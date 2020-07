Real Estate: lanzan un 'Hot Sale' inmobiliario con descuentos de hasta 40%

Cuando los dólares abundan, pero la confianza inversora está ausente, la innovación es una buena herramienta para saltear las dificultades.

En esa línea, Compañía de Mercado y el organizador de eventos de real estate Grupo SyG lanzaron un outlet inmobiliario con descuentos sobre propiedades de hasta el 40% desde el 20 hasta el 30 de julio, con la mira puesta en atraer inversores cautivos que desenfunden la billetera.

"La idea surgió por las necesidades que tiene el mercado en la actualidad y es la primera vez que se realiza en el país", explicó, entusiasmada, Florencia Rossi, directora de Compañía de Mercado, a El Cronista sobre el evento que ofrecerá alrededor de 105 proyectos desde el pozo, finalizados o en proceso de construcción y que se podrán reservar a través del sitio outletinmobiliario.com.ar, con un adelanto de u$s 1000 en efectivo, tarjeta de crédito o a través de transferencia bancaria.

Los precios que saldrán a la venta no son homogéneos, aunque algunos valores se ubican entre los u$s 62.000 y u$s 70.000 para departamentos de uno o dos ambientes en las mejores zonas de la Ciudad. Sin embargo, Rossi aclaró: "Se trata de una especie de popurri donde te podés encontrar con ofertas en distintos barrios porteños como, por ejemplo, Almagro, Palermo, Recoleta, Floresta o Villa Urquiza".

La empresaria aseguró que en la actualidad hay un "alto nivel de demanda contenida". "El mercado cree que está todo parado, pero hay compradores expectantes a un sinceramiento de precios. Hay mucha plata para comprar, pero el inversor no convalida cualquier precio", enfatizó.

El "Hot Sale" es, además, una oportunidad para las desarrolladoras y constructoras porque podrán atestiguar la calidad de sus productos y conseguir liquidez en moneda dura para apalancarse o stockearse de insumos a precios muy convenientes.

Según un informe elaborado por el Observatorio de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), el valor de las propiedades en dólares descendió entre el 10% y 20% desde que se desencadenó la emergencia del coronavirus tras relevar a más de 3200 operadores inmobiliarios de todo el país.

"Si bien la caída de la actividad es drástica, en los valores de las propiedades la realidad indica que esa baja del valor de los inmuebles no supera el 20% y que el blue es la cotización del dólar más usada por las partes en una compraventa", manifestó Alejandro Ginevra, titular de CAMESI.

"En el marco de esta crisis, la baja en los precios no es significativa y demuestra que el mercado inmobiliario es sólido, incluso en situaciones extremas como las que estamos viviendo”, cerró Ginevra.

Los números del sector son malos. En los primeros cinco meses del año, el rubro anotó apenas 4896 operaciones de compraventa, en base a información del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, durante mayo se realizaron 681 operaciones, un 80% menor en términos interanuales y representa poco más del 10% de las operaciones concretadas en el mismo mes de 2018.

Cómo funciona el Hot Sale inmobiliario

En principio, la plataforma publicará en su página web las propiedades con toda la información necesaria para realizar la reserva en un solo click, que será por orden de llegada. "Las unidades tendrán descuentos sobre los valores de lista y el precio por unidad será fijo, sin dar lugar a contrapropuestas o negociaciones", detallaron desde la empresa.

Además, los interesados contarán con canales de contacto con profesionales matriculados para abordar las consultas o coordinar visitas comerciales, mientras que las operaciones se concretaran a través de un sistema de reserva online para automatizar las transacciones, que se procesarán de modo tradicional una vez concluido el evento.