Sancor Seguros pagó casi u$s 12 millones por una parte del ex Tiro Federal

Sancor Seguros fue la ganadora de la subasta organizada hoy por el Banco Ciudad. Ofreció la base de u$s 11.950.175 y en apenas poco más de 25 minutos se quedó con una parcela de 1800 metros cuadrados en el terreno donde hasta hace unos años funcionaba el club Tiro Federal, en el barrio porteño de Núñez.

El master plan elaborado por el gobierno porteño permite que en el lote de 40 metros por 45 metros se construyan dos torres. En ellas, según trascendió, la compañía prevé la construcción de un edificio destinado a espacios de coworking.

La subasta se realizó en la página web del Banco Ciudad, que a raíz de la cuarentena tuvo que desarrollar un sistema online para continuar los remates de arte y de inmuebles realizados tradicionalmente por la entidad.

Esta no es la primera vez que la compañía de seguros participa de subastas de terrenos en la ciudad. A fines de 2018 ya había comprado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado cuatro lotes en la vieja playa de maniobras del ferrocarril Mitre en Colegiales por u$s 19,2 millones. En julio del año pasado, en tanto, pagó u$s 20 millones por el predio donde funcionaba El Dorrego.

Fuentes del mercado señalaron que son muchas las compañías que tienen exceso de liquidez y con el cepo al dólar y la imposibilidad de girar dividendos buscan oportunidades para resguardo de valor. Fue por ese motivo que en los últimos meses se reactivó el mercado de compraventa de oficinas. En el caso de la subasta de hoy, la oportunidad era doble, ya que la compañía pagará los casi u$s 12 millones al tipo de cambio oficial.

El loteo de los terrenos donde funcionaba el Tiro Federal empezó a delinearse en los primeros meses del primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La iniciativa tomó forma luego de que la Legislatura aprobara un proyecto que prevé la construcción de torres de viviendas y oficinas.

Con el nombre de parque de la Innovación su busca que allí funcione un campus que reúna instituciones públicas y privadas destinadas a la innovación, la enseñanza superior y la investigación científica aplicada. Su ubicación permitirá, por ejemplo, conectar Ciudad Universitaria, la Escuela ORT y la Universidad Torcuato Di Tella.

Para el desarrollo inmobiliario se elaboró un master plan que dividió el predio de 15 hectáreas en diferentes zonas. En el frente que da a la avenida Libertador se pueden edificar hasta 120.000 metros cuadrados vendibles, en torres similares a las que se encuentran en la vereda de enfrente.

Además, se abrirá una avenida paralela a Udaondo, que conectará Libertador con la Ciudad Universitaria, sobre la que habrá parcelas aptas para construir edificios en altura. La idea es armar un borde para los clubes existentes, desde el Cenard hasta la General Paz. En esa área se sumarán al mercado más de 100.000 m2 de venta de gran valor inmobiliario .