Real Estate: descuentos de 30% en torres de lujo de Puerto Madero para evitar freno por cuarentena

El freno en el mercado inmobiliario que impuso la cuarentena por el coronavirus no tuvo el mismo efecto en todo el sector. En vez de paralizarse, por caso, uno de los complejos más lujosos que se desarrolla actualmente en Puerto Madero no solo logró evitar paralizarse al menos en la comercialización sino que además tomó un impulso propio a base de una agresiva promoción con descuentos y financiación.

Es la estrategia -de supervivencia en medio de estos tiempos complejos con todo el mercado parado- que adoptó el desarrollo de Vizora junto a Fernández Prieto, The Link Towers. El emprendimiento se encuentra en el Dique 1 e incluye dos torres: Adán, que ya se encuentra terminada, y Eva, que se proyecta terminar a fin de año.

Lo más llamativo del emprendimiento está vinculado al valor. En línea con la zona, tenía un costo promedio de u4s 5500 por metro cuadrado, y hoy en este proyecto se ofrece desde u$s 3900. Así, un departamento que tenía un valor de u$s 513.000, hoy se está ofreciendo a u$s 335.000, lo que equivale a un descuento de 30% en dólares.

El proyecto también adaptó sus amenities que dejaron de ser espacios comunes y fueron repensados como "puntos de encuentro para sus residentes, con valor agregado premium. Por ejemplo, las torres cuentan con un espacio Gourmet & Wine, una estructura completamente vidriada con vista a los jardines, equipado con cava de vinos, chef table y detalles de lujo y alta tecnología en un ambiente íntimo y más confortable", explican desde la desarrolladora.

Aunque por una cuestión de poder adquisitivo Puerto Madero no está entre los barrios más buscados por los potenciales compradores -según el último informe de Mercado Libre el más buscado en el sitio es Palermo- por valores similares este emprendimiento tiene atractivos premium como circuitos de agua con piletas calientes y heladas, jacuzzis y duchas de presión con jets masajeadores de última generación que segpun sus responsables es único en la Ciudad. También dispone de un amplio sauna seco y otro húmedo, salas de masajes y un sector de relax.

Además, como facilidades de pago para impulsar las ventas las viviendas en The Link Towers no sólo se puede pagar 100% al contado en dólares sino también 30% como anticipo + cuotas en pesos ajustadas por CAC hasta el momento de la posesión.

Los últimos datos en cuanto a ventas de inmuebles no fueron alentadores para la Ciudad de Buenos Aires. Según el Colegio de Escribanos porteño, en cinco meses se vendieron menos de 5000 inmuebles, menos de lo que se vendía en solo un mes normal.

"Los números de mayo (el último registro) reflejan una caída de casi el 80% respecto a 2019, pero hay que también interpretar que se comparan con un año que ya era castigado", explicó Carlos Allende, presidente de la entidad.