupo Portland, empresa responsable de Uptown, un emprendimiento de urbanización extendido en más de 120 hectáreas, con viviendas, lotes, centro comercial y áreas recreativas y de servicios proyectados.

"El crecimiento de la población está limitado por la falta de viviendas, por lo que existe una oportunidad única en el desarrollo de negocios inmobiliarios", enfatiza Buyo y resalta que el 100% de las unidades de vivienda están alquiladas, con los mejores valores de renta: más de u$s 20 el metro cuadrado, que arrojan un 12% anual de rentabilidad. De acuerdo con el ejecutivo, los contratos son firmados directamente por las empresas petroleras, superiores a los de cualquier tipo de inmueble.

En Uptown, donde las adhesiones forman parte de un fideicomiso privado, insisten en el marco: con sólo el 3% del potencial de pozos en explotación, "Vaca Muerta está surgiendo como un suceso transformador y una oportunidad única para nuestro país. Vino para quedarse y está consensuado políticamente", resumen.

Del presente y potencial de este rincón neuquino también hablan en el canal de Ventas. "Vaca Muerta es un recurso estratégico que puede ser un fuerte impulso para la economía, llegada de inversiones al país, un gran generador de empleo y dólares. Lo que cualquier gobierno desea", sostiene Juan di Salvo, bróker y titular de Realty, inmobiliaria con presencia en el lugar. "Nosotros vemos que el sector seguirá con inversiones en el corto, mediano y largo plazo", añade.

"El balance es muy positivo porque se han mantenido rentabilidades altas de doble dígito en lo que respecta a retornos de alquiler. Esperamos que se mantenga de esa manera más allá de los vaivenes político-económicos del país. Claro está que puede sufrir algunas variaciones por devaluaciones y el control cambiario, pero de todas maneras la rentabilidad es muy superior a la del resto del país", continúa di Salvo.

En concreto, el bróker afirma que actualmente se puede percibir entre el 10% y 14% neto, dependiendo del tipo de departamento del que se disponga. Según describe, los inversores que han echado ojo al lugar suelen ser individuos que buscan resguardar su capital en inmuebles de alta renta, "en una ciudad de mucho crecimiento y excelente proyección".

En Realty comentan que en una segunda etapa anexarán un terreno mucho más grande "donde crearemos realmente una comunidad". El complejo, que, destacan, está a metros del centro pero alejado de los ruidos y de la actividad de la ciudad, se compondrá de 70 unidades, distribuidas en módulos de dos plantas.

Pero lo cierto es que no sólo es la infraestructura lo importante del negocio. De acuerdo con Di Salvo, el servicio es clave porque las empresas, que son los clientes que alquilan las unidades, buscan soluciones integrales al alojamiento de su personal, lo que excede al departamento propiamente dicho e involucra al amueblamiento, la ropa blanca, la limpieza, y la disponibilidad de personal de mantenimiento. "Las empresas pagan por un servicio que va mucho más allá del alojamiento en sí", distingue.

No es sólo en el canal de Ventas donde destacan el peso de este factor. "Es muy importante tener un operador", recomienda a efectos de maximizar la renta Omar Pirrello, titular de Aspa Desarrollos Patagonia, empresa con 40 proyectos –entre desarrollados y en desarrollo- desde Viedma y Las Grutas hasta la cordillera. Según calcula el desarrollador, se puede obtener hasta un 12% anual en dólares. Pirrello precisa: se está pagando entre $ 800 y $ 1000 la cama y u$s 3000 por departamento. "La gente que trabaja en petróleo va a Añelo a dormir", comenta. "Las petroleras no invierten en activos fijos si no que rentan para sus empleados. Así, la rentabilidad de los dueños es alta", explica.

Efecto derrame

El carácter auspicioso se siente a varios kilómetros de Añelo. Según datos de Re/Max Oportunidades, en Neuquén Capital, en el microcentro, un departamento a estrenar se vende entre 2.100 y u$s 2.500 por metro cuadrado, y en la periferia del centro, entre 1.800 y u$s 2.300. Hoy, 10.000 personas viajan a diario desde Neuquén a trabajar en los yacimientos.

En Río Negro también tienen expectativas. "Campo Grande está decidida a ser desarrollada", enfatizó el intendente de esa localidad, Ariel Rivero.