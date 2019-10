Quedaron vacantes dos subastas estatales en menos de una semana

En menos de una semana, quedaron vacantes dos subastas que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tenía previsto realizar.

"No hubo oferentes y quedaron desiertas. Serán reprogramadas, aunque todavía no están definidas las nuevas fechas", afirmaron desde la entidad en diálogo con El Cronista.

La oferta de locales en alquiler es más alta que en 2001 Hoy, en la avenida Cabildo, entre Monroe y Blanco Encalada, hay al menos tres locales en alquiler. Desde hace seis meses, el espacio que ocupó durante años Adidas está libre. A metros de allí, donde funcionaba la Bombonería Cabildo colgó el cartel hace unos días.

El segundo remate se iba a llevar a cabo hoy al mediodía por un lote situado en el barrio porteño de Palermo. El inmueble cuenta con un precio base de u$s 14 millones y una superficie de 3471 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en Soldado de la Independencia 615, Las Cañitas, en las cercanías del Campo Argentino de Polo, a 100 metros de Avenida Libertador y a 500 metros del Hospital Militar.

El segundo remate se iba a llevar a cabo por un lote situado en Palermo

"Esta es una zona de constante movimiento por tratarse de un área comercial y residencial, donde se hallan edificios modernos de viviendas y oficinas de alto estándar, con una vida nocturna intensa debido a la gran oferta gastronómica y próxima a centros de salud", explicaron desde la AABE.

La otra subasta estaba programada para el jueves pasado por el último gran lote disponible en el barrio de Puerto Madero. Se trata de un espacio de 5233 metros cuadrados ubicado en Avenida de los Italianos 365, detrás de la torre de YPF, cerca de la Reserva Ecológica Costanera sur, el río y el dique.

El predio de Puerto Madero se trata del último gran lote disponible allí

Buscan que el terreno pase a la esfera privada desde 2017. Originalmente, la base pretendida era de u$s 35 millones, pero en aquel momento no se encontraron interesados por ese importe. Ahora, el precio base es de u$s 28 millones. Según afirmó la entidad, el valor se mantendrá.

Estas subastas forman parte de una serie de remates que el Estado está llevando adelante por estos días. Antes de las elecciones presidenciales, intenta desprenderse de 14 propiedades, con las que espera recaudar al menos u$s 155 millones.

Ayer, se vendió un terreno en Palermo con un descuento del 30%, ubicado sobre Avenida Santa Fe y las vías del ferrocarril San Martín, lindero al shopping Distrito Los Arcos, donde actualmente funciona un estacionamiento de autos.

Asimismo, la AABE aclaró que las demás subastas, que incluyen predios aptos para desarrollos inmobiliarios y un departamento en Figueroa Alcorta y Tagle que el Estado adquirió por medio de una donación, continúan vigentes en las fechas pautadas.