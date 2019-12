Real Estate: los proyectos de los desarrolladores para el año próximo

Si bien el panorama para el real estate se proyecta complicado para el año que comienza, los desarrolladores continúan adelante con las obras ya comprometidas y prevén avanzar con algunos lanzamientos, aunque con moderación y siguiendo de cerca la evolución de la economía y de este mercado en particular.

"Este año finalizamos los proyectos lanzados comercialmente para cumplir con la fecha de entrega a los clientes y trabajamos para tener listos los proyectos en cartera para lanzarlos a la venta cuando se presente el momento", cuenta Alan Mohadeb, gerente comercial de Consultatio.

Entre sus proyectos está Catalinas Río by SOM, "el proyecto de oficinas AAA más grande del país". Con 150.000 m2 construibles y 90.000 m2 propios, Consultatio invertirá u$s 400 millones para desarrollar esta obra en los tres terrenos adquiridos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Serán dos torres apaisadas e interconectadas entre sí, con un programa de tenant mix comercial sobre la Av. Eduardo Madero. Se prevé iniciar la construcción durante el segundo semestre de 2020.

Asimismo, Consultatio se encuentra trabajando en un proyecto residencial de 37 pisos, con 50.000 m2 edificables, de los cuales 26.000 m2 serán vendibles (505 unidades) que se levantarán sobre Ingeniero Huergo 475, entre Belgrano y Venezuela. La inversión será de u$s 100 millones.

En tanto, RAGHSA está finalizando Centro Empresarial Libertador (CEL), en Av. del Libertador 7202, Núñez. Será uno de los edificios de oficinas más grandes del país y se inaugurará el mes próximo. La torre, que implicó una inversión de u$s 200 millones, posee 26 plantas de hasta 2.900 m². Ya tienen contratos de alquiler firmados por el 75%.

A la vuelta del CEL, en Manuela Pedraza y Arribeños, RAGHSA proyecta desarrollar otro proyecto de oficinas en 2020. Por otra parte, se encuentra en pleno desarrollo la torre residencial Le Parc Punta del Este Torre III.

RESIDENCIAL

Desde Arquitectonika cuentan que durante 2020 finalizarán el edificio PH Ciudad, en Ciudad de la Paz 2761, Belgrano. Son 32 unidades de monoambientes y estudios de 24 a 33 m2 cada unidad. Además, están con la elaboración de dos proyectos más, de las mismas características, en Belgrano y Núñez.

En tanto, Grupo Chomer tiene dos proyectos nuevos para lanzar durante 2020, uno en Capital y otro en Zona Norte. "Pensamos lanzarlos en 2019 pero el escenario no ayudó y decidimos posponer los lanzamientos", admite Iván Chomer, director ejecutivo de esta empresa que acaba de finalizar Brooklyn Arias y que avanza "a muy buen ritmo" con la construcción de Selene, en la esquina de Av. Del Libertador y Darwin en La Lucila. Este emprendimiento fue diseñado por el estudio Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Salaberry y Vinsón Arquitectos. Las residencias van desde u$s 500.000 hasta u$s 2,8 millones. Ya llevan vendido el 70%.

Para el año próximo Eidico trabaja en cuatro proyectos en Buenos Aires (zonas Norte y Sur del GBA). Se trata de un proyecto de lote y casa, una de ellas en Tigre, con diseños tipo town houses que la firma empezó a emplear hace dos años con Altos del Encuentro. También, habrá dos proyectos de desarrollo urbano integral mixto, que propongan soluciones de vivienda pero también servicios complementarios. "Estamos evaluando proyectos de loteo en Pergamino y la Patagonia, y volver a desarrollar en Salta", cierra Mateo Salinas, gerente general.