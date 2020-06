Real Estate: el hotel Waldorf Astoria empieza a vender departamentos de lujo

El Waldorf Astoria abrió sus puertas en 1931 y rápidamente se convirtió en uno de los íconos de Nueva York. A lo largo de su historia, desde Herbert Hoover hasta Barack Obama, todos los presidentes estadounidenses se han alojado allí. Y celebridades como Marilyn Monroe, Frank Sinatra y Cole Porter hicieron del hotel su lugar de residencia en la Gran Manzana. Fue el primer alojamiento en tener electricidad en cada piso, un baño en cada habitación y servicio 24 horas. Pero eso no es todo: también fue el escenario para la creación de platos tan clásicos como la ensalada Waldorf y la torta Red Velvet.

En 2017, el Waldorf Astoria cerró sus puertas para una remodelación integral. Así, parte del histórico edificio de 305 Park Av. fue refuncionalizado para albergar 375 residencias de lujo, que ya se están comercializando. Se trata de unidades de un ambiente a cuatro dormitorios, que se ubicarán entre los pisos 19 y 52. Los precios oscilarán entre u$s 1,7 millones y u$s 18,5 millones.

"Las torres ofrecerán estudios y unidades de una, dos, tres y cuatro habitaciones. Además, hay 25 residencias con terrazas únicas, en diferentes niveles, entre ellas los dos Pinnacle Penthouses en la parte superior del edificio. A diferencia de otros proyectos en el centro de la ciudad, más de dos tercios de las residencias en las Torres son apartamentos de dos habitaciones o más pequeños, lo que refleja la demanda del mercado", explica Dan Tubb, director senior de Ventas de The Towers of the Waldorf Astoria y agrega que históricamente en los pisos superiores se alojaban huéspedes de largo plazo que eran efectivamente residentes permanentes.

Esta propiedad es el único desarrollo de condominios con servicio de hotel que se pondrá a la venta en 2020 en Nueva York. Y el precio de partida, señala Tubb, es más accesible que la mayor parte del mercado de lujo de la ciudad.

Los departamentos fueron ideados por el diseñador francés Jean-Louis Deniot, que buscó un equilibrio entre el confort moderno y el estilo art déco del edificio. Cada unidad está equipada con electrodomésticos, pisos de roble, vestíbulos de mármol y ofrece servicio de lavandería. Además se podrá hacer uso del servicio de habitación del hotel, que continuará funcionando en los pisos inferiores.

Asimismo, los moradores tendrán acceso privado a más de 5000 metros cuadrados de servicios residenciales, que van desde servicios de salud y bienestar hasta entretenimiento y espacio para negocios. Eso se suma a los más de 10.000 metros de servicios que ofrece el hotel, entre ellos el spa, restaurantes y bares.

Desde que se empezó a comercializar el proyecto, se recibieron más de 1000 consultas de posibles inversores. Entre ellos, hay compradores internacionales que buscan tener su propio lugar en Nueva York disponible cuando la visitan. También hay inversores que piensan en los estudios para que sus hijos se alojen mientras realizan sus estudios en alguna de las universidades de la ciudad.

"En un clima de crisis como el de hoy, los compradores buscan oportunidades raras como esta que nunca más estarán disponibles. Estamos seguros de que el reconocimiento mundial del nombre y la calidad de nuestras residencias unidas a los increíbles servicios del hotel hacen que este producto se destaque entre otros nuevos condominios de Manhattan", señala Tubb.

Para la venta se montó un equipo de trabajo que atiende consultas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si el inversor decide seguir adelante con el proceso, podrá recibir asesoramiento para obtener un crédito hipotecario, así como contactar abogados que se ocupen de los aspectos legales de la operación.