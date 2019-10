Raghsa construirá otro Le Parc en Buenos Aires el año próximo

Acaba de cumplir 30 años y lejos de haberse quedado con la imagen de un revolucionario edificio de lujo en Buenos Aires, que supo acoger a importantes celebridades entre sus residentes, la marca Le Parc sigue reproduciéndose con proyectos de alta gama.

El director de Raghsa, Héctor Salvo, lo adelantó a El Cronista entre todos los planes que tiene en carpeta y en ejecución la compañía: "Esperamos que salga a licitación un terreno propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, antes de mediados del año que viene. Es un predio que vale la pena y por el que vamos a pelear. Allí haríamos una o dos torres".

El nuevo emprendimiento tendría un nacimiento similar al del primer Le Parc. El primer desarrollo se hizo sobre un terreno que Raghsa le compró a la "Cooperativa de la Vivienda Policial por licitación. Estaba destinado a la construcción de unidades para el personal de la fuerza bajo un sistema de ahorro y préstamo del Banco Hipotecario, y que fracasó por los problemas de inflación del momento. La Policía decidió vender y repartir entre todos sus adherentes el producido de la venta", relató Salvo.

Hoy la desarrolladora está en plena obra de Le Parc en Punta del Este (específicamente la Torre III) en Playa Brava, el primero fuera de suelo porteño. Ese proyecto será entregado en diciembre del año próximo y allí el valor del metro cuadrado comienza en alrededor de u$s 3300.

A pesar de las restricciones cambiarias que afectan a los clientes argentinos que compraron una unidad en esa torre (la inmensa mayoría) y no pueden transferir los montos comprometidos, el 80% ya está vendido y no hay mora. Según Salvo, la mayoría son clientes genuinos no inversores, y encuentran la forma de hacer girar los fondos a través de otras cuentas del exterior o de diferentes familiares.

"Tenemos otros cuatro terrenos en Punta del Este", dijo Salvo que admitió en cambio que para embarcarse en un proyecto en la Argentina "tiene que cambiar un poco la mano", en referencia a que es imprescindible que se reactive el mercado.

-¿Es optimista para que eso sucede en el corto plazo?, le preguntó El Cronista.

"Si este fuera un negocio de tres o cinco años me preocuparía pero el Real Estate es un negocio de 30 años. Los edificios se desarrollan con un horizonte tan largo que todo es imprevisible. Raghsa va a seguir invirtiendo en la Argentina, tratando de diversificar todo lo posible el negocio aunque siempre con la misma estrategia de tener terrenos bien ubicados, con localizaciones preferidas por las empresas y por los compradores de nuestros departamentos que son de un target de alta gama", aseguró.

Dedicados exclusivamente a ese segmento, Salvo reconoce que la compañía no trabaja con un target de menor poder adquisitivo porque no es eficiente en ese mercado. "Si bien nuestra estructura administrativa es muy chica, nuestra estructura de asesoramiento de toda el área de construcción es muy cara porque es internacional. No podemos atender un mercado de u$s 2500 el metro cuadrado", explicó.

Además, "el mercado premium es más estable, siempre tiene recursos, puede manejar sus finanzas mejor. Aun así, muchas veces se retraen esperando oportunidades. En 2004, el m2 en Le Parc se vendía a u$s 1600", recordó.

Para el ejecutivo, los precios del metro cuadrado en el segmento Premium se van a mantener. "No pueden aumentar porque no hay alta demanda pero tampoco caer porque no hay sobreoferta", dijo y agregó que "la crisis no golpea fuerte a ese público". También aseguró que como los desarrolladores importantes no tienen "deudas bancarias en Argentina de corto plazo, nadie sale a mal vender. Eso hace que los precios hoy no bajen".