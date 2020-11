Real Estate: Buenos Aires tercera en el ranking de inmuebles más caros de latinoamérica

El metro cuadrado en Buenos Aires bajó 5,1% en dólares desde marzo, es decir desde que comenzó la cuarentena consecuencia de la pandemia por el coronavirus. Según un relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella y Navent (Zonaprop) excluyendo a la Argentina, en América Latina los precios subieron en el mismo lapso casi 2% en dólares.

La evolución de los precios en el real estate local llevó a Buenos Aires a ubicarse tercera entre las ciudades más caras para comprar un inmueble, cuando hace un año era segunda y hace dos estaba en la cima. Hoy el m2 más caro de la región es el de Santiago de Chile (u$s 3278), Montevideo (u$s 2857) y Buenos Aires (u$s 2847).

En el otro extremo, los departamentos más baratos están en Bogotá (u$s 1217 por m2), seguido por Quito con u$s 1250 y Córdoba con u$s 1442.

En pesos ajustado por inflación, el valor del m2 en la Argentina subió 24% mientras que en el conjunto de los países relevados de América Latina, el metro cuadrado subió casi 2% en dólares y se mantiene prácticamente constante en moneda local real en el último semestre.

Los responsables del informe, explicaron que el objetivo del relevamiento es conocer el precio de los inmuebles típicamente habitados por jóvenes profesionales en barrios de las distintas ciudades comparables. En Buenos Aires, por caso, se toman Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hace a partir del precio pedido en los avisos de venta en sitios web pertenecientes a la firma Navent y de otras fuentes públicas. Navent opera bajo el nombre Zonaprop en Argentina y con otras marcas en el resto de la región.

Juan José Cruces, Investigador del Centro de Investigación en Finanzas y Rector de la UTDT, detalló que “en el promedio simple de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, los precios caen 9% en dólares, pero suben 19% en pesos ajustados por inflación”.

Entre otros puntos destaca:

En el semestre, la ciudad de Guadalajara reporta la mayor suba del valor del m2 en dólares de toda la región (9,7%)

En Rosario bajaron 8,1% en dólares y subieron 20,2% en pesos reales.