Tres preguntas: Daniel Parodi, CEO de Ciudad Empresaria

1) ¿Cómo ve este momento del sector? ¿Qué está ocurriendo con las ventas y consultas?

Nuestra compañía, Ciudad Empresaria, ubicada en la ciudad de Córdoba, viene creciendo de manera sostenida, habida cuenta del enfoque holístico de nuestra oferta. Nuestro campus empresario puede albergar desde un emprendedor, que demanda un puesto de trabajo en nuestro co-working, hasta una multinacional, que requiere 8.000 m2 en un solo edificio. Hoy, conforman la comunidad Ciudad Empresaria más de 50 empresas, entre start-ups, Pyme, grandes empresas, multinacionales argentinas y extranjeras.

Contamos con una oferta en alquiler de 30.000 m2 de oficinas AAA con una tasa de vacancia del 20%, es por ello que estamos finalizando un edificio de 3.600 m2 y el próximo año iniciaremos la construcción de 3.600 m2 adicionales. Esto es así, en gran medida, porque contamos con servicios colaterales como un hotel 4 estrellas superior y un centro de convenciones con 30 salones.

2) ¿Las restricciones al acceso de dólares pueden cambiar el perfil del inversor en ladrillos respecto del comprador precrisis? Desde ese punto de vista, ¿es posible que vuelvan a crecer los proyectos desde el pozo y en pesos ajustables?

En nuestro caso no vemos inconvenientes en ese sentido. Desarrollamos nuestros propios proyectos, que son oficinas para alquiler, no para venta, es por ello que no podría dar una opinión sobre el comportamiento futuro de inmuebles para venta. De cualquier modo, seguramente habrá una adaptación del mercado a este nuevo contexto de menor disponibilidad de divisas.

3) ¿Cuáles son sus planes inmediatos para los próximos meses?

Hoy tenemos 30.000 metros cuadrados construidos y ocupados en un 80%; incluido la Green Tower I, de 3.600 m2 y que inauguraremos a fin de octubre. El próximo año desarrollaremos la segunda fase de la Green Tower: otra torre de 3.600 m2. Esto nos permite mantener un stock de oficinas para responder a cada demanda. Consideramos la vacancia como un factor estratégico denominado sustentabilidad de crecimiento, para permitirle crecer a las empresas.