Por súper cepo al dólar, desarrolladores de real estate esperan menos ventas de propiedades

Pese a que no pudieron avanzar con las obras, los desarrolladores inmobiliarios pudieron mantener un buen nivel de ventas durante los seis meses de cuarentena. Con el cepo cambiario vigente, la inversión en ladrillos era vista por muchos como una buena opción para dolarizar ahorros. Sin embargo, el endurecimiento de las restricciones cambiarias decidido el martes comenzó a cambiar el panorama. La incertidumbre y la falta de confianza, vaticinan, ahuyentará a nuevos inversores, que preferirán refugiarse en el dólar billete.

Mientras tanto, en el sector reclaman la habilitación de obras para así volver al trabajo. Es que por las demoras en retomar la actividad algunos de los compradores ya empezaron a demorar el pago de sus cuotas.

"Vemos que la gente se vuelca al billete porque hay una desconfianza absoluta de lo que va a pasar con las políticas actuales. Y nuestro negocio es 100% confianza. Nosotros les decimos a los clientes: 'Dame tu dinero, tus ahorros, tu trabajo, tu esfuerzo, que te voy a dar propiedad'. Si no están seguros de que sea posible, no hay trato posible", dice Gerardo Azcuy, socio fundador y director general del Estudio Azcuy, desarrolladora especializada en edificios premium en el barrio porteño de Caballito.

El escenario actual, señala, es el de una crisis aumentada y los que tienen el dinero para invertir en propiedades están asustados. Y destaca que, si a esta situación se le suman los seis meses de casi nula actividad, el sector atraviesa un momento de "gravedad importante".

"Hay una sensación de que se está casi al límite de la desconfianza en la moneda y en el país. Suponemos que esto va a pasar, porque la Argentina ya superó muchas crisis. Pero por ahora el refugio está en el dólar", agrega.

Ezequiel Chomer, director financiero de Grupo Chomer, aporta que cuando los títulos de los diarios hablan de cepo, corralito, default o del dólar blue, es mala señal para el mercado de real estate. Difícilmente los inversores tomen decisiones en un contexto como el actual.

"Hay mucha gente que piensa que vamos a estar peor en el futuro. Y no solo eso, sino que inversores dejan de apostar por la Argentina", sostiene.

Sin embargo, Chomer cree que el panorama no es del todo desalentador. Además, destaca que en los próximos meses y en la medida que se estabilice la situación económica la gran cantidad de pesos que hay en el mercado podrán volcarse al mercado inmobiliario, como una manera de dolarizar los ahorros.

"Hay muchos pesos en el mercado que hoy no tienen destino. Ahí puede haber posibilidad para el negocio inmobiliario", se ilusiona.

Costo de la construcción

En ese sentido, Luis Guido, director de la desarrolladora GRID, agrega que como el costo de la construcción en dólares no subió en la misma proporción que el valor del dólar en el mercado paralelo o con contado con liquidación, los precios se volvieron atractivos.

"Mucha gente empieza a mirar que hay un valor de construcción en dólares que hace muchos años no se veía en Buenos Aires. Con u$s 70.000 se puede acceder a una propiedad nueva, es algo que hace mucho no pasaba", dice.

De esta manera, una vez que pase el temor y el desconcierto generados por el supercepo, los inversores debería volver a los desarrollos inmobiliarios.

"Las propiedades siempre mantuvieron su valor. Y ese es un dato que pesa", concluye.