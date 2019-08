Ranking de los mejores barrios para invertir en América latina

MercadoLibre analizó seis de las principales ciudades de América latina y elaboró un listado de las similitudes y las diferencias a la hora de comprar o alquilar una vivienda como inversión.

El reciente informe elaborado por la unidad de Inmuebles de la compañía tuvo en cuenta el comportamiento de la oferta y la demanda en las ciudades de Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro y San Pablo (Brasil), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay) y México D.F. (México), y utilizó como referencia departamentos de dos ambientes. Los resultados de la investigación arrojan que existen diferencias al comparar las zonas.

Polanco y Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, son las zonas más caras

En lo que respecta a las unidades más caras, al analizar las propiedades por su precio promedio de venta total, hay tres barrios que se destacan por sobre el resto: para adquirir un departamento de dos ambientes en Polanco y Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, o en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, se necesitan entre u$s 738.000 y u$s 883.000 promedio.

Las unidades más caras

En un segundo escalón del ranking, entre los u$s 350.000 y u$s 450.000 se encuentran diversas comunas en el D.F., Santiago, San Pablo, Río de Janeiro y Montevideo. "Llama la atención Puerto Madero, que triplica su valor promedio de venta respecto al segundo barrio más caro de Buenos Aires, que es Recoleta, en el puesto 21", detallan desde la empresa que comanda Marcos Galperin.

"Algo distinta es la realidad si miramos los datos, pero si analizamos el precio promedio por metro cuadrado. Esto se debe a la superficie promedio de algunos departamentos respecto a otros de la misma ciudad o en relación a otras ciudades latinoamericanas. Si bien Puerto Madero y Polanco siguen en el podio, se suman los barrios de Leblon e Ipanema, ambos en Río de Janeiro", señalan.

Las zonas más caras por metro cuadrado

"Esto se debe también a que las unidades en ciertas comunas del D.F. tienden a tener mucha más superficie que en el resto de las principales ciudades de la región. Sólo Higienópolis y Cerqueira Cesar, en San Pablo, y Puerto Madero, en Buenos Aires, presentan unidades de dos ambientes con un promedio de superficie mayores a 100 metros cuadrados fuera del DF. En promedio, los apartamentos de dos ambientes con menor superficie se construyen en Santiago de Chile", aclaran.

En Buenos Aires, los barrios con los metros cuadrados promedio más caros luego de Puerto Madero son Las Cañitas, con u$s 3913 por metro cuadrado, y Recoleta, con u$s 3521 por metro cuadrado. En el otro extremo, los valores más accesibles se encontraron en Villa Lugano, La Boca y Constitución, con valores de u$s 1278, u$s 1820 y u$s 1872, respectivamente.

Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros por metro cuadrado en Buenos Aires

En cuanto a los inmuebles y el precio promedio mensual en dólares para quienes buscan alquilar en la región, el D.F. Mexicano ocupa el 60% de los lugares más caros, seguido por Buenos Aires y San Pablo.

El reporte examinó también la rentabilidad de las propiedades, comparando los precios de venta y de alquiler de las propiedades. "Como se puede notar, las zonas mas rentables no coinciden con las mas caras de manera consistente en toda la región. Este ranking es dominado exclusivamente por comunas de la Ciudad de México y San Pablo, mientras que, en promedio, Buenos Aires es la menos rentable en promedio en dólares, dado el peso del tipo de cambio real", expresan.

Para culminar el estudio, Mercado Libre analizó el tiempo promedio que demora en alquilarse una propiedad de dos ambientes en la plataforma. Los barrios de San Pablo y México, sumado a Belgrano en Buenos Aires, son los que más rápido se alquilan, en menos de 10 días.