Puerto Madero tiene el m2 más caro entre los barrios top de la región

En una comparación sobre precios de propiedades en seis ciudades de América latina (Buenos Aires, México DF, Montevideo, San Pablo y Río de Janeiro), Puerto Madero resulta el barrio que encabeza el ranking según el valor promedio por metro cuadrado, indicó un informe de MercadoLibre Inmuebles.

El marketplace comparó los precios de venta de departamentos de dos ambientes en los distintos lugares, con sus similitudes y diferencias. Así, concluyó que en la medición por metro cuadrado Puerto Madero figura al tope del ranking regional como el barrio más caro, con u$s 6.141. En segundo puesto se ubicó el barrio Polanco, México, con u$s 5.107; en tercero, Leblon (Río de Janeiro), con u$s 5.080; cuarto, Ipanema (Río de Janeiro), u$s 4.613; quinto, Ampliación Granada (México DF), u$s 3.890; sexto, Lagoa (Río), u$s 3.883; séptimo, Vitacura (Santiago), u$s 3.819; octavo, Palermo (Buenos Aires), u$s 3.632; noveno, Las Condes (Santiago), u$s 3.597; y décimo, Lomas de Chapultepec (México), u$s 3.543.

Para adquirir un departamento de dos ambientes en Polanco se necesitan u$s 883.338, lo que ubica a ese barrio mexicano arriba del ranking en cuanto a precio promedio publicado, señaló el informe. Puerto Madero figura segundo, con u$s 857.242. En esta medición se contempla que las unidades que presentan esas zonas son más grandes que en el resto de las ciudades (más de 100 metros cuadrados en promedio para un dos ambientes en ambos barrios). Lo mismo en Chapultepec.

En cuanto a los precios de alquiler, el D.F. ocupa el 60% de los lugares más caros. En cambio, Río de Janeiro deja su lugar a diversas zonas de San Pablo. Las únicas dos zonas que se intercalan son Puerto Madero y la zona de Carrasco, en Montevideo.

El alquiler promedio en Polanco cotiza a u$s 2.764 por mes, lo que lo ubica al tope. Segundo queda Puerto Madero, con u$s 2.597; tercero, Lomas de Chapultepec (México), u$s 2.157; cuarto, Cidade Moncoes (San Pablo), u$s 1.673; y quinto, Chautémoc (México), u$s 1.603. Alquilar en Carrasco cuesta u$s 1.589.