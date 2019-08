Qué esperar del sector Real Estate en el actual contexto

"Las inversiones inmobiliarias aparecen en el horizonte como resguardo de valor, ya que su tasa de interés es libre de riesgo; equivale, un poco, a un bono americano", aseguró Fausto Spotorno, director de la consultora Orlando Ferreres & Asociados y profesor de la UADE, invitado a disertar sobre el negocio inmobiliario en clave macroeconómica.

En el marco de la Expo Real Estate, llevada a cabo en el hotel Hilton de Buenos Aires, el disertante explicó qué puede esperarse de los ladrillos en un futuro cercano, teniendo en cuenta las variables macro y sin soslayar el contexto político.

"Al ser una inversión libre de riesgo, la gente lo mantiene por más tiempo y es por esa razón que no cotiza todos los días y no hay percepción de los vaivenes de su valor", explicó, consultado puntualmente por los precios actuales del mercado por Herman Faigenbaum, Managing Director del capítulo local de Cushman & Wakefield, compañía global de servicios inmobiliarios.

"Los precios no tienen que ver con los costos, que claramente bajaron, sino con la demanda. El precio verdadero no es el que se publica, es el que se finalmente se concreta, con el que se realiza la operación", continuó el economista, quien también se refirió al momento del negocio en el corto plazo: "Lo cierto es que no hay oferta nueva, de nuevos productos que compitan con los existentes para bajar los valores".

De acuerdo con el economista, la única oferta nueva que podría ingresar masivamente al mercado para provocar una caída considerable de los valores estaría dada por las unidades adquiridas por los tomadores de créditos UVA, quienes, en un escenario hostil, podrían verse obligados a vender. Aún en ese contexto, el economista defendió y salvaguardó la herramienta financiera que, dijo, fue mal utilizada.

"Hay una presión externa para que se pongan de acuerdo", señaló Spotorno, en relación al diálogo de los dos principales candidatos presidenciales y la actual coyuntura económica, determinante para el mercado inmobiliario. "Y esa cooperación debería quedar plasmada en el presupuesto que se va a aprobar en septiembre, en lo que sería algo así como un presupuesto de cooperación", aportó.

El economista reconoció distintos escenarios posibles para 2020. Una primera transición, desordenada, "con Alberto (Fernández) tomando medidas parche, tipo cepo, deteriorando así la economía", y una segunda transición, más ordenada, "con algo de volatilidad, mucha regulación y la inflación bajando. De los dos, yo creo que el segundo es el más probable. Lo más difícil que se dé es un tipo de cambio a la baja, ya que eso sólo se produciría con un escenario reformista muy grande. Y no va a suceder".

Siempre en referencia al contexto, manifestó que la Argentina hace nueve años que no crece, que el tipo de cambio, hoy, equilibra la balanza de pagos y que "hay exceso de pesos porque la gente no quiere pesos". ¿Una recomendación para 2020 vinculada a los ladrillos? Los proyectos en pozo, a los que el economista vio como una oportunidad.