Quedó vacante la subasta del último gran lote disponible en Puerto Madero

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tenía previsto realizar hoy la primera subasta electrónica de uno de los 14 inmuebles que el Estado intenta desprenderse antes de las elecciones presidenciales, con las que espera recaudar al menos u$s 155 millones.

De acuerdo al cronograma establecido por la entidad, el remate iba a llevarse a cabo a las 12 horas. No obstante, debió ser reprogramado, ya que no hubo oferentes. "La subasta quedó desierta y no se efectuará hoy", señaló la AABE en diálogo con El Cronista, y afirmó que todavía no está definido cuándo se realizará.

Se trata del último gran lote disponible en Puerto Madero, un espacio de 5233 metros cuadrados ubicado en Avenida de los Italianos 365, detrás de la torre de YPF, cerca de la Reserva Ecológica Costanera sur, el río y el dique.

Buscan que el terreno pase a la esfera privada desde 2017. Originalmente, la base pretendida era de u$s 35 millones, pero en aquel momento no se encontraron interesados por ese importe. Ahora, el precio base es de u$s 28 millones. Según afirmó la entidad, el valor se mantendrá.

Asimismo, la AABE aclaró que las subastas de las otras 13 propiedades, que incluyen terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios y un departamento en Figueroa Alcorta y Tagle que el Estado adquirió por medio de una donación, continúan vigentes en las fechas pautadas.