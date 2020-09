Real Estate: bajo costo de construcción aumenta demanda de lotes en countries y barrios cerrados

Los cinco meses de cuarentena hicieron que muchos porteños comenzaran a plantearse la posibilidad de mudarse a los suburbios. Prueba de ello es que en las últimas semanas, atraídos por el bajo costo en dólares de la construcción, se duplicó la demanda de terrenos en barrios cerrados y los precios ya empezaron a mostrar incrementos de entre un 10 y un 20%.

Sin nuevos proyectos de urbanización a la vista, los lotes ya empiezan a escasear en algunos barrios y, aseguran en el mercado, los valores de venta van a seguir su camino alcista.

"Este es el momento ideal para comprar. En barrios como San Sebastián, en Pilar, todavía quedan terrenos de 900 metros cuadrados por u$s 10.000. Y construir una casa de 140 metros cuadrados, con tres dormitorios y una oficina puede costar entre u$s 90.000 y u$s 150.000, dependiendo de la calidad de los materiales", señala Horacio Benvenuto, de Izratzoff Agentes Inmobiliarios.

En barrios más consolidados, como en Cantón o San Matías, en Escobar, los terrenos más baratos ya se vendieron y los precios empiezan en u$s 30.000. Y los que estaban en venta, ya retocaron el precio alrededor de un 10%.

El movimiento empezó a notarse entre mayo y junio, destacan. Sin embargo, la imposibilidad de mostrar los lotes hacía que las operaciones no se concretaran. Todo cambió el mes pasado. Con el relajamiento de la cuarentena, comenzó el desfile de visitas y empezaron a cerrarse los tratos.

"Antes de la cuarentena nos costaba vender lotes. Ahora ya no es así. No solo tenemos más consultas, sino que también hay concreciones", dice Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.

El aumento de interés es notable, agrega, incluso cuando todavía no están autorizadas las obras en la provincia de Buenos Aires. La apuesta es que pasados los tres o cuatro meses que lleva conseguir la elaboración y aprobación de un proyecto, ya esté habilitada la actividad de construcción.

La mayoría de los compradores, explican, son particulares que lograron vender su departamento en la ciudad y que con ese dinero ven que duplican la cantidad de metros cubiertos. Y están dispuestos a esperar el tiempo de la obra, porque hay una diferencia importante con los precios de las casas terminadas.

"A los que la cuarentena los agarró con obra lista, hicieron una inversión por metro cuadrado mucho mayor a la actual, con un dólar de entre $ 40 y $ 60. Ahora, en cambio, estamos hablando de cerca de $ 130 por dólar en el contado con liquidación, los precios cayeron a la mitad", explican en el sector de real estate.

Esteban Edelstein Peirace, director de Castex Propiedades, dice que el último sábado tuvo 60 visitas de interesados en comprar y destaca que hacía mucho tiempo que no le pasaba algo así.

"Hoy estamos viendo apenas la punta del iceberg. Sabemos que hay muchísimos que ni siquiera van a ver terrenos porque primero necesitan vender su departamento. Hay que pensar que es muy poca la gente que tiene la plata necesaria para estas operaciones en la mano", agrega.

Por eso, señala que lo que se ve por estos días es apenas el inicio. Los precios, dice, seguirán creciendo porque cada vez serán más escasos.

"Y en unos meses veremos una explosión de la actividad de la construcción privada", vaticinó.