Qué departamento y dónde te podes comprar con tu sueldo

Con un mercado inmobiliario freezado por la cuarentena a causa del coronavirus y con caídas históricas en términos de operaciones de compra-venta en los últimos meses, el valor de las propiedades se encuentra a la baja.

Actualmente, el precio promedio del metro cuadrado de un departamento a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires es de u$s 3759, mientras que el valor promedio de un usado es de u$s 3394. Los datos se desprenden del último Informe del Mercado Inmobiliario e Índice del Salario Real del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que analiza la evolución de los precios de oferta de departamentos y del índice de salario real en relación al valor del metro cuadrado de vivienda (ISRV).

Así, se necesitan aproximadamente 5,53 salarios para adquirir un metro cuadrado de un inmueble nuevo y 4,99 para adquirir un metro cuadrado de una vivienda usada. El ISRV muestra una reducción del 30% para los departamentos nuevos y del 30,6% para los usados.

Inmobiliarias en cuarentena: así será la venta y alquiler de propiedades con protocolo por el coronavirus A partir del próximo jueves, las inmobiliarias porteñas estarán habilitadas a atender al público y los agentes de bienes raíces se preparan para recibir a sus clientes en este contexto, en el que la cuarentena obligatoria por el coronavirus continúa, aunque comienza poco a poco a flexibilizarse.

Esto quiere decir que las remuneraciones retrocedieron en relación al valor de las propiedades. En un año, el salario perdió un 8% de capacidad adquisitiva. "En febrero, el salario alcanzó para comprar solo el 18,1% de un metro cuadrado nuevo en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, proporción que es inferior a la registrada en igual mes de 2019, cuando alcanzó al 25,9%", aclaró el estudio.

El reporte se elaboró a partir de un relevamiento de precios de oferta en dólares de departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicados en Internet y en los clasificados de medios gráficos en marzo. Los barrios considerados son aquellos en los que se obtuvo un número significativo de observaciones. Las muestras relevadas superan los 9000 departamentos.

Asimismo, el salario considerado es la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado provista por Ministerio de Producción y Trabajo. Dado que mayoritariamente la unidad de cuenta de los precios de los inmuebles en la Ciudad es el dólar, los valores que forman el cociente fueron nominados en esta moneda a valores corrientes (siendo el Banco Central de la República Argentina la fuente de información del valor del dólar).

De esta manera, hacen falta alrededor de 5,81 sueldos para comprar un metro cuadrado de un inmueble nuevo en Belgrano, donde el reporte de la UADE identificó el valor más alto del metro cuadrado. En el caso de unidades a estrenar en Palermo se necesitan 5,72 salarios, mientras que en Recoleta se requieren 5,40. En Balvanera, el barrio con el valor del metro cuadrado más bajo, se necesitan en promedio 4 sueldos. Para un dos ambientes a estrenar de 45 metros cuadrados en Belgrano, por ejemplo, se necesitan 261,45 sueldos, lo que equivale a 21 años y tres trimestres, mientras que en Balvanera hacen falta 180 salarios y 15 años.

"En particular, los valores de departamentos nuevos en Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez mostraron una variación de -0,2%, +1,8%, +3,1% y -1,3%, respectivamente al comparar marzo de este año respecto de marzo de 2019. Por su parte. las unidades usadas registraron las siguientes variaciones interanuales: Palermo (4,5%), Belgrano (0,6%), Recoleta (-0,9%) y Núñez (-2,5%)", destaca la investigación.

Según la UADE, el ISRV presenta el valor más bajo desde que se comenzó a elaborar el índice: 43,3 para los departamentos nuevos y 43,4 para los usados.

Los precios para el segmento a estrenar rondan entre los u$s 2719 en el barrio de Balvanera, por ejemplo, y los u$s 3951 en el barrio de Belgrano. Para el segmento usados, los valores oscilan entre u$s 2232 y u$s 3522 en Balvanera y Palermo.

Los precios relevados en marzo representaron una nueva disminución en el poder de compra del salario. "El ISRV se redujo un 30% interanual para el caso de viviendas nuevas, ubicándose en el nivel más bajo de la serie. Esta caída fue resultado de una fuerte reducción de las remuneraciones promedio en dólares de los trabajadores registrados del sector privado (-29,4%) y a la leve suba en el precio de las unidades nuevas (0.9%)", sostiene el informe.