Real Estate: descuentos y cuotas en countries y barrios cerrados por alta demanda en cuarentena

Tras más de 100 días de cuarentena para combatir el coronavirus son muchos los que se empezaron a replantearse las condiciones en las que vive. La necesidad de un lugar destinado a oficina, más acceso a áreas verdes, más espacio para no sentirse tan apretado son algunas de las necesidades que surgieron en estos últimos tres meses. Por ello, y ante el aumento de consultas, son varias las desarrolladoras que decidieron subirse a esta tendencia y lanzar proyectos que, en plena pandemia, tuvieron niveles de venta impensados tan solo unos meses atrás.

Ese es el caso de Eidico, que lanzó este mes Santa Ana Joven en Tigre, un proyecto originalmente previsto para marzo, pero que se vio demorado por la cuarentena. En ese momento estaban convencidos de que solo podrían avanzar una vez levantadas las restricciones, pero el incremento de consultas recibidas entre abril y mayo, los hizo replantear la estrategia. Y en apenas unos días ya tuvieron 10 reservas.

"Al principio de la cuarentena se frenó todo de golpe. Pero de a poco vimos que fueron creciendo las consultas. Por el encierro, la gente empezó a interesarse en tener un lugar donde estar al sol, con más espacio para no sentirse amontonados. No se podía traducir a ventas porque las escribanías no estaban trabajando, pero el interés estaba ahí", dice Jorge von Grolman, gerente comercial de Eidico.

El proyecto ofrece tres tipos de casas diferentes, por alrededor de u$s 98.000 cada una. En esta primera etapa se pusieron en el mercado 21 propiedades. Pero el desarrollo tiene en total 280 unidades y el éxito alcanzado hasta el momento hace que ya estén planeando poner más en venta.

Mirá también En 5 meses se vendieron menos de 5000 propiedades porteñas Mayo fue otro mes negativo para el mercado inmobiliario y el peor de la década. Se realizaron 681 operaciones de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires, según el Colegio de Escribanos.

La desarrolladora dice, además, que hoy las inmobiliarias están pidiendo permiso para ir mostrar lotes en barrios como San Sebastián y Pilar del Este. Sin embargo, sin protocolo de ingreso, no hay posibilidad de avanzar.

"Con el costo actual de la construcción y la certeza de que hay cambios, como el home office, que llegaron para quedarse, es muy tentador para el usuario final pensar en alejarse del centro para ganar espacio y verde", dice Von Grolman.

Un poco más lejos, en el kilómetro 56,5 del ramal Pilar de la Panamericana, Grupo Coria lanzó a principios de mes nueve proyectos distintos, con distintos perfiles de precios. Entre ellos Altos de la Cañada fue pensado para un momento como el actual. El desarrollo ofrece precios accesibles y bajas expensas, para atraer al usuario que quiere dejar su departamento en la ciudad y buscar más aire libre.

"Hoy tenemos más consultas que las que teníamos antes de la cuarentena. Y estamos vendiendo una o dos unidades por día. Hicimos el lanzamiento el 4 de junio, con un evento virtual del participó Pampita Ardohaín, y ya vendimos el 50% de lo que pusimos en el mercado", dice Tomás Coria, fundador y presidente de Grupo Coria.

Real Estate: en 5 meses se vendieron menos de 5000 propiedades porteñas El sector inmobiliario tuvo el peor mayo de la década y realizó apenas 681 operaciones de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el rubro anotó una caída del 78,7% interanual, según los datos que aportó el Colegio de Escribanos porteño.

El empresario destaca que en este momento se ven dos tipos claros de compradores. Por un lado están los inversores que buscan el ladrillo como resguardo del capital y, en general, se inclinan por los proyectos de más alta gama, como el Lounge Suites, un hotel que está previsto levantar en la zona.

Pero también hay muchos usuarios finales que en estos tres meses de cuarentena empezaron a encontrarles las contras a los lugares en los que viven actualmente. "El 50% de las reservas es de personas que quieren mudarse", señala.

Caestta Equity es otra de las desarrolladoras que encontró en el medio de la cuarentena la oportunidad ideal para lanzar Zug Caamaño, en el kilómetro 46 de la Panamericana. En apenas un mes vendió 22 de los 44 departamentos que ofrece el complejo.

"Prestamos atención a lo que pedía el mercado y tuvimos dos drivers para el desarrollo. Por un lado, armamos un espacio de co-working, porque tenemos en cuenta que tener lugar para trabajar va a ser una demanda fuerte de ahora en más. Además, diseñamos unidades pensando en la gente que no quiere vivir en un espacio urbano, con parrilla y espacio para comedor y living de exterior", explica Ana Callero, directora de Inversiones de Caestta Equity.

La ejecutiva destaca que aunque confiaban en el éxito de la propuesta, el aislamiento generó un viento de cola que aceleró las ventas.

"Vemos que es algo que está pasando en todo el mundo. Hay una necesidad de vivir fuera de la ciudad. Además, vemos que tener espacios de oficina cada vez más va a ser valorado. Y hacia allí apuntamos", concluye.