Real estate: por la devaluación, se necesitan 12 años más de alquiler que el año pasado para recuperar la inversión

El ladrillo y el alquiler es una de las inversiones más comunes entre los argentinos, que apuntan a dolarizar sus ahorros y evitar las constantes devaluaciones de la moneda local. Sin embargo, este tipo de negocio no atraviesa su mejor momento.

En abril, la rentabilidad entre la relación precio/alquiler en la Ciudad de Buenos Aires volvió a caer, esta vez a su mínimo histórico, y se ubicó en 2,4% anual en dólares. Según un estudio del portal Zonaprop, que tomó el tipo de cambio oficial a $ 70, se necesitan 41,5 años de alquiler para recuperar la inversión, es decir, 40% más que un año atrás.

Hace sólo un año, se necesitaban 29,3 años para devolver la inversión inicial. De esta manera, la devaluación del peso argentino y el salto en el tipo de cambio, "licuó" los precios en dólares de los alquileres.

La evolución mensual, por su parte, fue de 2,7%, la cifra más baja desde el inicio de la serie en 2012, cuando la tasa de retorno en moneda dura era de 5,6% en un año y la inversión se recuperaba en 17 años aproximadamente.

Zonaprop, que forma parte del grupo Navent, discriminó además por barrios y aseguró que Constitución (3%), Balvanera (2,9%) y San Cristóbal (2,9%) son los mejores barrios para inversores que buscan renta con ganancias.

El interés en la denominada "zona media" oscila entre el 2,8% y 2,4% y abarca Parque Patricios, Centro y Microcentro, Abasto, Palermo y Villa del Parque, mientras que en los barrios de "menor precio" como Villa Urquiza, Belgrano y Puerto Madero, el retorno anual varía entre el 2,3% y 2,2 por ciento.

Por su parte, un departamento de dos ambientes y 50 m2 se alquila en promedio por $ 19.761 mensuales, precio que se incrementó 1,8% y registró la suba más baja de los últimos 16 meses. En 2020 los alquileres acumulan suba de 11.1%.

En el caso de aquellos departamentos de tres ambientes con 70 m2 , el valor es de $ 27.660 por mes.

Cuánto sale el metro cuadrado en tu barrio

El precio promedio pretendido por los propietarios de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en u$s 2472 el m2, detalló el estudio. De esta manera, marca un descenso del 0,7% intermensual y representa la mayor caída mensual desde que en el mes de febrero de 2019 se inició una disminución de precios que a la actualidad acumula un 3,4%.

En este contexto, el 95% de los barrios porteños registra bajas de su precio interanual, situación contrapuesta a la de junio de 2018 cuando el 69% de los barrios reflejaba incremento de precios.

La cotización del metro cuadrado en la ciudad varía casi en un 500%. Los valores mayores se encuentran en Puerto Madero, cuyo valor medio ronda los u$s 5.680 por metro cuadrado, en tanto los valores más bajos están en Villa Lugano, donde el metro cuadrado promedio está en u$s 1.189.

Chacarita, Parque Centenario, Monte Castro, Villa Santa Rita y Monserrat se ubican dentro de la zona media con valores que navegan entre los u$s 2.646 y 2.096 dólares por metro cuadrado. Los precios más bajos están en La Boca -u$s 1.704 el m2-, Constitución -u$s 1.681 el m2- y en el mencionado barrio de Villa Lugano -u$s1.189 el m2-.

Por último, el valor promedio de un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la Ciudad de Buenos Aires está en u$s 129.000 aproximadamente, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 181.000.