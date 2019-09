Tras las PASO, se duplicaron las consultas para comprar propiedades en el exterior

Oficinas en Buenos Aires: bajó el precio del alquiler, pero es el más alto de la región Un informe de Cushman & Wakefield correspondiente al primer semestre de 2019 compara los valores de las rentas de este segmento de las principales ciudades de Sudamérica. A la capital argentina, le siguen Río de Janeiro, San Pablo y Santiago.

", detalla Kupferman.

Por cuestiones impositivas, la recomendación para operar en los Estados Unidos es hacer la inversión por medio de una sociedad. Por ello, al desembolso inicial se le debe sumar el costo de constitución de una empresa. Además, hay que tener en cuenta la comisión del 6% que cobran las inmobiliarias.

Además, con el 20% del valor del inmueble se puede gestionar la obtención de un crédito hipotecario, con una tasa del 3% anual.

"Nosotros estamos vendiendo unidades de 55 m² por u$s 350.000. Desde acá hacemos todas las gestiones para aplicar al crédito. Si se piden prestados u$s 280.000, se pagará u$s 1900 al mes por todo concepto. La renta de esos departamentos está hoy en u$s 2600 y hay tres años de ocupación garantizados por el desarrollador", dice Lady Siebenhaar, dueña de Soluciones Inmobiliarias Nativa, que comercializa, entre otros, el edificio Natiivo, que Airbnb está construyendo en Miami.

Uruguay tiene la ventaja de la cercanía y, además, ofrece exenciones impositivas que hacen más atractiva la inversión

Los especialistas consultados indicaron que, aun con los controles cambiarios impuestos a principios de mes, enviar el dinero al exterior es relativamente sencillo. Si los fondos se encuentran bancarizados, se debe realizar una transferencia. Para ello es conveniente presentar en la entidad la constancia de reserva de la propiedad, como justificación para la operación.

La cuenta bancaria de destino se abre en el momento en que se crea la sociedad que va a adquirir el inmueble sin necesidad de que el comprador tenga que viajar al exterior.

Si llegaran a volver controles cambiarios más estrictos, la transferencia del dinero se puede concretar a través del mercado de capitales. Ese fue el sistema usado entre 2011 y 2015.

"Nosotros también brindamos asesoramiento sobre estos aspectos de la transacción. Queremos facilitarles a nuestros clientes todo lo que sea posible, para que esto sea llave en mano", concluyó Sieberhaar.